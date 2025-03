Nhiều người dân Hải Dương tố đường dây 'xuất khẩu cô dâu' hàng trăm tỷ

Hàng chục người dân ở Hải Dương có nguy cơ mất hàng trăm tỷ đồng do tin vào đường dây "xuất khẩu" cô dâu, đưa lao động đi Hàn Quốc.

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Cơ quan CSĐT đang làm rõ hành vi của Trịnh Thị C. (SN 1982, trú tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng) về việc nhận tiền góp vốn, cho vay của nhiều người dân, hứa hẹn đưa phụ nữ đi nước ngoài lấy chồng và mở trung tâm đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Người dân căng băng rôn tại nhà Trịnh Thị C. để đòi tiền. Ảnh: TH.

Hàng chục gia đình vỡ nợ

Đến thời điểm này, cơ quan công an đã nhận được đơn của hơn 40 người tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Trịnh Thị C. Họ cung cấp các bằng chứng chuyển tiền, hồ sơ vay mượn tiền, góp vốn với Trịnh Thị C.

Theo tố cáo của người dân, C. không trả tiền, trả lãi như đã hẹn. Đối tượng đã sang nước ngoài sinh sống, hơn một năm nay không có mặt tại địa phương.

Cơ quan công an đã điều tra, lấy lời khai các nạn nhân. Nhận thấy người dân tố cáo có căn cứ pháp lý, Phòng Cảnh sát Hình sự đã đưa nội dung trên vào quy trình giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Các nạn nhân cho biết, nhiều năm qua họ đã tin vào lời hứa hẹn trả lãi, chia lợi nhuận cao của C. Dự án của C. được quảng cáo là kết nối trực tiếp với bên Hàn Quốc và rất hiệu quả, nhờ vậy đối tượng đã kết thân được với nhiều người, chủ yếu là phụ nữ có điều kiện kinh tế ở địa phương.

Bà Trịnh Thị T. và ông Nguyễn Văn T. trong một lần chuyển tiền cho C.

Người phụ nữ lớn tuổi mất 4 ngôi nhà

Bà Trịnh Thị T. (60 tuổi, trú tại xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ) cho biết: “C. đã kết hợp với một số cá nhân làm ngân hàng hứa bảo lãnh, tạo uy tín cho nhà đầu tư để kêu gọi hút vốn. C. và các đối tượng liên quan cam kết với chúng tôi khi đầu tư vào công ty đã có ngân hàng bảo lãnh và chứng minh tài chính.

Họ đưa ra dự án hấp dẫn để hút vốn của những người dân hám lợi. Riêng nhóm chúng tôi đã đưa cho C. gần 200 tỷ. Cá nhân tôi mất 20 tỷ và 4 ngôi nhà ở Hải Dương. Giờ cô ta ra nước ngoài, không trả tiền, cắt liên lạc”.

Cùng cảnh với bà T., ông Nguyễn Văn T. (SN 1984, trú tại huyện Cẩm Giàng) cho biết, ông đã mang 20 tỷ đồng đặt vào tay C. để góp phần lo thủ tục đưa cô dâu, lao động ra nước ngoài.

“Sau khi huy động được tiền, C. đã sang Hàn Quốc sinh sống và cắt đứt mọi liên lạc, chặn Zalo, Facebook, tránh né, từ chối hoàn trả số tiền đã nhận của nhà đầu tư và không hẹn ngày trở về.

Tôi bị lừa một cách cay đắng, lâm cảnh nợ nần. Lúc này đây, chúng tôi chỉ biết trông chờ vào cơ quan công an”, ông Nguyễn Văn T. cho hay.

Ở cùng quê với đối tượng, bà Nguyễn Thị Liên H. (51 tuổi, trú tại huyện Cẩm Giàng) đã tin tưởng, đưa cho C. 4 tỷ tiền mặt. Con chị H. bị bệnh nặng cần tiền chữa trị hàng tháng nên C. hứa sẽ trả lãi để đưa con đi viện.

C. hứa nhiều lần cho đến ngày “mất tích” khỏi địa phương. Lúc này, chị H. mới hiểu rằng 4 tỷ của mình khó có ngày được hoàn lại.

Phòng Cảnh sát Hình sự đã cử nhiều cán bộ điều tra, tập trung lấy lời khai của các nạn nhân, thu thập bằng chứng và tiến hành các thủ tục cần thiết để xem xét khởi tố vụ án, nếu có căn cứ.

Phòng Cảnh sát Hình sự cũng cảnh báo người dân địa phương không tin vào những lời hứa hẹn, không ham lợi nhuận cao để sa vào lưới của những đối tượng chuyên huy động tiền trái phép rồi mất khả năng thanh toán.