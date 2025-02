Từ sào huyệt lừa đảo ở Campuchia: Lời khai 'khách rơi, giết khách'

Chuyên án 0924L do Công an tỉnh Lai Châu xác lập đã tấn công, truy bắt ổ nhóm tội phạm lừa đảo qua mạng ngay trên đất Campuchia. 18 đối tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trực tiếp chỉ đạo đánh án tại Campuchia với vai trò Trưởng ban chuyên án, Đại tá Phạm Hải Đăng cho biết, ông rất đau lòng khi trực tiếp lấy lời khai và nghe cụm từ "giết khách" mà các đối tượng trao đổi với nhau mỗi khi đưa được một nạn nhân vào tròng.

Theo Đại tá Phạm Hải Đăng, trong chuyên án 0924L, các đối tượng sử dụng thủ đoạn bán xe do hải quan thanh lý để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của nhiều nạn nhân người Việt Nam. Nhóm đối tượng đánh vào ước muốn sở hữu ô tô của nhiều người dân để tung ra miếng mồi xe đẹp, giá rẻ để chiếm đoạt tiền.

"Một người làm nghề cắt tóc ở huyện Tân Uyên bị lừa mất hơn 200 triệu đồng chỉ sau 7 ngày do nhóm đối tượng lừa đảo hoạt động tại Campuchia. Trong khi nạn nhân tuyệt vọng, suy sụp khi mất cả gia sản thì ở Campuchia, nhóm lừa đảo hào hứng khi khoe rằng đã 'giết khách' thành công", Đại tá Phạm Hải Đăng chia sẻ.

Theo Đại tá Phạm Hải Đăng, trong quy trình lừa đảo của nhóm đối tượng có nhiều thuật ngữ riêng, gồm "khách rơi", "giết khách". Trong đó, khách rơi ám chỉ việc thông qua Zalo, Facebook để nhắn tin, trao đổi với khách mà khách tin, đồng ý đặt cọc; giết khách là từ dùng để chỉ việc lừa khách chuyển thêm tiền để mua “sản phẩm”.

Trong chuyên án 0924L, theo lời khai của các đối tượng lừa đảo, chỉ trong vòng 6 tháng, đã có hàng trăm nạn nhân người Việt Nam bị các đối tượng "giết khách" với tổng số tiền trên 13 tỷ đồng . Trong đó, khách bị lừa nhiều nhất là 550 triệu đồng và số tiền bị lừa tối thiểu là 5 triệu đồng.

Nói về thực tế đau lòng, Đại tá Phạm Hải Đăng cho biết, khi phá thành công chuyên án 0924L, lực lượng chức năng xác định, tất cả nạn nhân đều là người Việt Nam, sinh sống ở 29 tỉnh, TP trên cả nước.

"Chúng tôi rất đau lòng khi chứng kiến những đối tượng người Việt Nam 'giết khách' chính đồng bào mình", Đại tá Đăng bày tỏ.

Trong chuyên án 0924L, đã có 18 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam, lời khai của các đối tượng đã thể hiện mức độ tinh vi khi tổ chức lừa đảo.

Nguyễn Hồng Quân là một trong những "mắt xích" quan trọng khi giữ vai trò phiên dịch và chỉ đạo một nhóm người trực tiếp lừa đảo tại biệt khu Venus, TP Bavet, Campuchia.

Xuất phát từ việc bán hoa quả tại biệt khu Venus, tháng 5/2024, Quân được giới thiệu vào làm phiên dịch cho một công ty lừa đảo do người Trung Quốc điều hành. Hoạt động chính là hình thức lừa bán xe ô tô thanh lý hải quan.

Quân khai, hàng ngày y sẽ phiên dịch nhiệm vụ, định hướng kịch bản lừa đảo từ ông chủ đến nhóm lừa đảo và quản lý công việc của công ty khi ông chủ đi vắng và tổng hợp báo cáo kết quả bằng tiếng Trung rồi gửi cho ông chủ.

Đáng chú ý, đối tượng Quân thừa nhận biết công ty hoạt động lừa đảo nhưng vẫn tự nguyện làm việc. Mỗi tháng, từ việc phiên dịch và điều hành nhóm lừa đảo, Quân nhận về thù lao là 36 triệu đồng.

Còn Dương Văn Thạnh (39 tuổi, quê Thái Nguyên) - đối tượng cầm đầu một nhóm lừa đảo gồm 12 người khai làm việc tại Campuchia cho ông chủ người Trung Quốc từ tháng 6/2024.

Tại công ty, Thạnh được giao làm trưởng nhóm, trực tiếp "giết khách". Nhóm của Thạnh phân vai trò cho các đối tượng với các chức danh trưởng phòng kinh doanh, lái xe hoặc nhân viên tư vấn...

Với việc dùng thủ đoạn bán xe ô tô của hải quan thanh lý giá rẻ, nhóm của Thạnh đã chiếm đoạt được hơn 6 tỷ đồng của nhiều bị hại người Việt Nam. Riêng Thạnh đã được ông chủ chi thù lao gần 400 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong 18 đối tượng bị bắt giữ, có một bị can tuổi đời trẻ là Nguyễn Duy Hoàng (25 tuổi, quê Thanh Hóa). Dù chỉ là một đối tượng không có bằng cấp, vỡ nợ nhưng chỉ 5 tháng tham gia nhóm của Thạnh, Hoàng đã lừa đảo 7 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt được là 221 triệu đồng.

Đại tá Phạm Hải Đăng khẳng định, đa phần ban đầu các đối tượng này đều chủ động, tự nguyện sang Campuchia làm việc, sau đó đối tượng nào không biết lừa mới bị nhóm tội phạm “bán” cho “công ty” khác để thu hồi lại tiền chi phí. Các đối tượng đều khai nhận thức rõ việc làm là sai trái nhưng vẫn làm vì ham vật chất.

"Tội phạm lừa đảo qua mạng hiện nay đang là vấn đề nhức nhối khiến nhiều người rơi vào bi kịch. Việc phá thành công chuyên án 0924L đã chặt đứt một ổ nhóm lừa đảo chuyên nghiệp, ngăn chặn các hành vi lừa đảo của các đối tượng", Đại tá Phạm Hải Đăng nhấn mạnh.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, bằng sự mưu trí, quyết tâm, bản lĩnh nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, Công an tỉnh Lai Châu đã nhận diện, đấu tranh quyết liệt với tội phạm lợi dụng công nghệ cao, sử dụng địa bàn nước ngoài để hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo đúng chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Kết quả điều tra vụ án góp phần giảm nguy cơ hàng nghìn nạn nhân bị xâm hại, răn đe, phòng ngừa tội phạm có tổ chức; vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa các lực lượng chức năng hai nước Việt Nam - Campuchia trong phòng, chống tội phạm; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân.

