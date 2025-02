Cách chức Phó trưởng Công an thị xã vì quan hệ với phụ nữ có chồng

Giám đốc Công an tỉnh An Giang quyết định kỷ luật cắt chức Phó trưởng Công an Thị xã Tân Châu với Trung tá Trần Tấn Tài, do thiếu tu dưỡng, không giữ gìn phẩm chất đạo đức.

