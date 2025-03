Cấp, đổi GPLX tại công an phường, xã, thị trấn ở TP.HCM từ ngày 17/3

Từ ngày 17/3, người dân ở TP.HCM có thể nộp hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX) tại 22 điểm phường, xã, thị trấn.

Ngày 16/3, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại GPLX tại 22 điểm phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố từ ngày 17/3.

Cụ thể: Công an TP.HCM sẽ chính thức triển khai mở rộng công tác cấp, đổi GPLX tại Công an 17 phường thuộc các quận, TP Thủ Đức đang thực hiện đăng ký môtô và Công an 5 xã trung tâm thuộc huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè.

PC08 tập huấn cho lực lượng Công an xã cấp, đổi giấy phép lái xe. Ảnh: PC08.

Tính đến nay, Công an TP.HCM có 25 điểm tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại GPLX, gồm 22 điểm như trên và 3 điểm tại: số 252 Lý Chính Thắng (phường 9, quận 3); số 8 Nguyễn Ảnh Thủ (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) và số 111 Tân Sơn Nhì (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú).

Thời gian làm việc: từ thứ Hai đến thứ Sáu (7h30-11h30; 13h30-17h) và thứ Bảy (7h30-11h30).

Danh sách 22 điểm Công an phường, xã, thị trấn tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi GPLX từ ngày 17/3. Ảnh: PC08.

Đại diện PC08 cho biết, ngày 14/3, đơn vị đã hoàn tất công tác tập huấn cấp, đổi GPLX cho Công an cấp xã. Người dân có nhu cầu đổi, cấp lại GPLX, có thể lựa chọn gửi hồ sơ qua Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc đến các điểm nói trên để được giải quyết.

Tính đến ngày 14/3, PC08 đã tiếp nhận 6.859 hồ sơ đổi, cấp lại GPLX trực tiếp và 2.514 hồ sơ đăng ký qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.