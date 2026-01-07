Nghiên cứu quy định việc gửi yêu cầu thi hành án qua ứng dụng VNeID

Chiều 7/1, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì họp Tổ soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thi hành án dân sự (THADS) số 106/2025/QH15.

Việc ban hành Nghị định nhằm quy định chi tiết các nội dung được giao tại Luật THADS năm 2025, đồng thời quy định các biện pháp thi hành Luật này, bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật THADS năm 2025.

Nghị định áp dụng đối với cơ quan quản lý THADS, cơ quan THADS, Chấp hành viên, Văn phòng THADS, Thừa hành viên, người làm công tác THADS và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong THADS.

Dự thảo Nghị định dự kiến gồm 5 chương, 148 điều. Để bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động THADS, dự thảo Nghị định quy định về bảo đảm an ninh trật tự trong THADS; việc phân công tổ chức thi hành án và ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan THADS; đại diện trong THADS.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì họp Tổ soạn thảo. Ảnh: BTP.

Cụ thể, về thủ tục chung về THADS, căn cứ các nội dung được giao quy định chi tiết và những nội dung được xác định cần hướng dẫn thi hành, dự thảo Nghị định sẽ quy định những nội dung về: yêu cầu và ra quyết định thi hành án, việc thi hành án chưa có điều kiện thi hành, ủy thác thi hành án, ủy thác xử lý tài sản; thẩm quyền, điều kiện, đối tượng, thủ tục bảo đảm tài chính để thi hành án; việc kéo dài thời hạn thanh toán và các hình thức thanh toán tiền thi hành án; trường hợp kết thúc thi hành án khác.

Đối với thủ tục thi hành án trong một số trường hợp cụ thể, dự thảo Nghị định quy định trình tự, thủ tục trong giao nhận, bảo quản vật chứng, tài sản; thủ tục thi hành khoản tịch thu, sung quỹ nhà nước, tiêu hủy, trả lại cho đương sự hoặc xử lý để thi hành án; thi hành án đối với người đang chấp hành hình phạt tù.

Dự thảo Nghị định cũng quy định thủ tục áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản, tài sản; việc tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn, giải tỏa, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh; các trường hợp khác không tổ chức cưỡng chế thi hành án; việc để lại số tiền bảo đảm điều kiện sinh hoạt tối thiểu của người phải thi hành án và người được nuôi dưỡng khi trừ vào thu nhập…

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ soạn thảo cho rằng cần nghiên cứu quy định về việc gửi yêu cầu thi hành án qua Ứng dụng định danh quốc gia VNeID; đối với quy định về yêu cầu cung cấp thông tin cần nghiên cứu, quy định bảo đảm phù hợp với yêu cầu của Chính phủ về đơn giản, cắt giảm thủ tục hành chính; nghiên cứu quy định về trường hợp bản án, quyết định tuyên trả tiền bằng ngoại tệ cho người được thi hành án bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đánh giá cao các ý kiến góp ý của các thành viên Tổ soạn thảo; sự nỗ lực của cơ quan chủ trì soạn thảo đã xây dựng dự thảo theo đúng quy định để lấy ý kiến; dành thời gian và nỗ lực để tiếp thu ý kiến từ Chính phủ, Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội và các bên liên quan khác để hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị định, đảm bảo phù hợp với thực tiễn và các quy định pháp luật hiện hành.

Nhấn mạnh thời gian triển khai là gấp rút, Thứ trưởng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, các cơ quan liên quan để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ. Đặc biệt, cơ quan chủ trì cần phối hợp chặt chẽ với THADS ở địa phương để quy định rõ, bảo đảm phù hợp với thực tiễn triển khai.

Để hoàn thiện dự thảo Nghị định, Thứ trưởng đề nghị cần rà soát, kế thừa và sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; xác định rõ các quy định mới, lý do và mục đích của việc ban hành các quy định mới; đánh giá tác động của các quy định mới đối với thực tiễn và quyền lợi, nghĩa vụ của các bên liên quan.

Về các công việc cần triển khai tiếp theo, Thứ trưởng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý tại cuộc họp, tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo dựa trên các ý kiến góp ý của các thành viên Tổ soạn thảo để tổ chức lấy ý kiến các thành viên trước khi trình cấp có thẩm quyền.