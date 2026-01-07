Hiện trường vụ cháy du thuyền trên sông Sài Gòn

Khoảng 16h10, ngọn lửa bùng phát trên du thuyền hoạt động kinh doanh nhà hàng, neo gần khu vực chân cầu Sài Gòn, đoạn qua phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM . Sau 5 phút, người dân nghe thấy tiếng nổ từ hầm máy tàu. Sau 10 phút, lửa lan khắp tàu. Chỉ sau khoảng 15 phút, đám cháy bao trùm toàn bộ con tàu khiến du thuyền gần như bị thiêu rụi.

Du thuyền dài khoảng 20 m, rộng gần 10 m, thường được sử dụng để tổ chức sự kiện, buổi tiệc, tour du lịch trên sông, chở khách du ngoạn buổi tối, sức chứa khoảng 90 người, trên tàu có khu nấu ăn. Tàu có nhiều ghế nhựa, ghế gỗ, đồ dùng thiết bị phục vụ du khách nên nhanh chóng bắt lửa. Thời điểm cháy, gió lớn khiến đám cháy bốc lên nhanh, khói đen cao cả chục mét.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Phương tiện chữa cháy trên sông được triển khai áp sát du thuyền để phun nước dập lửa, đồng thời xe chữa cháy tiếp cận từ đường bộ. Nhiều xe chữa cháy, các canô chuyên dụng, vòi rồng được huy động để khống chế đám cháy.

Đến 17h, đám cháy vẫn lớn, khói vẫn bốc lên cao, lan sang khu dân cư ven sông. Ảnh: Tiền Phong.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân rời khỏi khu vực để hạn chế hít phải khói độc, đồng thời di chuyển các đồ đạc dễ cháy ra nơi an toàn. Một hẻm trên đường Ung Văn Khiêm được phong tỏa để xe cứu hỏa tiếp cận.

Tới khoảng 17h30, đám cháy trên thuyền cơ bản được dập tắt. Lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước vào tàu và các khu vực lân cận nhằm đề phòng cháy lan. Con tàu gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân cháy du thuyền này.

Chiều 7/1, vụ hỏa hoạn xảy ra trên sông Sài Gòn khi một du thuyền đang neo đậu bất ngờ bốc cháy dữ dội.

