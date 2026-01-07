Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hiện trường vụ cháy du thuyền trên sông Sài Gòn

  • Thứ tư, 7/1/2026 19:04 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Chiều 7/1, đám cháy bất ngờ bùng lên từ du thuyền đang neo đậu ở sông Sài Gòn, đoạn qua phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ), TP.HCM.

chay du thuyen Sai Gon anh 1

Khoảng 16h10, ngọn lửa bùng phát trên du thuyền hoạt động kinh doanh nhà hàng, neo gần khu vực chân cầu Sài Gòn, đoạn qua phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM. Sau 5 phút, người dân nghe thấy tiếng nổ từ hầm máy tàu. Sau 10 phút, lửa lan khắp tàu. Chỉ sau khoảng 15 phút, đám cháy bao trùm toàn bộ con tàu khiến du thuyền gần như bị thiêu rụi.
chay du thuyen Sai Gon anh 2

Du thuyền dài khoảng 20 m, rộng gần 10 m, thường được sử dụng để tổ chức sự kiện, buổi tiệc, tour du lịch trên sông, chở khách du ngoạn buổi tối, sức chứa khoảng 90 người, trên tàu có khu nấu ăn. Tàu có nhiều ghế nhựa, ghế gỗ, đồ dùng thiết bị phục vụ du khách nên nhanh chóng bắt lửa. Thời điểm cháy, gió lớn khiến đám cháy bốc lên nhanh, khói đen cao cả chục mét.
chay du thuyen Sai Gon anh 3

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Phương tiện chữa cháy trên sông được triển khai áp sát du thuyền để phun nước dập lửa, đồng thời xe chữa cháy tiếp cận từ đường bộ. Nhiều xe chữa cháy, các canô chuyên dụng, vòi rồng được huy động để khống chế đám cháy.

chay du thuyen Sai Gon anh 4

Canô chuyên dụng liên tiếp phun nước vào du thuyền đang cháy. Ảnh: Tiền Phong.
chay du thuyen Sai Gon anh 5

Đến 17h, đám cháy vẫn lớn, khói vẫn bốc lên cao, lan sang khu dân cư ven sông. Ảnh: Tiền Phong.
chay du thuyen Sai Gon anh 6

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân rời khỏi khu vực để hạn chế hít phải khói độc, đồng thời di chuyển các đồ đạc dễ cháy ra nơi an toàn. Một hẻm trên đường Ung Văn Khiêm được phong tỏa để xe cứu hỏa tiếp cận.

chay du thuyen Sai Gon anh 7

Tới khoảng 17h30, đám cháy trên thuyền cơ bản được dập tắt. Lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước vào tàu và các khu vực lân cận nhằm đề phòng cháy lan. Con tàu gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân cháy du thuyền này.

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

Suc song manh liet giua tam bao thien tai 2025 hinh anh

Sức sống mãnh liệt giữa tâm bão thiên tai 2025

15:11 30/12/2025 15:11 30/12/2025

0

Năm 2025 ghi dấu là một trong những giai đoạn khắc nghiệt nhất của thiên tai toàn cầu, song giữa cháy rừng, bão lũ, động đất và mưa cực đoan, những mầm xanh hồi sinh, tinh thần đoàn kết quyết tâm hành động vì môi trường đã thắp lên hy vọng bảo vệ Trái đất.

Văn Nguyện - Duy Hiệu - Thụy An

cháy du thuyền Sài Gòn TP.HCM sông Sài Gòn TPHCM cháy trên sông cháy tàu Du thuyền Sài Gòn

