Sức sống mãnh liệt giữa tâm bão thiên tai 2025

  • Thứ ba, 30/12/2025 15:11 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Năm 2025 ghi dấu là một trong những giai đoạn khắc nghiệt nhất của thiên tai toàn cầu, song giữa cháy rừng, bão lũ, động đất và mưa cực đoan, những mầm xanh hồi sinh, tinh thần đoàn kết quyết tâm hành động vì môi trường đã thắp lên hy vọng bảo vệ Trái đất.

thien tai 2025 anh 1

Năm 2025 mở đầu bằng một trong những trận cháy rừng tàn khốc nhất lịch sử California. Gió mạnh cuốn theo tàn lửa khi đám cháy Palisades bùng phát dữ dội trong một cơn bão gió ở phía tây thành phố Los Angeles, bang California (Mỹ) ngày 7/1. Các vụ cháy rừng tại Los Angeles đã thiêu rụi khoảng 16.000 ngôi nhà, trong đó các khu vực Altadena, Malibu, Topanga và Pacific Palisades chịu thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Ảnh: Reuters.
thien tai 2025 anh 2

Một ngôi nhà bị bao quanh bởi đám cháy rừng tại Uiseong (Hàn Quốc) ngày 24/3. Đám cháy bùng phát ở huyện Sancheong ở phía đông nam Hàn Quốc hôm 21/3, sau đó lan sang huyện Uiseong và các huyện lân cận Andong, Cheongsong, Yeongyang và Yeongdeok. Đám cháy lịch sử được đánh giá là lan nhanh với tốc độ "khó tưởng tượng nổi" của nước này đã khiến 28 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương và một ngôi chùa Phật giáo 1.300 năm tuổi bị thiêu rụi. Ảnh: Yonhap.
thien tai 2025 anh 3

Ngày 29/3/2025 trận động đất mạnh 7,7 độ Richter làm rung chuyển Myanmar và Thái Lan. Tại Mandalay - khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất - lực lượng cứu hộ phải đào bới đống đổ nát bằng tay không để tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt, trong bối cảnh đường sá nứt gãy, cầu sập và mất điện diện rộng khiến công tác cứu trợ gặp vô vàn khó khăn trên một vùng tàn phá rộng lớn. Ảnh: Reuters.
thien tai 2025 anh 4

Ảnh chụp từ trên không cho thấy nhiều ngôi nhà và ôtô bị ngập một phần trong nước lũ tại khu vực gần Kerrville, bang Texas (Mỹ), ngày 4/7. Tính đến ngày 14/7, bão và lũ quét tại bang Texas đã khiến ít nhất 131 người thiệt mạng, chủ yếu ở khu vực Kerrville và vùng phụ cận. Riêng tại hạt Kerr, trẻ em chiếm khoảng một phần ba số nạn nhân, phần lớn là các nữ sinh đang tham gia Trại Mystic - trại hè Cơ đốc giáo - khi lũ quét bất ngờ ập đến vào rạng sáng 4/7. Ảnh: Tuần duyên Mỹ.
thien tai 2025 anh 5

Hai bé gái được giải cứu khỏi lũ quét ở Texas bằng trực thăng. Theo Independent, anh Scott Ruskan, 26 tuổi, lính cứu hộ thuộc Lực lượng Tuần duyên Mỹ đến từ bang New Jersey, đã nhận được nhiều lời khen ngợi sau khi anh được điều động thực hiện nhiệm vụ đầu tiên: sơ tán trẻ em khỏi trại hè Mystic, cứu sống 165 người khỏi trận lũ quét kinh hoàng tại bang Texas. Ảnh: New York Post.

thien tai 2025 anh 6

Các nhân viên cứu hộ đang tiến hành hoạt động cứu nạn tại một tòa nhà bị sập sau trận động đất ở Bogo, Cebu (Philippines) vào ngày 1/10. Vào ngày 30/9, một trận động đất mạnh 6,9 độ richter xảy ra ở khu vực Visayas miền trung, khiến ít nhất 79 người thiệt mạng và hơn 1.200 người bị thương. Trận động đất đã gây thiệt hại nặng nề cho nhà cửa, các tòa nhà và các nhà thờ cổ. Chỉ 10 ngày sau, hai trận động đất mạnh đã làm rung chuyển Davao ở phía nam đảo Mindanao - một trận có cường độ 7,4 độ richter, tiếp theo là một trận động đất khác có cường độ 6,8 độ richter bảy giờ sau đó. Ảnh: Reuters.
thien tai 2025 anh 7

Toàn cảnh từ trên cao ghi lại mức độ tàn phá do bão Melissa gây ra tại Belmont, Jamaica, ngày 2/11. Cơn bão cấp 5 cực mạnh này đã khiến ít nhất 45 người thiệt mạng trên khắp Jamaica, gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp và du lịch. Hơn 24.000 công trình, trong đó có bệnh viện và trường học, bị phá hủy hoàn toàn, cùng khoảng 150.000 tòa nhà khác bị hư hại nghiêm trọng. Ảnh: Reuters.
thien tai 2025 anh 8

Một người đàn ông băng qua con phố ngập bùn đất, nơi nhiều ôtô bị nước lũ do bão Kalmaegi cuốn trôi chất đống, tại khu vực Bacayan, thành phố Cebu (Philippines), ngày 5/11. Cơn bão đã khiến hơn 250 người thiệt mạng trên khắp cả nước. Tuy nhiên chưa dừng lại ở đó, chỉ trong vòng năm tuần, 6 cơn bão liên tiếp đổ bộ vào nước này khiến hàng nghìn người bị ảnh hưởng và khiến nhiều ngôi nhà, đường sá, công trình bị hư hại. Ảnh: Reuters.
thien tai 2025 anh 9

Trước những thiệt hại nghiêm trọng của những trận lũ lớn, Tổng thống Philippines Marcos Jr. đã thành lập ủy ban điều tra các cáo buộc tham nhũng, tập trung vào các dự án kiểm soát lũ. Các công tố viên Philippines đã chính thức khởi tố loạt tội danh liên quan vụ bê bối tham nhũng quy mô lớn trong các dự án kiểm soát lũ kém chất lượng. Ảnh: Reuters.
thien tai 2025 anh 10

Một đàn chim bay ngang qua tán cây trong buổi sáng mù khói giữa tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài ở New Delhi (Ấn Độ) ngày 10/11. Trước tình hình ô nhiễm nghiêm trọng, chính quyền khu vực New Delhi đang thử nghiệm công nghệ gieo mây tạo mưa nhân tạo nhằm làm sạch không khí tại thành phố. Trong khi đó, tại một số thành phố đã triển khai trụ lọc không khí cao 8m tại các nút giao đông nhất, kỳ vọng giảm bụi mịn và cải thiện chất lượng không khí Ảnh: Reuters.
thien tai 2025 anh 11

Các trận lũ chết người trong tháng 11/2025 đã buộc hàng trăm nghìn người tại Thái Lan và Việt Nam phải rời bỏ nhà cửa, khiến nhiều cộng đồng bị cô lập hoàn toàn. Trong ảnh là cảnh ngập nặng dưới vòng xoay Ngọc Hội, Khánh Hòa (Việt Nam) ngày 20/11. Giới khí tượng cảnh báo lượng mưa sẽ còn gia tăng tại Đông Nam Á do hiện tượng La Nina kết hợp với xu hướng nóng lên dài hạn. Ảnh: Znews.
thien tai 2025 anh 12

Khung cảnh ngập lụt diện rộng tại Hat Yai vào tháng 11. Tại miền Nam Thái Lan, mưa lớn kéo dài đã gây ngập ở 10 tỉnh, khiến gần 200 người thiệt mạng, ảnh hưởng đến đời sống của khoảng 1,9 triệu người. Một số nơi ghi nhận lượng mưa tích lũy gần 400 mm, khiến nước sông dâng cao, tràn bờ và gây ra các trận lũ quét nguy hiểm. Ảnh: Reuters.
thien tai 2025 anh 13

Nước lũ tràn vào khuôn viên bệnh viện Hat Yai (Thái Lan) - cơ sở y tế quan trọng nhất của tỉnh, buộc nhiều khu vực phải ngừng điện và mất nước sinh hoạt. Dẫu vậy, nhân viên Bệnh viện Hat Yai vẫn kiên quyết bám trụ để hỗ trợ cho các bệnh nhân.
“Cha mẹ đừng lo. Chúng con sẽ chăm sóc họ thật tốt. Dù không có điện, không có nước, chúng con vẫn cố hết sức. Mỗi bệnh nhân đều được đối xử như con mình. Các em nhỏ thì ngoan đến lạ, không một lời than phiền”, một nhân viên bệnh viện nhắn gửi tới cha mẹ. Ảnh: National Thailand.

thien tai 2025 anh 14

Người dân Iran cầu nguyện cho trời đổ mưa ở Tehran hôm 14/11. Năm 2025, Iran rơi vào cuộc khủng hoảng nước tồi tệ nhất trong hơn 50 năm, khi chuyên gia so sánh nước này đang chứng kiến tình trạng "phá sản về nước". Riêng thủ đô Tehran đã trải qua 6 năm hạn hán, trong khi nhiệt độ vượt 50 độ C trong mùa hè vừa qua dẫn đến tình trạng mất điện. Ảnh: Reuters.
thien tai 2025 anh 15

Cơn mưa đầu tiên sau nhiều tháng khô hạn rơi xuống thủ đô Tehran hôm 10/12, mang lại chút “giải nhiệt” hiếm hoi cho quốc gia Hồi giáo đang trải qua mùa thu khô hạn nhất trong hơn nửa thế kỷ. Ảnh: ISNA.
thien tai 2025 anh 16

Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy khu vực bị tàn phá bởi trận lũ quét chết người ở Batang Toru, Nam Tapanuli, tỉnh Bắc Sumatra (Indonesia) ngày 6/12. Một cơn bão nhiệt đới hiếm gặp quét qua đảo Sumatra đã gây lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng, khiến hơn 700 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích. Ảnh: Reuters.
thien tai 2025 anh 17

Thảm họa lũ quét tại Indonesia làm dấy lên làn sóng kêu gọi chính phủ Indonesia siết chặt kiểm soát các dự án nhượng quyền rừng và chấm dứt nạn phá rừng - yếu tố được cho là đã làm trầm trọng thêm mức độ tàn phá. Ngay sau đó, chính phủ Indonesia tuyên bố sẽ thu hồi 22 giấy phép lâm nghiệp trên phạm vi cả nước. Ảnh: Reuters.
thien tai 2025 anh 18

Một chiếc ôtô bị mắc kẹt trên đoạn đường bị sập ở tỉnh Aomori, đông bắc Nhật Bản, ngày 9/12 sau trận động đất mạnh 7,5 độ richter. Theo truyền thông Nhật Bản, một loạt rung chấn ngoài khơi vùng đông bắc Nhật Bản khiến giới địa chấn học lo ngại về nguy cơ xảy ra “siêu động đất” đã quá hạn. Một nghiên cứu mới của chính phủ cảnh báo, nếu xảy ra động đất mạnh 9 độ Richter, số người thiệt mạng có thể lên tới 199.000. Hiện nay, chính quyền của 182 đơn vị hành chính nằm trong phạm vi của cảnh báo “địa chấn hậu phát” vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh công tác chuẩn bị, trong đó tập trung vào khâu thiết lập các cơ sở lánh nạn, xác định tuyến đường lánh nạn, chuẩn bị nhu yếu phẩm…Ảnh: EPA.

