Sức sống mãnh liệt giữa tâm bão thiên tai 2025

Các nhân viên cứu hộ đang tiến hành hoạt động cứu nạn tại một tòa nhà bị sập sau trận động đất ở Bogo, Cebu (Philippines) vào ngày 1/10. Vào ngày 30/9, một trận động đất mạnh 6,9 độ richter xảy ra ở khu vực Visayas miền trung, khiến ít nhất 79 người thiệt mạng và hơn 1.200 người bị thương. Trận động đất đã gây thiệt hại nặng nề cho nhà cửa, các tòa nhà và các nhà thờ cổ. Chỉ 10 ngày sau, hai trận động đất mạnh đã làm rung chuyển Davao ở phía nam đảo Mindanao - một trận có cường độ 7,4 độ richter, tiếp theo là một trận động đất khác có cường độ 6,8 độ richter bảy giờ sau đó. Ảnh: Reuters.