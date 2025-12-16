Điểm nóng thế giới năm 2025

Ông Trump và ông Putin bắt tay trước khi bước vào cuộc họp báo chung sau hội đàm kéo dài 3 giờ tại Alaska ngày 15/8. Đây cũng là hội nghị cấp cao đầu tiên của ông Trump với người đồng cấp Nga kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cuộc hội đàm “mang tính xây dựng” và “cực kỳ hiệu quả” dù chưa đạt thỏa thuận chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Kết thúc họp báo, ông Putin bất ngờ đề xuất địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh tiếp theo là thủ đô Moscow. Ảnh: Reuters.