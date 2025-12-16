Điểm nóng thế giới năm 2025

|
Ngày 7/1, cháy rừng bùng phát và lan rộng ở Los Angeles, bang California, tàn phá nhà cửa, gây tắc nghẽn giao thông, làm 6 người thiệt mạng, gần 180.000 người phải sơ tán, hơn 9.000 công trình bị hư hại. Ảnh: Reuters.
“Thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ bắt đầu ngay bây giờ”, ông Trump tuyên bố khi bắt đầu bài nói dài 29 phút, sau đó đề cập đến hàng loạt vấn đề trong chương trình nghị sự năm 2025 tại lễ nhậm chức ngày 20/1 (giờ địa phương) diễn ra tại Điện Capitol. Ảnh: Reuters.
Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống JD Vance và phu nhân thứ hai Usha Vance vẫy tay chào cựu Tổng thống Joe Biden và cựu Đệ nhất phu nhân Jill Biden rời Điện Capitol sau lễ nhậm chức của ông Trump với tư cách là tổng thống thứ 47 tại Washington vào ngày 20/1, mở ra một thời kỳ mới với nhiều thay đổi trong nước Mỹ và toàn cầu. Ảnh: New York Times.
Ngày 28/3, trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra ở Myanmar đã khiến ít nhất 3.354 người tử vong, 4.508 người bị thương và 220 người khác mất tích. Trong ảnh một pho tượng Phật nằm bị hư hại nghiêm trọng bên trong ngôi chùa sau trận động đất mạnh xảy ra tại Mandalay (Myanmar). Trận động đất đã gây thiệt hại cho nhiều công trình tôn giáo và nhà cửa trong khu vực. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp mức thuế cơ bản 10% đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và mức thuế quan cao hơn đối với hàng chục quốc gia có thặng dư thương mại với Mỹ vào ngày 2/4 (giờ Mỹ) tại Vườn Hồng, Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.
Các quan chức Tòa thánh tuyên bố tin Giáo hoàng Francis đã qua đời vào khoảng 7h35 ngày 21/4 (giờ địa phương). Theo thông báo từ Cơ quan Y tế Vatican, nguyên nhân chính dẫn đến sự qua đời của Giáo hoàng là đột quỵ não nghiêm trọng, gây hôn mê và dẫn tới "suy tuần hoàn không thể hồi phục". Trong ảnh là thi hài Giáo hoàng Francis được quàn tại Vương cung thánh đường Thánh Peter, Vatican ngày 23/4. Các Hồng y cúi đầu bày tỏ lòng thành kính với Đức Giáo hoàng. Ảnh: Reuters.
Hơn 200.000 người và nhiều nguyên thủ quốc gia đã đổ về Quảng trường Peter của Vatican để dự thánh lễ an táng và tiễn biệt Giáo hoàng Francis vào ngày 26/4. Các nhà lãnh đạo tham dự bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Quốc vương Tây Ban Nha Felipe, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska. Ảnh: Reuters.
Biên đội 10 trực thăng bay đội hình 3-4-3 kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc cất cánh từ sân bay Biên Hòa, tiến vào trung tâm TP.HCM tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30/4. Ảnh: Znews.
Đội hình đều tăm tắp cùng những bước đi đầy uy lực của từng khối diễu binh tạo nên hình ảnh ấn tượng, mãn nhãn trên đường phố TP.HCM, Việt Nam trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: ZNews.
Chiều tối 8/5 (giờ địa phương), Hồng y Robert Francis Prevost của Mỹ đã được bầu làm Giáo hoàng thứ 267. Ông Prevost, 69 tuổi, đến từ Chicago, Illinois, là giáo hoàng đầu tiên đến từ Mỹ. Tân giáo hoàng lấy tông hiệu Leo XIV, xuất hiện trên ban công của Vương cung thánh đường Thánh Peter với tư cách là nhà lãnh đạo mới của 1,4 tỷ người Công giáo trên toàn thế giới. Ảnh: Reuters.
Các khối của các lực lượng tham dự buổi lễ duyệt binh hùng tráng nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại ngày 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Moscow. Lễ duyệt binh có sự tham dự của 29 nguyên thủ và lãnh đạo các quốc gia, cùng khoảng 12.000 binh sĩ, trong số đó, có 13 đoàn quân đội nước ngoài cùng góp mặt. Ảnh: Reuters.
Dàn khí tài quân sự hiện đại của Nga trong Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng. Sự kiện còn quy tụ 184 khí tài quân sự, 12 máy bay không người lái và 15 chiến đấu cơ. Ảnh: Reuters.
Máy bay Boeing 787 Dreamliner của hãng Air India rơi xuống khu ký túc xá Bệnh viện Đại học Y BJ ở phía tây Ấn Độ ngay sau khi cất cánh tại sân bay Ahmedabad vào 12/6. Vụ tai nạn đã khiến 241 người trên khoang và 19 người dưới mặt đất thiệt mạng. Chỉ duy nhất một hành khách sống sót. Ảnh: Reuters.
Rạng sáng 13/6, Israel kích hoạt chiến dịch Sư tử trỗi dậy tấn công thủ đô Tehran của Iran, mở đầu cho 12 ngày xung đột căng thẳng giữa Israel và Iran. Cuộc chiến khiến ít nhất 610 người thiệt mạng và hơn 4.700 người khác bị thương ở Iran. Tại Israel, ít nhất 24 người thiệt mạng trong các đòn không kích của Iran. Ảnh: Reuters.
Một máy bay ném bom B-2 của Không quân Mỹ cất cánh từ Căn cứ Không quân Whiteman ở bang Missouri, chuẩn bị cho nhiệm vụ không kích thuộc chiến dịch "Búa Đêm" của Mỹ vào ba cơ sở hạt nhân tại Iran vào ngày 21/6. Tổng cộng bảy chiếc B-2 từ căn cứ này đã tham gia chiến dịch kéo dài 37 giờ. Ảnh: 509th Bomb Wing Public Affairs/DVIDS.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái), Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim (giữa) và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai (phải) tại buổi họp báo sau cuộc hòa đàm Thái Lan - Campuchia chiều 28/7. Trong buổi hòa đàm, Campuchia và Thái Lan đã đạt được sự đồng thuận về một lệnh ngừng bắn “ngay lập tức và vô điều kiện” sau nhiều ngày giao tranh ác liệt dọc biên giới hai nước. Hình ảnh được công bố cho thấy Thủ tướng Malaysia Anwar là Đại sứ Mỹ và Đại sứ Trung Quốc tại Malaysia - những người tham dự với vai trò quan sát viên và hỗ trợ tiến trình hòa giải. Ảnh: Reuters.
Ông Trump và ông Putin bắt tay trước khi bước vào cuộc họp báo chung sau hội đàm kéo dài 3 giờ tại Alaska ngày 15/8. Đây cũng là hội nghị cấp cao đầu tiên của ông Trump với người đồng cấp Nga kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cuộc hội đàm “mang tính xây dựng” và “cực kỳ hiệu quả” dù chưa đạt thỏa thuận chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Kết thúc họp báo, ông Putin bất ngờ đề xuất địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh tiếp theo là thủ đô Moscow. Ảnh: Reuters.
Sáng 2/9, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra trang trọng tại Quảng trường Ba Đình. Tâm điểm của sự kiện là màn diễu binh, diễu hành với sự tham gia của 40.000 người gồm các khối lực lượng vũ trang, khối quần chúng diễu hành, khối đứng, cùng dàn khí tài quân sự, xe cơ giới đặc chủng. Ảnh: Znews.
Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II của Trung Quốc diễn ra vào sáng 3/9 ở Quảng trường Thiên An Môn tại thủ đô Bắc Kinh. Chủ tịch Tập Cận Bình chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà lãnh đạo quốc tế trước lễ duyệt binh. 26 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo nước ngoài như Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko đã đến tham dự sự kiện lễ duyệt binh quy mô lớn của Trung Quốc. Ảnh: CCTV.
Tối 10/10, Triều Tiên tổ chức lễ duyệt binh và kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, với màn diễu binh tại quảng trường Kim Nhật Thành và chương trình nghệ thuật hoành tráng tại sân vận động Bình Nhưỡng. Các đại biểu nước ngoài tham dự buổi lễ có Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường; Tổng Bí thư Tô Lâm và Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Buổi duyệt binh đã phô diễn nhiều vũ khí của quân đội Triều Tiên bao gồm các pháo tự hành, bệ phóng rocket và một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới có tên gọi Hwasong-20, được mô tả là "hệ thống vũ khí chiến lược hạt nhân mạnh nhất". Ảnh: KCNA.
Ông Trump phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Gaza cùng với nhiều nhà lãnh đạo thế giới ngày 13/10. Hội nghị do Tổng thống nước chủ nhà Abdel Fattah El-Sisi và Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo hơn 20 quốc gia cùng đại diện các tổ chức khu vực và quốc tế, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình lập lại hòa bình tại Trung Đông. Một trong những kết quả nổi bật của hội nghị là việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza, do Mỹ, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar đồng bảo trợ. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp thượng đỉnh tại Hàn Quốc ngày 30/10. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump tái đắc cử tại nhiệm kỳ 2. Trong cuộc gặp, hai bên đã đạt một thỏa thuận “đình chiến” thương mại mới. Ảnh: Reuters.
Các nhà lãnh đạo từ 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sau Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hwabaek ở Gyeongju, (Hàn Quốc) ngày 1/11. Qua phiên thảo luận, các nhà lãnh đạo APEC thông qua Tuyên bố Gyeongju, mở ra hướng hợp tác mới về thương mại, AI và công nghiệp sáng tạo, đồng thời kêu gọi hành động chung ứng phó biến động dân số. Ảnh: Yonhap.
Bão, mưa lớn và lũ quét đồng loạt tàn phá nhiều quốc gia châu Á như Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Sri Lanka trong tháng 11, khiến nhiều khu vực ngập sâu, giao thông tê liệt, gần 2.000 người thiệt mạng và hàng triệu người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Ảnh: Reuters.
Một vụ hỏa hoạn bùng phát dữ dội lan ra nhiều tòa nhà thuộc một cụm chung cư Wang Fuk Court nằm ở quận Tai Po, phía bắc Hong Kong trong chiều 26/11. Ngày 3/12, cảnh sát Hong Kong thông báo số người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư đã tăng lên 159 người sau khi tiến hành khám xét toàn bộ các khu nhà. Ảnh: Reuters.
