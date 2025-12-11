Nhìn lại năm 2025 qua ảnh

|
Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại nhà Trắng ở Washington DC, Mỹ, ngày 28/2. Trong cuộc gặp này, Tổng thống Zelensky vốn định tìm thêm sự hỗ trợ từ Mỹ nhưng mong đợi ấy đã thất bại, cuộc họp giữ ông Trump và ông Zelensky biến thành cuộc khẩu chiến gay gắt.
|
Cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau mang ghế của ông rời khỏi phòng họp Hạ viện ngày 10/3, sau khi đảng cầm quyền chọn được lãnh đạo mới kế nhiệm ông. Hình ảnh này biểu trưng cho sự kết thúc một thập kỷ ông Trudeau đứng đầu chính phủ Canada.
|
Cảnh sát xịt hơi cay vào người biểu tình tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 23/3. Đây là ngày thị trưởng Istanbul Ekrem Imamoglu bị bắt giữ để phục vụ điều tra tham nhũng.
|
Lực lượng cứu hộ làm việc tại địa điểm bị không kích tại Zaporizhzhia, Ukraine, ngày 22/4.
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp nhau khi cùng tham dự lễ tang Giáo hoàng Francis tại Vatican, ngày 26/4.
|
Tân Giáo hoàng Leo XIV xuất hiện trên ban công Vương cung Thánh đường Thánh Peter tại Vatican ngày 8/5.
|
Người đàn ông Palestine hôn từ biệt cháu trai, cậu bé Nour Nabhan (5 tuổi). Nour thiệt mạng trong vụ không kích do Israel tiến hành tại Dải Gaza ngày 21/5.
|
Màn hình điện thoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump được hé lộ trong ngày 30/5, khi ông Trump bước xuống máy bay tại sân bay Joint Base Andrews, bang Maryland, Mỹ.
|
Bé gái bật khóc chứng kiến người thân bị thương trong cuộc không kích do Israel tiến hành tại Dải Gaza ngày 5/6.
|
Người đàn ông vẫy cờ Mexico giữa khói và lửa bốc lên từ những xe cộ bị đốt cháy trong cuộc biểu tình chống lại cuộc truy quét người nhập cư do chính quyền liên bang tiến hành. Ảnh chụp ở gần tòa thị chính Los Angeles, bang California, Mỹ, ngày 8/6.
|
Dabu Patni bật khóc khi nghe tin anh trai Akash Patni thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Boeing 787 Dreamliner của hãng Air India tại Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 12/6.
|
Chị Samah Matar ôm đứa con trai bị suy dinh dưỡng và bị bại não tại địa điểm cứu trợ ở Dải Gaza ngày 24/7.
|
Vụ nổ ở Dải Gaza nhìn từ phía Israel ngày 24/7.
|
Mặt trời lặn ở Dải Gaza ngày 28/7.
|
Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro gặp nhóm người tại nhà riêng ở thủ đô Brasilia, Brazil, ngày 4/8, sau khi Tòa án Tối cao Brazil ra lệnh quản thúc tại gia đối với ông Bolsonaro, trước khi ông bị đưa ra xét xử vì âm mưu đảo chính.
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Anchorage, Alaska, ngày 15/8, để bàn về xung đột tại Ukraine và hợp tác kinh tế song phương..
|
Người bán hàng rong bước gần chiếc xe bọc thép ở Jakarta, Indonesia, ngày 2/9, giữa bối cảnh biểu tình lan rộng nhằm phản đối tình trạng bất bình đẳng ở Indonesia.
|
Rashik Khatiwada (23 tuổi) thiệt mạng trong cuộc biểu tình ở Kathmandu, Nepal. Mẹ anh khóc trong lễ hỏa thiêu thi thể con trai tại đền Pashupatinath, nằm bên bờ sông Bagmati, ngày 16/9.
|
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy rời khỏi tòa án ở Paris, Pháp, ngày 25/9. Ngay trước đó, tòa tuyên bố ông Sarkozy đã nhận nguồn tài trợ phi pháp trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp hồi năm 2007.
|
Nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cùng nhân viên liên bang bắt giữ một người nhập cư, sau khi người này rời khỏi phiên điều trần tại Tòa án Di trú Mỹ ở Manhattan, thành phố New York, Mỹ, ngày 27/10.
|
Ông Wong bật khóc cho biết vợ ông vẫn đang mắc kẹt trong khu chung cư Wang Fuk Court bốc cháy dữ dội ngày 26/11. Vụ hỏa hoạn xảy ra tại quận Tai Po (Hong Kong, Trung Quốc) khiến 160 người thiệt mạng.
|
Người dân bước qua những thân cây bị nước lũ cuốn trôi sau mưa lớn tại Karang Baru, tỉnh Aceh, Indonesia, ngày 6/12. Cơ quan ứng phó thiên tai Indonesia cho biết tính đến ngày 6/12, 908 người thiệt mạng và 410 người mất tích vì lũ lụt xảy ra ở ba tỉnh Aceh, Bắc Sumatra và Tây Sumatra trên đảo Sumatra.
|
Những ngôi nhà vẫn ngập trong nước lũ sau mưa lớn ở Niyamgamdora, Sri Lanka, ngày 2/12. Cơn bão Ditwah đã gây nên thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất tại Sri Lanka kể từ trận sóng thần năm 2004. 482 người Sri Lanka đã thiệt mạng, 345 người mất tích tính đến ngày 4/12. Những vùng trũng thấp ở Sri Lanka vẫn đang ngập nước. Những khoảnh khắc trong 12 tháng phác họa một năm 2025 nhiều chuyển động, gợi lại một năm nhiều biến động nhưng cũng đầy câu chuyện đáng nhớ.
