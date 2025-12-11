Nhìn lại năm 2025 qua ảnh

Những ngôi nhà vẫn ngập trong nước lũ sau mưa lớn ở Niyamgamdora, Sri Lanka, ngày 2/12. Cơn bão Ditwah đã gây nên thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất tại Sri Lanka kể từ trận sóng thần năm 2004. 482 người Sri Lanka đã thiệt mạng, 345 người mất tích tính đến ngày 4/12. Những vùng trũng thấp ở Sri Lanka vẫn đang ngập nước. Những khoảnh khắc trong 12 tháng phác họa một năm 2025 nhiều chuyển động, gợi lại một năm nhiều biến động nhưng cũng đầy câu chuyện đáng nhớ.