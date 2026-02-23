Mang theo 6 quả pháo tự chế, nam thanh niên tông xe máy điện vào CSGT

Đinh Trung Hiếu điều khiển xe máy điện mang theo 6 quả pháo tự chế, lao thẳng vào tổ công tác CSGT nhằm bỏ chạy, khiến cán bộ Công an bị thương.

Tối 22/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, xử lý đối với Đinh Trung Hiếu (SN 2008, trú tại xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó vào tối 21/2, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Công an xã Yên Thủy kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác tại Km90+880 quốc lộ 12B.

Đến 21h48, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy điện biển kiểm soát 19AA-250.58 không đội mũ bảo hiểm, mang theo một túi giấy màu trắng nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Nghi can mang theo 6 quả pháo tự chế, tông thẳng vào cảnh sát giao thông để bỏ chạy. (Ảnh: Cắt từ video)

Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, lao thẳng vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ, đâm trực tiếp vào Đại úy Lê Đăng Hùng khiến anh bị thương ở chân và xây xát tay, chân, phải điều trị tại Trung tâm Y tế xã Yên Thủy.

Ngay sau đó, tổ công tác nhanh chóng khống chế, tạm giữ đối tượng. Qua xác minh ban đầu, người điều khiển phương tiện là Đinh Trung Hiếu.

Kiểm tra túi giấy đối tượng mang theo, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 6 quả pháo tự chế. Hiếu khai nhận cùng hai người khác là Lưu Danh Thanh (SN 2008) và Bùi Minh Hiếu (SN 2007), cùng trú tại xã Yên Thủy, tự chế số pháo trên và đang đi tìm địa điểm để đốt.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đăng Hùng bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ. (Ảnh: Công an Phú Thọ)

Cũng trong ngày 22/2, Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đến thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đăng Hùng bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Yên Thuỷ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ Phòng CSGT nói chung và cá nhân Đại úy Hùng nói riêng trong khi thi hành nhiệm vụ.

Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng cũng như vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.