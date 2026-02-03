Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CSGT xử lý vi phạm nồng độ cồn từ sáng mùng 1 Tết

  • Thứ ba, 3/2/2026 17:24 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Từ 10h sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ, cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn, hệ thống camera AI cũng hoạt động xuyên Tết.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) ban hành kế hoạch tổng thể siết chặt trật tự và bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các lễ hội lớn đầu năm 2026.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn của tài xế.

Căn cứ theo lịch nghỉ Tết của người lao động (14/2 đến hết 22/2), lực lượng CSGT sẽ đồng loạt ứng trực và thực hiện kế hoạch cao điểm thêm 2 ngày trước và sau kỳ nghỉ.

Một trong những nội dung đáng chú ý là từ 10h sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ, CSGT toàn quốc đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn.

“Việc xử lý vi phạm sẽ trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vì ngại kiêng ngày Tết”, đại diện Cục CSGT thông tin.

Cục CSGT cũng sẽ tổ chức tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến Quốc lộ 1 từ Lạng Sơn - Cà Mau. Các tổ công tác sẽ triển khai mô hình kết hợp hóa trang và công khai, tuần tra cơ động và kiểm soát cố định, bố trí lực lượng 24/24h với 4 ca trực mỗi ngày.

Các tổ công tác gồm 3-5 cán bộ, chiến sĩ, do chỉ huy có kinh nghiệm đảm nhiệm vai trò tổ trưởng. Các địa phương bố trí lực lượng so le nhằm bảo đảm hiệu quả kiểm soát, tránh chồng chéo hoặc bỏ trống địa bàn.

Cục CSGT cũng nhấn mạnh hệ thống camera trên các tuyến cao tốc và các trục của các địa phương sẽ hoạt động liên tục 24/24 trong dịp Tết, trong đó có cả những hệ thống camera AI mới được triển khai.

“Camera AI không ngủ và luôn hoạt động xuyên Tết, lái xe cần tự giác chấp hành nghiêm các quy định”, đại diện Cục CSGT khuyến cáo.

Đối với các tuyến cửa ngõ Hà Nội, TP.HCM và các trục cao tốc, liên tỉnh, lực lượng chức năng sẽ phân luồng từ xa mục tiêu là hạn chế ùn tắc kéo dài, đặc biệt trong những ngày cao điểm trước và sau kỳ nghỉ, khi lượng xe cộ tăng vọt.

Đối với những tuyến quốc lộ có lượng xe máy đông, cảnh sát giao thông sẽ có quyết định cấm ô tô trọng tải lớn theo khung giờ để tránh xảy ra xung đột, hạn chế các rủi ro.

“Chúng tôi cũng sẵn sàng bố trí xe đặc chủng, để dẫn các đoàn xe máy đông thoát khỏi các điểm ùn ứ”, đại diện Cục CSGT thông tin.

Cảnh sát tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như: sử dụng rượu bia và chất ma túy khi lái xe, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, chuyển hướng không có tín hiệu, điều khiển xe quá tải, quá khổ hoặc cơi nới thùng hàng. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát xe kinh doanh vận tải, hành vi đón trả khách không đúng nơi, chở quá số người, tải trọng quy định, đi ngược chiều hoặc lùi xe trên cao tốc, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển...

Các vi phạm như tụ tập, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, chống người thi hành công vụ sẽ được xử lý nghiêm. Cùng với đó, Cục CSGT yêu cầu toàn lực lượng chấp hành nghiêm quy trình công tác, ứng xử chuẩn mực, không để phát sinh mâu thuẫn nhỏ dẫn tới phức tạp.

Minh Tuệ/VTC News

