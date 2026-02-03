Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Nữ công nhân tử vong dưới bánh xe đầu kéo container

  • Thứ ba, 3/2/2026 06:39 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Trên đường về nhà, nữ công nhân bị xe đầu kéo tông trúng. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 20h hôm nay (2/2). Thời điểm đó, xe đầu kéo container lưu thông trên đường NE8 hướng từ khu công nghiệp Mỹ Phước 3 ra đường ĐT.741.

Người dân hiếu kỳ đứng theo dõi công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Khi đi đến ngã tư Hòa Lợi thuộc phường Hòa Lợi (TP.HCM), xe đầu kéo rẽ phải để vào đường ĐT.741 và xảy ra va chạm với xe đạp điện do một phụ nữ điều khiển.

Vụ việc khiến người phụ nữ điều khiển xe đạp điện tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo về vụ tai nạn, công an địa phương lập tức đến hiện trường để xử lý vụ việc theo quy định.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm dưới bánh trước xe đầu kéo container. Còn xe đạp điện của nạn nhân nằm lọt dưới gầm xe.

Tai nạn xảy ra ở khu vực ngã tư có lưu lượng lớn phương tiện lưu thông khiến giao thông bị ùn ứ. Người dân hiếu kỳ đứng theo dõi công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Đến 21h30 cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Người dân có mặt tại hiện trường cho hay, nạn nhân là công nhân, 35 tuổi, gặp nạn khi đang trên đường về nhà.

Tin mới vụ 2.700 công nhân Panko Vina ở TP.HCM mất việc

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội TP.HCM, đơn vị này đang tăng cường nhân sự, khẩn trương chốt sổ bảo hiểm xã hội, giải quyết chế độ cho hơn 2.700 công nhân Công ty TNHH Panko Vina.

14:47 22/1/2026

TP Hồ Chí Minh cho công nhân vệ sinh nghỉ mùng 1 và mùng 2 Tết

Nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và chất lượng vệ sinh môi trường phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo việc thực hiện công tác vệ sinh công cộng trên toàn địa bàn.

09:00 27/1/2026

Công ty đông lao động nhất TP.HCM chi 1.000 tỷ đồng thưởng Tết

Người được thưởng Tết thấp nhất là 1 tháng lương và cao nhất là 2,2 tháng lương, công ty này có thu nhập bình quân của công nhân 12,5 triệu đồng/tháng.

20:08 17/1/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/nu-cong-nhan-tu-vong-duoi-banh-xe-dau-keo-container-post1817986.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

Nữ công nhân TP.HCM Nữ công nhân Công nhân TP.HCM Container Giao thông

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý