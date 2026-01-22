Tin mới vụ 2.700 công nhân Panko Vina ở TP.HCM mất việc

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội TP.HCM, đơn vị này đang tăng cường nhân sự, khẩn trương chốt sổ bảo hiểm xã hội, giải quyết chế độ cho hơn 2.700 công nhân Công ty TNHH Panko Vina.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Panko Vina thông báo chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh từ ngày 1/2/2026. Ảnh: laodong.vn.

Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh, ngay sau khi Công ty TNHH Panko Vina (Khu công nghiệp Mỹ Phước, phường Bến Cát, TP. Hồ Chí Minh) thông báo chấm dứt hoạt động từ ngày 1/2, đơn vị này đã yêu cầu Bảo hiểm xã hội cơ sở Bến Cát và các bộ phận liên quan nhanh chóng, kịp thời xử lý các chế độ, chính sách nhằm đảm bảo đầy đủ tất cả các quyền lợi cho khoảng 2.700 công nhân bị mất việc. Trong số hơn 2.700 công nhân bị mất việc của Công ty Panko Vina có 2.285 lao động nữ, 43 lao động đang mang thai, 70 lao động đang nghỉ thai sản và 55 người đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

“Chúng tôi sẽ ưu tiên tập trung giải quyết việc chốt sổ bảo hiểm xã hội, bảo lưu quá trình tham gia cho người lao động; đồng thời, giải quyết các chế độ liên quan cho lao động nữ hưởng thai sản, các công nhân hưởng chế độ tai nạn lao động được kịp thời, nhanh chóng nhất", ông Lò Quân Hiệp, Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh thông tin.

Về phía tổ chức công đoàn, đại diện Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh cho hay, tổ chức công đoàn đang lập danh sách người lao động của Công ty Panko Vina để triển khai hỗ trợ cho toàn bộ công nhân với mức 1 triệu đồng/người.

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Panko Vina là doanh nghiệp FDI hoạt động lâu năm tại địa phương, từng có thời điểm sử dụng khoảng 7.000 lao động và luôn thực hiện tốt nghĩa vụ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động. Tuy nhiên, những năm gần đây do khó khăn trong sản xuất kinh doanh, số lao động tham gia Bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp này giảm dần, hiện còn 2.706 người.

Sau khi doanh nghiệp này công bố ngừng hoạt động, có 7 doanh nghiệp trên địa bàn Bình Dương (cũ) đăng ký tiếp nhận toàn bộ hơn 2.700 công nhân. Cụ thể, Công ty TNHH Motomotion Việt Nam đăng ký tuyển 2.148 công nhân; Công ty TNHH Zhigao Furniture Việt Nam tuyển 70 công nhân; Công ty TNHH New Wide Việt Nam tuyển 500 công nhân; Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam tuyển 300 công nhân.; Công ty TNHH Mỹ nghệ gỗ Hoa Nét - MPB tuyển 200 công nhân; Công ty TNHH Endo Kondo Việt Nam tuyển 50 công nhân và Công ty TNHH Da Nu đăng ký tuyển 500 công nhân.

Qua thu thập thông tin thực tế, hiện nhiều công nhân đã đăng ký làm việc tại các công ty này, số khác đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp, chờ qua Tết Nguyên đán rồi mới tìm công việc mới.