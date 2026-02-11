Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Biển số bám bẩn, tài xế xe rác bị phạt 23 triệu đồng

  • Thứ tư, 11/2/2026 17:11 (GMT+7)
  • 7 phút trước

CSGT Hà Nội xử phạt tài xế xe chở rác 23 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe do để chất bẩn che lấp biển số nhiều ngày.

Ngày 11/2, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị lập biên bản xử phạt tài xế ôtô chở rác có biển số bị che lấp.

Biển số xe rác bị chất bẩn che lấp.

Cụ thể, khoảng 13h30 cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) phát hiện ôtô chở rác mang biển số 29C-371.XX có phần chữ, số bị che lấp. Tổ công tác đã dừng phương tiện để kiểm tra.

Tài xế xe chở rác được xác định là anh Nguyễn Văn C. (SN 1984, trú tại Hà Nội). Làm việc với CSGT, anh C. thừa nhận biển số bị bám bẩn lâu ngày nhưng chưa được vệ sinh.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế C. về hành vi điều khiển phương tiện có biển số bị che lấp. Với hành vi này, anh C. bị phạt 23 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, ngày 10/2, Đội CSGT đường bộ số 6 cũng lập biên bản xử phạt đối với tài xế Phạm Minh D. (SN 1998, trú tại Phú Thọ) lái xe rác mang BKS 29H-825.XX với lỗi tương tự.

Bao tải che lấp biển số, tài xế ôtô bị xử phạt.

Cũng trong ngày 11/2, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, qua phản ánh của người dân về việc một tài xế ôtô dùng bao tải che kín biển số khi tham gia giao thông, Cục yêu cầu Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng xác minh, làm rõ.

Qua xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng đã lập biên bản xử phạt 23 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe với nữ tài xế có hành vi trên.

Đại diện Cục CSGT cho biết, hành vi che biển số xe vi phạm nghiêm trọng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý phương tiện và tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự, an toàn giao thông.

Người dân ghi hình xe biển xanh đỗ sai, bùn đất che biển gửi CSGT

Nhận phản ánh của người dân về ô tô biển xanh dừng đỗ sai quy định và biển số bị bùn đất che mờ, Cục trưởng CSGT yêu cầu cán bộ, chiến sĩ xác minh, xử lý.

13:23 2/2/2026

'Deadpool' chạy xe phân khối lớn trên đường ở TP.HCM bị phạt nặng

Phòng CSGT Công an TP.HCM xử phạt người mặc trang phục Deadpool điều khiển mô tô phân khối lớn không đội mũ bảo hiểm, che biển số và không có giấy phép lái xe.

14:49 13/1/2026

11 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Hoà Liên

Đang di chuyển trên cao tốc La Sơn - Hoà Liên, chiếc xe tải biển số Quảng Trị phanh gấp làm 10 ôtô đi phía sau không kịp xử lý, tông liên hoàn.

19:55 4/1/2026

Minh Tuệ/VTC News

Lua khoi ngun ngut o kho phe lieu tai TP.HCM hinh anh

Lửa khói ngùn ngụt ở kho phế liệu tại TP.HCM

10 phút trước 17:08 11/2/2026

0

Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho chứa phế liệu trên đường Trịnh Thị Miếng, xã Đông Thạnh (TP.HCM). Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng do trong kho có nhiều vật liệu dễ cháy.

Xe may chay tro khung giua duong TP.HCM hinh anh

Xe máy cháy trơ khung giữa đường TP.HCM

13 phút trước 17:04 11/2/2026

0

Chiếc xe máy đang lưu thông trên đường ở TP.HCM, bất ngờ bốc cháy, người cầm lái phát hiện đã quăng xe bỏ chạy thoát thân. Dù được người dân dập lửa song xe máy vẫn cháy trơ khung.

