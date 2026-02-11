Lửa khói ngùn ngụt ở kho phế liệu tại TP.HCM

Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho chứa phế liệu trên đường Trịnh Thị Miếng, xã Đông Thạnh (TP.HCM). Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng do trong kho có nhiều vật liệu dễ cháy.

Khoảng 13 giờ ngày 11/2, người dân phát hiện ngọn lửa dữ dội kèm khói đen bốc lên tại kho chứa phế liệu gần giao lộ đường Trịnh Thị Miếng - Phạm Thị Giây. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng do trong kho có nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, gỗ, giấy... khiến đám cháy bùng phát mạnh và lan rộng.

Người đi đường và những người có mặt tại khu vực đã nỗ lực dập lửa tại chỗ nhưng bất thành do cột lửa lớn và lượng vật liệu dễ cháy bên trong kho.

Khói đen từ đám cháy bốc cao hàng chục mét.

Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các mũi công tác tiếp cận từ nhiều hướng, phun nước dập lửa.

Sau hơn 40 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.