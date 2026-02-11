Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Lửa khói ngùn ngụt ở kho phế liệu tại TP.HCM

  • Thứ tư, 11/2/2026 17:08 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho chứa phế liệu trên đường Trịnh Thị Miếng, xã Đông Thạnh (TP.HCM). Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng do trong kho có nhiều vật liệu dễ cháy.

Khoảng 13 giờ ngày 11/2, người dân phát hiện ngọn lửa dữ dội kèm khói đen bốc lên tại kho chứa phế liệu gần giao lộ đường Trịnh Thị Miếng - Phạm Thị Giây. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng do trong kho có nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, gỗ, giấy... khiến đám cháy bùng phát mạnh và lan rộng.

Người đi đường và những người có mặt tại khu vực đã nỗ lực dập lửa tại chỗ nhưng bất thành do cột lửa lớn và lượng vật liệu dễ cháy bên trong kho.

Kho phe lieu anh 1Kho phe lieu anh 2

Khói đen từ đám cháy bốc cao hàng chục mét.

Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các mũi công tác tiếp cận từ nhiều hướng, phun nước dập lửa.

Sau hơn 40 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Linh vật ngựa ở Thái Nguyên cháy rụi

Trong lúc thi công, linh vật ngựa đặt trên địa bàn phường Phan Đình Phùng bất ngờ bốc cháy, khiến công trình đổ sập.

5 giờ trước

Cháy bất ngờ tại nhà hàng ở trung tâm TP.HCM

Sáng 7/2, một vụ cháy bất ngờ bùng phát tại tầng 3 của một nhà hàng trên đường Hồ Hảo Hớn (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), khiến nhiều người dân khu vực hoảng loạn.

12:04 7/2/2026

Cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM, ba mẹ con tử vong

Khi khống chế ngọn lửa và tiếp cận bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện 3 mẹ con đã tử vong.

06:45 5/2/2026

Thành phố Hồ Chí Minh - Vùng đất chuyên chở ước mơ

Sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi là ấn phẩm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Sách gồm 28 bài viết, là 28 câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó, sách khắc họa và lan tỏa những thành tựu phát triển của TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.

https://tienphong.vn/clip-lua-khoi-ngun-ngut-o-kho-phe-lieu-tai-tphcm-post1820189.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Kho phế liệu Cháy TP.HCM Kho phế liệu Đông Thạnh TP.HCM

Đọc tiếp

Xe may chay tro khung giua duong TP.HCM hinh anh

Xe máy cháy trơ khung giữa đường TP.HCM

15 phút trước 17:04 11/2/2026

0

Chiếc xe máy đang lưu thông trên đường ở TP.HCM, bất ngờ bốc cháy, người cầm lái phát hiện đã quăng xe bỏ chạy thoát thân. Dù được người dân dập lửa song xe máy vẫn cháy trơ khung.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý