Cháy bất ngờ tại nhà hàng ở trung tâm TP.HCM

Sáng 7/2, một vụ cháy bất ngờ bùng phát tại tầng 3 của một nhà hàng trên đường Hồ Hảo Hớn (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), khiến nhiều người dân khu vực hoảng loạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 sáng cùng ngày, người dân phát hiện khói đen bốc cao nghi ngút từ khu vực tầng 3 của một nhà hàng trên đường Hồ Hảo Hớn. Thời điểm xảy ra vụ việc, bên trong nhà hàng vẫn có người. Nghe tiếng hô hoán, những người có mặt đã nhanh chóng thoát ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa lan rộng.

Khói lửa bốc lên từ ngôi nhà.

Ngay khi phát hiện cháy, người dân xung quanh đã tìm cách dập lửa tại chỗ, tuy nhiên do điểm cháy nằm ở tầng cao, bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên việc chữa cháy ban đầu không thành công.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 15 phút triển khai các phương án chữa cháy, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, không để lan sang các nhà dân liền kề.

Lực lượng chức năng có mặt điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo ghi nhận, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhà hàng đang trong quá trình đóng cửa để sửa chữa.

Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để tiến hành khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.