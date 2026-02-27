Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn giữ chức Phó Ban Chính sách, chiến lược TW

  • Thứ sáu, 27/2/2026 17:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bộ Chính trị điều động Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Chiều 27/2, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Nguyen Kim Son anh 1

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trao quyết định cho ông Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Kim Sơn sinh năm 1966, quê quán TP Hải Phòng. Ông có trình độ Tiến sĩ Ngữ văn, Đại học chuyên ngành Hán Nôm; Cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Sơn từng giảng dạy tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; từng là học giả nghiên cứu tại Học viện Harvard Yenching (Mỹ), giữ chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Phó hiệu trưởng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Sau đó, ông giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, kiêm Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông, trước khi được phê chuẩn làm Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo vào tháng 4/2021.

Nguyen Kim Son anh 2

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trao quyết định cho ông Nguyễn Sỹ Hiệp. Ảnh: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Sỹ Hiệp sinh năm 1974, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ Thạc sĩ Thương mại quốc tế và Kinh tế hội nhập. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Ông Hiệp từng làm trợ lý Thủ tướng, Vụ trưởng Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ trước khi làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ từ tháng 9/2014 và đảm nhiệm chức vụ này trong 12 năm.

Với nhân sự vừa được kiện toàn, lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương hiện nay gồm Trưởng ban Nguyễn Thanh Nghị và 10 Phó trưởng ban là các ông, bà: Thái Thanh Quý (Phó trưởng ban Thường trực), Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thúy Anh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Thế Mạnh, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Đức Trung.

Tiểu sử ông Nguyễn Thanh Nghị, tân Ủy viên Bộ Chính trị

Ngày 23/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, vào Bộ Chính trị.

14:25 23/1/2026

Ông Phạm Đại Dương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Ông Phạm Đại Dương, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

16:22 9/1/2026

Những cuốn sách về xây dựng Đảng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn xoay quanh vấn đề xây dựng Đảng. Cuốn Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của ông đã đề cập được toàn diện, sâu sắc nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân.

https://vtcnews.vn/bo-truong-nguyen-kim-son-giu-chuc-pho-ban-chinh-sach-chien-luoc-trung-uong-ar1004971.html

Anh Văn/VTC News

Nguyễn Kim Sơn Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thúy Anh Tô Lâm Nguyễn Kim Sơn Ban Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị Bộ trưởng Giáo dục

  • Nguyễn Thúy Anh

    Nguyễn Thúy Anh

    Bà Nguyễn Thúy Anh là Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Bà từng giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIII.

    • Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội
    • Năm sinh: 1963
    • Quê quán: Phú Thọ
    • Học vị, học hàm: Thạc sĩ luật

Đọc tiếp

5 Thuong tuong quan doi nghi cong tac tu ngay 1/3 hinh anh

5 Thượng tướng quân đội nghỉ công tác từ ngày 1/3

8 phút trước 18:38 27/2/2026

0

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các quyết định thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam với 5 Thượng tướng quân đội.

TP.HCM tinh di doi truong hoc, benh vien khoi noi thanh hinh anh

TP.HCM tính di dời trường học, bệnh viện khỏi nội thành

46 phút trước 18:00 27/2/2026

0

Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương nghiên cứu xây dựng Đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và các cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý