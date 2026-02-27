Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn giữ chức Phó Ban Chính sách, chiến lược TW

Bộ Chính trị điều động Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Chiều 27/2, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trao quyết định cho ông Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Kim Sơn sinh năm 1966, quê quán TP Hải Phòng. Ông có trình độ Tiến sĩ Ngữ văn, Đại học chuyên ngành Hán Nôm; Cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Sơn từng giảng dạy tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; từng là học giả nghiên cứu tại Học viện Harvard Yenching (Mỹ), giữ chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Phó hiệu trưởng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Sau đó, ông giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, kiêm Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông, trước khi được phê chuẩn làm Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo vào tháng 4/2021.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trao quyết định cho ông Nguyễn Sỹ Hiệp. Ảnh: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Sỹ Hiệp sinh năm 1974, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ Thạc sĩ Thương mại quốc tế và Kinh tế hội nhập. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Ông Hiệp từng làm trợ lý Thủ tướng, Vụ trưởng Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ trước khi làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ từ tháng 9/2014 và đảm nhiệm chức vụ này trong 12 năm.

Với nhân sự vừa được kiện toàn, lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương hiện nay gồm Trưởng ban Nguyễn Thanh Nghị và 10 Phó trưởng ban là các ông, bà: Thái Thanh Quý (Phó trưởng ban Thường trực), Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thúy Anh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Thế Mạnh, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Đức Trung.