Tiểu sử ông Nguyễn Thanh Nghị, tân Ủy viên Bộ Chính trị

  • Thứ sáu, 23/1/2026 14:25 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Ngày 23/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, vào Bộ Chính trị.

Nguyen Thanh Nghi anh 1

Nguyễn Thanh Nghị

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương

Sinh ngày 12/8/1976 tại Phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV

- Đại biểu Quốc hội khóa XIV

Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật xây dựng, Kỹ sư Xây dựng; Cao cấp Lý luận chính trị

2006-2008

Giảng viên Đại học Kiến trúc TP.HCM

2008-11/2011

Phó hiệu trưởng Đại học Kiến trúc TP.HCM

1/2011

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI

11/2011-3/2014

Thứ trưởng Bộ Xây dựng

3/2014-10/2015

Phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa IX nhiệm kỳ 2010-2015, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011-2016

10/2015-10/2020

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X nhiệm kỳ 2015-2020

1/2016

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

10/2020

Thứ trưởng Bộ Xây dựng

1/2021

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

4/2021

Bộ trưởng Xây dựng

1/2025

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

8/2025

Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương

23/1/2026

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

Thanh Hà

Nguyễn Thanh Nghị Nguyễn Thanh Nghị Bộ Chính trị Đại hội Đảng 14 Đại hội Đảng XIV

