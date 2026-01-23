Tiểu sử ông Nguyễn Thanh Nghị, tân Ủy viên Bộ Chính trị

Ngày 23/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, vào Bộ Chính trị.

Nguyễn Thanh Nghị Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Sinh ngày 12/8/1976 tại Phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV - Đại biểu Quốc hội khóa XIV Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật xây dựng, Kỹ sư Xây dựng; Cao cấp Lý luận chính trị 2006-2008 Giảng viên Đại học Kiến trúc TP.HCM 2008-11/2011 Phó hiệu trưởng Đại học Kiến trúc TP.HCM 1/2011 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI 11/2011-3/2014 Thứ trưởng Bộ Xây dựng 3/2014-10/2015 Phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa IX nhiệm kỳ 2010-2015, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011-2016 10/2015-10/2020 Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 1/2016 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII 10/2020 Thứ trưởng Bộ Xây dựng 1/2021 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII 4/2021 Bộ trưởng Xây dựng 1/2025 Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM 8/2025 Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương 23/1/2026 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV