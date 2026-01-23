Tiểu sử ông Nguyễn Thanh Nghị, tân Ủy viên Bộ Chính trị

|
Nguyễn Thanh Nghị
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương
Sinh ngày 12/8/1976 tại Phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV
- Đại biểu Quốc hội khóa XIV
Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật xây dựng, Kỹ sư Xây dựng; Cao cấp Lý luận chính trị
2006-2008
Giảng viên Đại học Kiến trúc TP.HCM
2008-11/2011
Phó hiệu trưởng Đại học Kiến trúc TP.HCM
1/2011
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI
11/2011-3/2014
Thứ trưởng Bộ Xây dựng
3/2014-10/2015
Phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa IX nhiệm kỳ 2010-2015, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011-2016
10/2015-10/2020
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X nhiệm kỳ 2015-2020
1/2016
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
10/2020
Thứ trưởng Bộ Xây dựng
1/2021
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
4/2021
Bộ trưởng Xây dựng
1/2025
Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM
8/2025
Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương
23/1/2026
Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV