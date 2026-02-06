Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cháy dữ dội tại cơ sở mai táng Phước Vinh ở TP.HCM

  • Thứ sáu, 6/2/2026 11:43 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Ngày 6/2, các cơ quan chức năng TP.HCM đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở mai táng Phước Vinh.

Vào khoảng 23h ngày 5/2, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Bến Cát, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM nhận được tin báo cháy tại cơ sở mai táng Phước Vinh, địa bàn phường Bến Cát, TP.HCM (TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ).

Mai tang Phuoc Vinh anh 1

Cháy cơ sở mai táng trong đêm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã điều động 3 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Tại thời điểm lực lượng chức năng có mặt, ngọn lửa đã bùng phát mạnh do bên trong cơ sở chứa nhiều vật liệu dễ cháy, đặc biệt là gỗ thành phẩm.

Trước tính chất phức tạp của đám cháy, lực lượng cứu hỏa đã triển khai phương án khoanh vùng, ngăn chặn cháy lan sang các khu vực lân cận. Sau khoảng 30 phút nỗ lực chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

Mai tang Phuoc Vinh anh 2

Lực lượng chức năng chữa cháy.

Theo thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng, diện tích khu vực cơ sở rộng khoảng 50 m2, diện tích cháy sém và hư hại trực tiếp khoảng 15 m2. Vụ cháy may mắn vụ cháy không gây thương vong, tuy nhiên nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã bảo vệ thành công và di dời 5 xe máy, một xe ôtô cùng nhiều tài sản có giá trị khác ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Thiên Lý/VOV

