TP.HCM tính di dời trường học, bệnh viện khỏi nội thành.

Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương nghiên cứu xây dựng Đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và các cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng Đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và các cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành theo lộ trình phù hợp, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch tổng thể TP.HCM.

Người dân từ vùng ven phải di chuyển vào trung tâm thành phố mỗi ngày, làm gia tăng tình trạng ùn tắc giao thông. Ảnh minh họa: M.Q.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy cũng thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng Đề án sử dụng nguồn lực đất đai sẵn có, phù hợp với quy hoạch để xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện các đề án đảm bảo chất lượng, tiến độ, đúng quy định. Tổ chức triển khai thực hiện theo lộ trình phù hợp trong giai đoạn đến năm 2030 và các năm tiếp theo… định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để theo dõi, chỉ đạo.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, sau khi sáp nhập, TP.HCM hiện quản lý hơn 12,8 triệu phương tiện giao thông, gồm hơn 1,4 triệu ôtô và gần 11,4 triệu xe máy và con số này đang gia tăng nhanh chóng. Điều này dẫn đến áp lực rất lớn lên hệ thống hạ tầng đô thị vốn đã quá tải.

Hiện nay, nhu cầu đỗ xe tại khu vực trung tâm rất lớn, trong khi hệ thống bãi đỗ xe ngầm, nổi và nhiều tầng lại thiếu trầm trọng. Bên cạnh đó là hiện tượng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để đỗ xe diễn ra phổ biến…; trong khi quy hoạch đô thị còn nhiều bất cập, tỷ lệ đất cho giao thông và công trình công cộng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Ngoài ra, với cấu trúc đô thị hướng tâm, phần lớn việc làm chất lượng cao cùng hệ thống trường đại học lớn, bệnh viện tuyến cuối, các trung tâm tài chính - thương mại, hành chính và khu công nghiệp, khu chế xuất (như Tân Thuận) tập trung trong lõi đô thị buộc người dân từ vùng ven phải di chuyển vào trung tâm thành phố mỗi ngày, làm gia tăng tình trạng ùn tắc giao thông.

Do đó, theo Sở Xây dựng, về lâu dài, TP cần điều chỉnh quy hoạch đô thị theo hướng phát triển đồng đều, phân tán, giảm áp lực cho khu vực trung tâm. Trong đó, việc nghiên cứu di dời trường học, bệnh viện và khu công nghiệp ra khỏi lõi đô thị được xem là giải pháp quan trọng, mang tính bền vững nhằm giải bài toán ùn tắc giao thông...