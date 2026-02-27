Xe đạp công cộng TP.HCM ế ẩm

Cuối năm 2021, dịch vụ xe đạp công cộng được đưa vào vận hành tại TP.HCM với kỳ vọng tạo thêm lựa chọn di chuyển thân thiện môi trường, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái giao thông đô thị. Tuy nhiên, sau gần 5 năm hoạt động, nhiều trạm xe đạp công cộng rơi vào tình trạng vắng khách, thậm chí bị bỏ không trong thời gian dài.

Đáng chú ý, tình trạng chim bồ câu phóng uế gây ô nhiễm nặng tại một số điểm được cho là nguyên nhân khiến người dân và du khách ngại sử dụng dịch vụ.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News sáng và chiều 26/2, nhiều trạm xe đạp công cộng tại khu vực trung tâm thành phố ở tình trạng đìu hiu. Dù các trạm được bố trí ở vị trí thuận lợi, gần các điểm tham quan và đầu mối giao thông công cộng, số người đến thuê xe rất ít, thậm chí nhiều thời điểm không có khách.

Tại trạm xe đạp công cộng khu vực Công xã Paris, nằm cạnh hai công trình biểu tượng của thành phố là Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn và Bưu điện TP.HCM, lượng du khách trong và ngoài nước đến tham quan rất đông. Đây cũng là khu vực kết nối với các nhà ga của tuyến Metro số 1, thuận tiện cho việc trung chuyển. Tuy nhiên, trái ngược với sự nhộn nhịp xung quanh, trạm xe đạp công cộng tại đây lại "ế".

Theo quan sát của phóng viên, nhiều xe đạp tại trạm có phần yên, tay lái và khung dính đầy phân chim bồ câu.

Trạm xe được đặt dưới tán cây cổ thụ, nơi hàng chục đến hàng trăm con chim bồ câu thường xuyên tụ tập. Sau khi được người dân và du khách cho ăn, đàn chim bay lên các cành cây, cột điện, mái nhà gần đó và phóng uế xuống khu vực bên dưới, khiến toàn bộ trạm xe bị ô nhiễm.

Tình trạng này còn khiến nhiều người ngại tiếp xúc trực tiếp với xe đạp công cộng.

Chị Nguyễn Thị Xuân, người làm việc gần khu vực trung tâm, cho biết trước đây chị thường xuyên dùng xe đạp công cộng để đi từ ga metro đến nơi làm việc vì thuận tiện và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, khoảng 4 tháng gần đây, chị hạn chế sử dụng dịch vụ này do phân chim bồ câu bám trên xe.

Theo chị Xuân, yên xe và tay lái bị bẩn khiến chị lo ngại về vệ sinh cá nhân, đặc biệt là khi phải mặc trang phục công sở.Hiện chị chỉ sử dụng xe đạp ở một số chặng ngắn, chủ yếu chuyển sang dùng xe ôm công nghệ để đảm bảo thuận tiện và sạch sẽ.

Không riêng trạm Công xã Paris, trước đó một trạm xe đạp công cộng tại khu vực giao lộ Nguyễn Thái Học - Lê Thị Hồng Gấm cũng rơi vào tình trạng tương tự. Do ô nhiễm nghiêm trọng bởi phân chim bồ câu, đơn vị vận hành đã phải rút toàn bộ xe và tạm dừng hoạt động tại đây.

Ông Đỗ Bá Quân, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vận tải số Trí Nam, đơn vị đầu tư và vận hành dịch vụ xe đạp công cộng, cho biết việc rút xe tại một số điểm là giải pháp tạm thời nhằm đảm bảo trải nghiệm cho người dùng.

Theo ông Quân, sau khi tiếp nhận phản ánh về tình trạng ô nhiễm tại trạm Công xã Paris, đơn vị đang nỗ lực để trong thời gian sớm nhất triển khai các biện pháp khắc phục, tránh ảnh hưởng đến hình ảnh dịch vụ cũng như trải nghiệm của người dân, du khách.

Trong thời gian tới, đơn vị vận hành sẽ bổ sung xe đạp điện tại một số trạm để phù hợp hơn với nhu cầu thực tế. Việc đưa vào sử dụng xe đạp điện được kỳ vọng sẽ giúp tăng tính tiện lợi, thu hút thêm người sử dụng, đặc biệt trong bối cảnh xe đạp truyền thống đang ít được lựa chọn.

Theo kế hoạch, trong khoảng 10 đến 15 ngày tới, xe đạp điện sẽ được đưa vào vận hành tại một số điểm.

Dịch vụ xe đạp công cộng được kỳ vọng góp phần thúc đẩy giao thông xanh và giảm áp lực cho hệ thống giao thông đô thị. Tuy nhiên, thực tế vận hành cho thấy, ngoài các yếu tố về thói quen sử dụng, vấn đề môi trường xung quanh các trạm xe cũng ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả khai thác.

Khắc phục tình trạng ô nhiễm, cải thiện chất lượng dịch vụ và bổ sung phương tiện phù hợp được xem là những yếu tố quan trọng để dịch vụ xe đạp công cộng thu hút người dân và du khách thời gian tới.

