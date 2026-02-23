Dòng xe đông nghịt đổ về cửa ngõ TP.HCM trong đêm

|
Đến 21h ngày 22/2 (mùng 6 Tết), khu vực cửa ngõ phía Tây TP.HCM vẫn đông phương tiện. Trên Quốc lộ 1 (đường Lê Khả Phiêu), dòng xe máy từ các tỉnh miền Tây đổ về nối dài nhiều đoạn, di chuyển chậm khi qua các giao lộ lớn và khu vực đèn tín hiệu.
|
Lượng xe tăng cao từ cuối giờ chiều và duy trì đến tối, song chưa ghi nhận tình trạng ùn ứ kéo dài.
|
Từ khoảng 17h, lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng rõ rệt.
|
Phần lớn người dân chọn đi xe máy, phía sau chằng buộc vali, balô và các túi quà quê.
|
Tại đoạn qua xã Bình Chánh, dòng xe di chuyển chậm, từng đợt dồn lại rồi giãn ra theo nhịp đèn giao thông.
|
Tuy nhiên, nhờ người dân quay lại thành phố rải rác trong nhiều khung giờ khác nhau nên tình trạng ùn ứ nghiêm trọng như trước Tết không tái diễn.
|
Lực lượng chức năng có mặt tại các nút giao để phân luồng, nhắc nhở người dân giữ khoảng cách và đi đúng làn đường.
|
Nhiều gia đình chở theo con nhỏ sau hành trình dài.
|
Không ít trẻ em ngủ gục trên vai cha mẹ.
|
Anh Trần Minh Hòa (quê Vĩnh Long) cho biết gia đình xuất phát từ đầu giờ chiều nhưng vẫn mất thêm thời gian khi vào đến cửa ngõ thành phố.
|
“Xe không kẹt cứng, nhưng đi chậm suốt đoạn dài. Về tới phòng trọ chắc cũng muộn”, anh Hoà nói.
|
Tại Bến xe Miền Tây (phường An Lạc), lượng khách tăng dần từ đầu giờ chiều và đông nhất vào cuối buổi tối.
|
Khu vực sảnh chờ, cổng ra vào và bãi đón xe cá nhân luôn có người ra vào liên tục. Xe khách cập bến liên tiếp, trả khách xong nhanh chóng rời đi để quay đầu đón chuyến mới.
|
Nhân viên bến xe phối hợp với lực lượng chức năng điều tiết phương tiện trước cổng, hạn chế tình trạng dừng đỗ kéo dài gây cản trở giao thông. Nhiều người thân đứng chờ sẵn bên ngoài để đón gia đình trở lại thành phố.
|
Theo đại diện Bến xe Miền Tây, ngày 22/2 có hơn 30.000 lượt hành khách về TP.HCM qua bến; ngày 21/2 (mùng 5 Tết) khoảng 28.500 lượt. Tổng sản lượng hành khách phục vụ trong 20 ngày cao điểm Tết dự kiến khoảng 842.000 lượt, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước.
