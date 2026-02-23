Dòng xe đông nghịt đổ về cửa ngõ TP.HCM trong đêm

Theo đại diện Bến xe Miền Tây, ngày 22/2 có hơn 30.000 lượt hành khách về TP.HCM qua bến; ngày 21/2 (mùng 5 Tết) khoảng 28.500 lượt. Tổng sản lượng hành khách phục vụ trong 20 ngày cao điểm Tết dự kiến khoảng 842.000 lượt, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước.