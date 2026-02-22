Cao tốc hướng về TP.HCM quá tải ngày cuối kỳ nghỉ Tết

Chiều 22/2, dòng phương tiện từ miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía Bắc dồn về TP.HCM tăng mạnh, buộc lực lượng chức năng liên tục đóng mở các nút giao để điều tiết, phân luồng giao thông.

Chiều 22/2 (tức mùng 6 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông đã thực hiện đóng mở liên tục các tuyến đường dẫn lên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây để điều tiết phương tiện giao thông theo chiều đi TP.HCM.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trưa 22/2 đã xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều ôtô trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết (đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai) khiến giao thông trên tuyến cao tốc này ùn ứ.

Cụ thể, khoảng 11h cùng ngày, ôtô 5 chỗ ngồi lưu thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khi lưu thông trên tuyến đoạn qua địa bàn phường Long Khánh (Đồng Nai) xảy ra va chạm với ôtô 5 chỗ chạy cùng chiều. Sau đó, 5 ôtô khác lưu thông phía sau tiếp tục va chạm liên hoàn.

Giao thông cửa ngõ TP.HCM tăng cao ngày cuối kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN.

Vụ va chạm không gây thiệt hại về người nhưng khiến giao thông trên tuyến bị ùn ứ.

Sau khi xảy ra sự cố, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông. Phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc qua địa điểm trên được hướng dẫn ra Quốc lộ 1A tiếp tục hành trình.

Trong ngày 22/2 (ngày cuối kỳ nghỉ Tết), các phương tiện từ các tỉnh phía Bắc, miền Trung - Tây Nguyên hướng về TP.HCM và tỉnh Đồng Nai gia tăng. Do đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đã liên tục đóng, mở tại các nút giao dẫn lên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây để điều tiết giao thông.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, lúc 18h ngày 22/2, trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, phương tiện rất đông. Một số đoạn qua địa bàn xã Xuân Quế (phường Long Khánh), phường Hàng Gòn, khu vực trạm thu phí (địa bàn Đồng Nai) xe đông, di chuyển chậm.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khu vực từ nút giao Quốc lộ 51 đến nút giao đường 319 qua cầu Long Thành hướng về nút giao Long Trường (TP.HCM) phương tiện đổ về đông, di chuyển chậm.

Phà Cát Lái hướng từ xã Nhơn Trạch (Đồng Nai), nhiều phương tiện chờ qua phà.

Các tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn Đồng Nai hướng Bắc-Nam, phương tiện đông, di chuyển chậm. Tuyến Quốc lộ 20 hướng từ Đà Lạt đi TP.HCM xe đông. Tuyến Quốc lộ 51 hướng từ phường Vũng Tàu đi trung tâm TP.HCM và trung tâm Đồng Nai xe đông, di chuyển chậm.

Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, tình hình lưu lượng phương tiện trở lại Hà Nội và TP.HCM sau kỳ nghỉ tăng cao. Thống kê cho thấy trên các tuyến cao tốc mới có khoảng 566.516 lượt phương tiện (tương đương 44,42%) di chuyển vào thành phố; còn khoảng 708.828 lượt phương tiện (55,57%) dự kiến tiếp tục di chuyển trong ngày 22/2.

Trước tình hình lưu lượng phương tiện gia tăng trên nhiều tuyến cao tốc, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo, người dân chấp hành nghiêm tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện, tuyệt đối không chạy quá tốc độ khi đường đông, thời tiết mưa phùn, mặt đường trơn trượt; không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện; không điều khiển xe khi mệt mỏi, buồn ngủ.

Người tham gia giao thông đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông và hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông.