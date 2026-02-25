Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cháy ngùn ngụt ở TP.HCM

  • Thứ tư, 25/2/2026 05:34 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Khoảng 15h ngày 24/2 (mùng 8 Tết), một vụ hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, TP.HCM, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy ở phường Phước Long TP.HCM Khoảng 15h ngày 24/2 (mùng 8 Tết), một vụ hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, TP.HCM, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân khu vực phát hiện khói đen và lửa bốc lên nghi ngút từ một căn nhà trên đường Đỗ Xuân Hợp. Nhiều người lập tức hô hoán, sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bùng phát dữ dội.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai phương án khoanh vùng, phun nước làm mát, ngăn cháy lan sang các căn nhà liền kề.

Chay anh 1Chay anh 2

Hình ảnh lửa cháy ngùn ngụt tại căn nhà.

Ghi nhận tại hiện trường, đến khoảng 15h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước để dập tắt hoàn toàn tàn lửa, đảm bảo an toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng phần lớn tài sản trong nhà đã bị hư hỏng, thiêu rụi. Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại của vụ việc.

Liên quan vụ cháy nhà tại số 271 đường Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long, TP.HCM) vào chiều 24/2, ngành điện lực cho biết sự cố đã làm ảnh hưởng đến việc cung cấp điện trên diện rộng tại khu vực.

Theo báo cáo sơ bộ, lúc 15h24, lực lượng cảnh sát PCCC tiếp nhận tin báo cháy tại căn nhà số 271 Đỗ Xuân Hợp. Để đảm bảo an toàn phục vụ công tác chữa cháy, ca trực đã đăng ký Trung tâm Điều độ cắt điện từ xa Recloser Heo Nam Hòa, tuyến 22kV Caric, trạm trung gian Thủ Đức lúc 15h25. Việc cắt điện khẩn cấp khiến 2.819 khách hàng trong phân đoạn từ Recloser Heo Nam Hòa đến LBS PĐ Năm Lý bị mất điện.

Sau khi phối hợp chữa cháy và kiểm tra hiện trường, đơn vị điện lực ghi nhận nhiều hư hỏng trên lưới trung thế, gồm cháy hai dây pha trung thế, cháy đứt một khoảng dây trung hòa, cháy dao cách ly nhánh Khu nhà ở Phước Long A (tài sản của khách hàng, đang được cô lập), cháy 2 lộ cáp ABC Phước Long 10.

Hiện Điện lực Thủ Đức tập trung nhân lực khắc phục sự cố phần trung thế. Dự kiến khoảng 19h tái lập điện cho 2.765 khách hàng. Riêng trạm Phước Long 10 với 54 khách hàng, do phải kéo lại hai lộ cáp ABC, thời gian cấp điện trở lại dự kiến vào khoảng 20h.

