Cháy tại tầng 9 chung cư ở Hà Nội

Sáng 6/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 9 tòa chung cư ở phường Đông Ngạc (Hà Nội). Vụ việc không có thương vong về người.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h50 cùng ngày, một vụ cháy xảy ra tại tầng 9 tòa C2, chung cư Ecohome 2, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội.

Người dân cho biết, đám cháy khởi phát từ một căn hộ tại tầng 9. Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp khống chế ngọn lửa.

Khoảng 10 phút sau, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội huy động 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau ít phút.

Cư dân sống tại tòa chung cư thông tin, khi đám cháy bùng phát, hệ thống báo cháy của tòa nhà đã kích hoạt, phát tín hiệu cảnh báo. Nghe chuông báo động, nhiều người dân hoảng hốt nhanh chóng di chuyển theo lối thang bộ thoát hiểm để đảm bảo an toàn.

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.