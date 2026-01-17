Công ty đông lao động nhất TP.HCM chi 1.000 tỷ đồng thưởng Tết

Người được thưởng Tết thấp nhất là 1 tháng lương và cao nhất là 2,2 tháng lương, công ty này có thu nhập bình quân của công nhân 12,5 triệu đồng/tháng.

Theo ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch công đoàn Công ty Pouyuen Việt Nam (phường Tân Tạo, TP.HCM), Tết Bính Ngọ 2026 này, công ty dự kiến dành khoảng 1.000 tỷ đồng để thưởng cho gần 41.000 lao động. Đây là công ty có số lao động lớn nhất TP.HCM.

Mức thưởng Tết được tính theo thâm niên. Người làm từ đủ 1 năm trở lên nhưng chưa đủ 2 năm sẽ được thưởng 1 tháng lương. Người làm từ đủ 2 năm trở lên nhưng chưa đủ 3 năm được thưởng 1,2 tháng lương. Tính trung bình công nhân được thưởng Tết Bính Ngọ thấp nhất là 1 tháng lương và cao nhất là 2,2 tháng lương.

Công nhân Công ty Pouyuen Việt Nam được tặng phiếu mua hàng để mua nhu yếu phẩm thiết yếu tại nhà máy ngày 17/1.

Tiền lương để tính tiền thưởng Tết là tiền lương hợp đồng lao động tháng 12/2025, gồm lương cơ bản cộng với lương công việc nặng nhọc độc hại, phụ cấp công việc, phụ cấp chuyên môn, phụ cấp đặc biệt (nếu có).

Trường hợp người lao động có hợp đồng lao động đến hết ngày 31/12/2025 nhưng nếu nghỉ không phép vào ngày làm việc cuối cùng này thì cũng không được thưởng.

Công ty Pouyuen là doanh nghiệp chuyên gia công giày xuất khẩu. Mức thu nhập trung bình của công nhân tại công ty này là 12,5 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh lương thưởng, dịp Tết Nguyên đán, mỗi công nhân của công ty cũng được tặng một phần quà Tết thiết thực. Ông Nghiệp cho biết thêm công ty đang lên kế hoạch thực hiện bữa cơm tất niên; tổ chức xe đưa khoảng 2.500 lao động về quê đón Tết (hỗ trợ 50% giá vé, công đoàn cơ sở hỗ trợ 20% giá vé).

Tết Ất Tỵ 2025, Công ty Pouyuen Việt Nam đã chi khoảng 750 tỷ đồng để thưởng Tết cho khoảng 39.500 lao động.

Cũng trong ngày 17/1, Liên đoàn Lao động TP.HCM đã khai mạc “Điểm phúc lợi đoàn viên” tại Công ty Pou Yuen Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chào mừng thành công Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại chương trình, hơn 1.000 công nhân, người lao động Công ty Pouyuen được tặng phiếu mua hàng (150.000 đồng/phiếu) để mua hàng nhu yếu phẩm thiết yếu ngay sân nhà máy.

Hàng hóa được bán với giá giảm từ 10-50% so với giá thị trường.