VinFast, FPT, Thaco xuất hiện tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Trước thềm khai mạc triển lãm Thành tựu Đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, khoảng 200 doanh nghiệp đã dựng gian hàng giới thiệu sản phẩm làm nên dấu ấn trên thị trường. Từ công nghiệp, công nghệ đến nông nghiệp, mỗi gian trưng bày là một lát cắt cho thấy hành trình sáng tạo và khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong 8 thập kỷ qua.

Trong ảnh là gian hàng của Tập đoàn FPT , nơi trưng bày và giới thiệu các giải pháp AI thông minh, nền tảng học cùng AI... AI được xác định là công nghệ mũi nhọn của FPT thời gian tới, sẽ được tích hợp vào toàn bộ sản phẩm và giải pháp trong hệ sinh thái "Made by FPT" nhằm mang lại giá trị cho người dùng cuối. FPT kỳ vọng AI sẽ tạo lợi thế cạnh tranh giúp đạt mục tiêu 5 tỷ USD doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin từ thị trường nước ngoài vào năm 2030.

Trung tâm gian hàng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) là mô hình Giàn khoan Tam Đảo 05 - biểu tượng của ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam. Giàn khoan tự nâng do chính đội ngũ kỹ sư trong nước thiết kế chi tiết và giám sát toàn bộ quá trình thi công, lắp ráp, có khả năng hoạt động ở vùng biển sâu tới 120 m, khoan đến độ sâu tối đa 9144 m. Đây được xem là minh chứng cho năng lực chinh phục biển khơi và làm chủ công nghệ hiện đại của ngành dầu khí Việt Nam.

Các sản phẩm nổi bật của các đơn vị thành viên thuộc Petrovietnam cũng được trưng bày tại triển lãm, như phân bón, dầu nhờn, nước uống đóng chai...

Gian hàng Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tại triển lãm giới thiệu hệ sinh thái dịch vụ logistics và cảng biển hiện đại. Tân Cảng Sài Gòn là doanh nghiệp giữ vị trí số một về khai thác cảng container tại Việt Nam, đồng thời là mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics quốc gia.

Với mạng lưới cảng trải dài từ Bắc vào Nam đồng bộ với hệ thống kho bãi, phương tiện chuyên dụng, Tân Cảng Sài Gòn thể hiện năng lực kết nối và vận chuyển hàng hóa quy mô lớn, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ hàng hải quốc tế.

Là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á, Hòa Phát mang đến triển lãm các sản phẩm HRC, cáp thép dự ứng lực và các loại thép chất lượng cao. Năm 2024, năng lực sản xuất thép của doanh nghiệp đạt 8,5 triệu tấn, nộp ngân sách Nhà nước 13.400 tỷ đồng . Dự kiến từ cuối năm nay, công suất thép của Hòa Phát sẽ đạt 16 triệu tấn/năm, vào top 30 thế giới. Đáng chú ý, Hòa Phát chính là đơn vị cung cấp 10.000 tấn ống thép cỡ lớn gia công kết cấu mái vòm và khoảng 180 tấn cáp thép dự ứng lực vào dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Tập đoàn Hoa Sen là doanh nghiệp lớn trong mảng sản xuất và kinh doanh tôn, thép, vật liệu xây dựng và nội thất. Tại triển lãm lần này, doanh nghiệp trưng bày các sản phẩm chủ lực như ống thép siêu bền, ông nhựa HDPE 1.200 mm cùng nhiều sản phẩm khác mang thương hiệu Tôn Hoa Sen khác.

Gian hàng Eurowindow tại triển lãm có thiết kế hiện đại, hai màn hình LED cỡ lớn và hình ảnh trung tâm là tòa nhà cao tầng biểu trưng cho dấu ấn của doanh nghiệp trong kiến trúc đô thị. Sau 23 năm phát triển, Eurowindow là thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực cửa và hệ vách nhôm kính, tham gia nhiều công trình trọng điểm, từ khu đô thị đến cao ốc văn phòng.

Masterise thuộc nhóm doanh nghiệp đi đầu trong phát triển bất động sản hạng sang trên thị trường hiện nay với các dự án quy mô lớn tại TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng... Mới đây, công ty trở thành nhà đầu tư của dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại Bắc Ninh, đánh dấu bước phát triển quan trọng của doanh nghiệp ở mảng hạ tầng giao thông.

Trong mảng ôtô, các công ty VinFast , TC Group, Thaco ... cùng góp mặt, tạo nên không khí sôi động và hiện đại, phản ánh bước tiến nhanh của ngành công nghiệp ôtô Việt Nam.

Gian hàng của các doanh nghiệp trưng bày mô hình linh kiện phụ tùng cùng các mẫu xe nổi bật của hãng, đồng thời giới thiệu công nghệ lắp ráp, giải pháp tiết kiệm năng lượng và định hướng phát triển phương tiện xanh trong tương lai. Đây được xem là dịp để doanh nghiệp ngành ôtô khẳng định năng lực sản xuất, quảng bá thương hiệu cũng như tiếp cận người tiêu dùng trong nước.

VinFast trưng bày mẫu xe mới nhất - Lạc Hồng 900 LX, là mẫu xe được chọn để phục vụ các nguyên thủ quốc tế ở đại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025). VinFast hiện là thương hiệu xe điện duy nhất của Việt Nam cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Ngoài Việt Nam, VinFast đã đưa vào vận hành nhà máy sản xuất xe điện tại Ấn Độ, dự kiến cuối năm nay nhà máy tại Indonesia sẽ đi vào hoạt động. VinFast hiện niêm yết tại Mỹ và được định giá hơn 8 tỷ USD .

Cách đó không xa, gian hàng của Masan rực rỡ màu sắc với các thương hiệu ẩm thực như Chinsu, mì Omachi, Vinacafe... Các sản phẩm này gắn với hành trình phát triển ngành thực phẩm chế biến trong nước, từ những dòng gia vị ra mắt đầu những năm 2000, đến mì khoai tây Omachi năm 2007 và thương hiệu cà phê Vinacafe đã có mặt trên thị trường hơn nửa thế kỷ.

Trải qua hành trình sáng tạo và phát triển, Trung Nguyên được biết đến như tập đoàn dẫn đầu ngành cà phê Việt Nam, có tầm ảnh hưởng trong nước và quốc tế. Tại triển lãm, doanh nghiệp kể câu chuyện về cà phê, tái hiện nguồn gốc và giá trị nhân văn gắn liền với đời sống văn hóa, thông qua 3 nền văn minh cà phê tiêu biểu của thế giới Ottoman, Roman và Thiền.

Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) nổi bật tại triển lãm với thông điệp "Kề vai đi lên - Đồng hành cùng Việt Nam vươn cao". Doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm bia cùng những con số về đóng góp kinh tế, phát triển bền vững và cam kết đồng hành cùng thương hiệu Việt trên hành trình hội nhập quốc tế.

Cao Sao Vàng - một trong những sản phẩm biểu tượng của dược phẩm Việt, từng xuất khẩu tới 15 quốc gia từ những năm 1990 - xuất hiện tại triển lãm trong gian hàng của CTCP Dược phẩm OPC. OPC được thành lập từ năm 1977, hiện phát triển nhiều vùng trồng dược liệu đạt chuẩn GACP-WHO trên cả nước.

Gian hàng Canifa được thiết kế với gam màu đỏ đặc trưng, trưng bày sản phẩm thời trang cùng khu vực tái hiện hành trình phát triển thương hiệu. Từ một doanh nghiệp dệt may thành lập năm 2001, Canifa đã trở thành thương hiệu thời trang phổ biến tại Việt Nam, từng bước khẳng định vị thế “Thương hiệu quốc gia” với chuỗi cửa hàng bán lẻ rộng khắp và định hướng phát triển bền vững.

Trong khi đó, gian hàng của Giovani Group được thiết kế như một xưởng may thu nhỏ, trưng bày máy móc, phụ kiện và sản phẩm thời trang cao cấp. Doanh nghiệp giới thiệu triết lý sáng tạo, quy trình thiết kế - sản xuất và định vị thương hiệu gắn với phong cách châu Âu, khẳng định vị thế của thời trang Việt Nam trong phân khúc trung và cao cấp.

Không gian trưng bày của Vinatex được thiết kế với sắc xanh nổi bật, giới thiệu nhiều dòng sản phẩm may mặc từ sơ mi, veston đến trang phục dệt kim. Doanh nghiệp nhấn mạnh thông điệp “Năng động - Sáng tạo - Nội lực - Vươn xa”, khẳng định vai trò một trong những tập đoàn dệt may lớn nhất Việt Nam, hướng đến phát triển thương hiệu thời trang Việt trên thị trường quốc tế.

Các thiết kế của Vinatex thời gian qua được đánh giá là tập trung vào sự tiện dụng, phù hợp thị hiếu đa dạng của người tiêu dùng trong nước.

Gian hàng của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ( ACV ) được thiết kế hiện đại, nổi bật với mô hình và hình ảnh trực quan về một cảng hàng không. Không gian trưng bày tái hiện hoạt động vận hành sôi động, từ nhà ga hành khách, đường băng đến hạ tầng dịch vụ đi kèm. Điểm nhấn nằm ở hệ thống màn hình và pano thông tin, giới thiệu vai trò của ACV trong việc quản lý, khai thác mạng lưới sân bay trải khắp cả nước.

Du khách đến Hà Nội dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ được trải nghiệm điểm hẹn văn hóa, nghệ thuật, giải trí, thưởng lãm công nghệ tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC).

Triển lãm sắp tới quy tụ các nhà xuất bản lớn, tổ chức tọa đàm, ra mắt sách, giới thiệu công nghệ làm sách hiện đại và mang đến trải nghiệm văn hóa đọc phong phú cho công chúng.

Triển lãm A80 được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội). Mỗi không gian trong sự kiện đều mang câu chuyện cảm xúc về thành tựu đất nước qua 80 năm phát triển.

