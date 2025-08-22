Triển lãm '80 năm có một' hé lộ những hình ảnh đầu tiên gây chú ý

|
Một góc cổng chính Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia về đêm rực rỡ, thắp sáng bầu trời đông bắc thủ đô. Đây là nơi tổ chức triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” quy mô lớn, với hơn 200 đơn vị tham gia, từ các bộ, ban, ngành, 34 tỉnh thành đến hàng trăm doanh nghiệp, quy tụ hầu hết thương hiệu quốc dân. Tất cả hứa hẹn tái hiện bức tranh toàn cảnh, giàu sức sống về hành trình 80 năm dựng xây và phát triển đất nước.
|
Đây là khu trang trí chủ đề “Ngày hội non sông” ngay cổng vào mở ra hành trình ấn tượng. Bước chân vào khu triển lãm rộng gần 900.000 m2 với biểu tượng Thần Kim Quy sừng sững, người xem như được ngược dòng thời gian, hoài niệm những năm tháng thiêng liêng, hào hùng của dân tộc. Lá cờ đỏ sao vàng và cờ đỏ búa liềm treo trang trọng thành hàng ở trung tâm.
|
Không gian đại sảnh được thiết kế theo nhiều chủ đề, tái hiện hành trình phát triển của đất nước. Các khu trưng bày đang gấp rút hoàn thiện, sẵn sàng đón hàng chục nghìn lượt khách tham quan, thưởng lãm mỗi ngày.
|
Tại đây, du khách có thể chiêm ngưỡng chiếc máy bay VN-C482 được Chính phủ Liên Xô cũ tặng riêng Chủ tịch Hồ Chí Minh, từng phục vụ các chuyến chuyên cơ chở Bác và lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; “xuyên Việt” khám phá các di tích 3 miền; hay “xuyên không” trở về những thời khắc lịch sử bằng công nghệ thực tế ảo VR/AR. Mỗi không gian đều “kể chuyện” bằng hình ảnh, hứa hẹn trở thành điểm check-in không thể bỏ lỡ.
|
Ông Trần Lê Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, cho biết lãnh đạo từ trung ương đến địa phương liên tục có mặt, theo sát từng bước, khẳng định tính quyết liệt và sự trân trọng dành cho một sự kiện mang tầm vóc quốc gia. Tại triển lãm, nhiều di tích và công trình biểu tượng của 3 miền được tái hiện, truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay về tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.
|
Triển lãm A80 được tổ chức tại 2 không gian lớn, trong đó, khu trưng bày trong nhà chia thành 6 chủ đề gắn liền với hành trình phát triển của đất nước: Việt Nam - Đất nước - Con người; 95 năm Cờ Đảng soi đường; Kiến tạo và Phát triển; Đầu tàu Kinh tế; Khởi nghiệp kiến quốc; Tỉnh giàu Nước mạnh. Mỗi chủ đề là một lát cắt tiêu biểu, kể những câu chuyện điển hình trong chặng đường đi lên của dân tộc.
|
Theo thông tin từ ban tổ chức, khu triển lãm ngoài trời rộng khoảng 200.000 m2 chia thành các chủ đề: Ngày hội non sông; Khát vọng bầu trời - vì tương lai xanh; Thanh gươm và lá chắn.
|
Không chỉ dừng ở trưng bày, Triển lãm còn mang đến “đại tiệc trải nghiệm” với bảo tàng phục dựng, không gian tương tác, cùng âm nhạc, văn hóa, ẩm thực ba miền - tất cả hứa hẹn đánh thức mọi giác quan và dẫn dắt khách tham quan vào hành trình đa tầng cảm xúc. Tại đây, công chúng còn được tận mắt chứng kiến nhiều thành tựu công nghệ “make in Việt Nam” như màn trình diễn robot hình người của VinMotion hay hệ sinh thái xe điện toàn diện của VinFast.
|
Để kịp tiến độ, hàng nghìn công nhân và kỹ sư đã làm việc xuyên ngày đêm. Từng chi tiết, từ gian hàng, ánh sáng đến mỹ thuật, đều được chăm chút tỉ mỉ. Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” không chỉ là nơi chiêm ngưỡng thành tựu, mà còn là điểm hẹn văn hóa - lịch sử đặc biệt trong dịp Quốc khánh này.