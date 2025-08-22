Triển lãm '80 năm có một' hé lộ những hình ảnh đầu tiên gây chú ý

Tại đây, du khách có thể chiêm ngưỡng chiếc máy bay VN-C482 được Chính phủ Liên Xô cũ tặng riêng Chủ tịch Hồ Chí Minh, từng phục vụ các chuyến chuyên cơ chở Bác và lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; “xuyên Việt” khám phá các di tích 3 miền; hay “xuyên không” trở về những thời khắc lịch sử bằng công nghệ thực tế ảo VR/AR. Mỗi không gian đều “kể chuyện” bằng hình ảnh, hứa hẹn trở thành điểm check-in không thể bỏ lỡ.