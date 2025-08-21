Hạ tầng chào đón các sự kiện triệu khách tại Vinhomes Global Gate

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đã chính thức khánh thành ngày 19/8 với vị trí “siêu kết nối” cùng quy mô top 10 thế giới.

Lợi thế về vị trí và quy mô được kỳ vọng biến nơi đây trở thành “Thành phố Expo quốc tế” - thủ phủ của các siêu sự kiện với hàng triệu người tham dự, mang về dòng tiền cho khu phố thương mại Boutique Gate - Vinhomes Global Gate kế cận.

Mọi nẻo đường đều dẫn về “thành phố Expo”

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới nằm ở điểm giao của nhiều loại hình giao thông hiện đại như đường bộ, hàng không và các tuyến metro trong tương lai.

Tổ hợp đã hòa vào mạng lưới giao thông huyết mạch ở Đông Bắc Hà Nội thông qua đường Trường Sa. Nhờ khả năng liên thông với nhiều tuyến quốc lộ và cao tốc khác như QL1, QL3, QL5, QL18, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng… thời gian từ các tỉnh, thành phố phía Bắc tới Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia mất từ 1-2 giờ chạy xe, tạo động lực thu hút du khách, thương nhân đổ về các sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế tại trung tâm.

Đường Trường Sa cũng kết nối nhanh chóng tới sân bay Nội Bài - cửa ngõ quốc tế của thủ đô trong 15 phút. Hơn một năm nữa, khoảng cách từ Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đi mọi hướng càng được thu hẹp khi có thêm Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh). Như vậy, Trung tâm Hội chợ Triển lãm sẽ là tọa độ nhận được trợ lực của 2 sân bay quốc tế lớn nhất miền Bắc cùng lúc. Trong tương lai, kế cận nơi đây dự kiến còn có sự hiện diện của nhà ga tuyến Metro số 4 đi vào trung tâm thủ đô và tuyến đường sắt tốc độ cao, giúp cho hành trình di chuyển của cư dân, du khách càng thêm nhanh chóng.

Từ trung tâm Hà Nội di chuyển Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia cũng không trở ngại nhờ các cây cầu bắc qua sông Hồng, sông Đuống. Đặc biệt, khi cầu Tứ Liên hoàn thành vào năm 2027, thời gian di chuyển từ tới khu Tây Hồ, Hoàn Kiếm được rút ngắn rõ rệt. Cây cầu này không chỉ đẩy nhanh làn sóng chuyển cư về phía Đông Bắc mà còn đưa 10.000 - 15.000 khách qua sông mỗi ngày, hòa vào dòng chảy vui chơi, trải nghiệm, mua sắm, tiêu dùng sôi động tại “thành phố Expo”.

Dòng người đổ về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - kế cận Vinhomes Global Gate dịp V-Concert đầu tháng 8.

Ngay sau thời điểm bàn giao, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đã nhanh chóng chứng minh vị thế của một thủ phủ công nghiệp giải trí mới khi là điểm đến của hàng loạt sự kiện văn hóa - giải trí quy mô lớn nối tiếp như “V-Concert Rạng rỡ Việt Nam” và “V-Fest Thanh xuân rực rỡ” thu hút 25.000 khách/đêm, đại nhạc hội “8Wonder - Moments of Wonder” quy tụ hàng loạt ngôi sao quốc tế và trong nước, giải chạy “Việt Nam tôi đó” dự kiến hút 30.000 khách và vận động viên, hay “Triển lãm Thành tựu đất nước: 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” (28/8-5/9) dự kiến thu hút dòng khách lên đến hàng triệu người.

Thủ phủ công nghiệp giải trí mới

Khi vận hành ổn định, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có thể đón tới 60 triệu khách/năm, hình thành một thành phố Expo quốc tế cho Việt Nam, mở ra cơ hội thương mại - dịch vụ cho mô hình kinh doanh tại Vinhomes Global Gate. Đây được xem là tiềm năng cho các hoạt động kinh doanh, nhất là khi nhìn từ các con số ấn tượng của thế giới như Shanghai Expo 2010 đón 73 triệu khách trong 6 tháng, doanh thu 1- 2 triệu USD / tháng; Dubai Expo 2020 đón 24 triệu khách trong6 tháng, doanh thu 2- 3 triệu USD /tháng…

Nằm dọc trục đường Trường Sa - đại lộ mặt tiền của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, bộ 3 phố thương mại đắt giá của Boutique Gate - Vinhomes Global Gate gồm Hoàng Hôn, Bình Minh và Phố Expo đang trở thành giỏ hàng được săn đón của thị trường BĐS phía đông bắc thủ đô lúc này.

Bộ 3 phố thương mại này sở hữu lợi thế hiếm có vừa giúp chủ cửa hàng hay doanh nghiệp dễ dàng quảng bá thương hiệu, vừa đón đầu mọi dòng khách, dòng xe đổ về nơi đây. Mức chi tiêu dự kiến từ khách du lịch, thương nhân, chủ doanh nghiệp cũng như của hơn 40.000 cư dân trong tương lai gần, sẽ mở ra cơ hội kinh doanh cùng dòng tiền tiềm năng cho các căn thấp tầng tại các khu phố thương mại này.

Các sự kiện hứa hẹn “thắp sáng” VEC suốt 365 ngày trong năm.

Khác với khu vực nội đô chật chội và thiếu không gian để xe, mỗi khu phố này đều kết nối trực tiếp hầm để xe riêng, mang đến trải nghiệm vui chơi, mua sắm hài lòng từ điểm chạm đầu tiên cho khách hàng.

Sức hút của phố thương mại tỷ đô Boutique Gate nói chung và bộ 3 tuyến Hoàng Hôn, Bình Minh và Phố Expo nói riêng còn được cộng hưởng từ các tiện ích độc đáo như công viên Xứ sở thần tiên - Wonderland, hồ điều hòa, các công viên sinh thái, tổ hợp khách sạn, văn phòng… tạo nên hành trình trải nghiệm khiến du khách muốn trở lại nhiều lần.