Khi công nghệ mở đường cho giáo dục

Từ 8h đến 16h30 ngày 16/8, triển lãm Công nghệ giáo dục Edtech Expo 2025 sẽ diễn ra tại nhà C7, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Với chủ đề "Học tập không giới hạn - Khám phá sức mạnh Edtech”, Edtech Expo 2025 mở ra không gian kết nối những đơn vị công nghệ tại Việt Nam với các cơ quan giáo dục và giới thiệu những giải pháp công nghệ giáo dục tiên tiến nhất đến cộng đồng.

Edtech Expo 2025 quy tụ hơn 1.000 đại biểu bao gồm đại diện các ban ngành, chuyên gia trong và ngoài nước, các trường học phổ thông, đại học, các đơn vị đào tạo, với gần 40 đơn vị công nghệ giáo dục hàng đầu góp mặt tại sự kiện cùng sự tham gia của đông đảo giáo viên, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Triển lãm công nghệ giáo dục Việt Nam Edtech Expo 2025.

Đây là dịp để các lãnh đạo giáo dục, giáo viên, chuyên gia và các doanh nghiệp công nghệ quy tụ, cập nhật các xu hướng và công nghệ giáo dục mới nhất thông qua hai chuyên đề lớn: "Chân dung nhà giáo dục mới trong thời đại công nghệ" và "Xây dựng kỹ năng tương lai cho thế hệ sinh viên Việt Nam".

Thị trường Edtech đang chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc trên toàn cầu, thúc đẩy bởi nhu cầu của người học ngày càng lớn cũng như sự bùng nổ của các nền tảng học trực tuyến, tạo điều kiện cho người học tiếp cận với giáo dục trên không gian số. Theo báo cáo của Grand View Research, thị trường Edtech toàn cầu đạt giá trị 163,49 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến đạt 348,41 tỷ USD vào cuối thập kỷ này. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm Việt Nam, đang nổi lên như một thị trường tiềm năng với tốc độ tăng trưởng nhanh nhờ dân số trẻ và sự đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng số.

Tại Việt Nam, thị trường Edtech cũng đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ. Theo ghi nhận trong năm 2024, ước tính có khoảng 750 doanh nghiệp Edtech đang hoạt động tại Việt Nam. Ngoài các doanh nghiệp tập trung vào các nền tảng Edtech, nhiều đơn vị công nghệ khác cũng đang hòa mình vào dòng chảy giáo dục số với những sản phẩm, công nghệ hỗ trợ công tác giảng dạy và học tập.

Nhiều đơn vị công nghệ cũng đang hòa mình vào dòng chảy giáo dục số.

Zalo là một trong những đơn vị công nghệ với những đóng góp tích cực trong công tác chuyển đổi số ngành giáo dục tại Việt Nam. Không chỉ là một nền tảng nhắn tin tạo cầu nối liên lạc hiệu quả cho giáo viên và học sinh, Zalo còn hỗ trợ phát triển các mô hình công nghệ phù hợp với hoạt động giáo dục.

Thông qua những mô hình như Zalo OA (Official Account - tài khoản chính thức trên Zalo) hay Zalo Mini App, nhiều cơ sở giáo dục - từ bậc K12 cho đến đại học, đã tích hợp nhiều hoạt động vốn trước nay diễn ra dưới hình thực trực tiếp lên nền tảng online như: Tư vấn giáo dục, tra cứu kết quả điểm thi, tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh dễ dàng trên nền tảng Zalo, sổ liên lạc điện tử… Trong mùa tuyển sinh đại học năm 2025, nhiều trường đại học như Đại học Thuỷ lợi, Đại học FPT, Đại học Đông Á, Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM… đã tiến hành tuyển sinh qua Zalo, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyển sinh so với những cách làm truyền thông trước đây.

Bà Hà Phương Hồng - Quản lý hợp tác Chuyển đổi số Giáo dục - Zalo - Đối tác truyền thông của sự kiện EDTECH EXPO 2025 khẳng định: “Sở hữu nền tảng công nghệ hiện đại cùng lượng người dùng lớn, Zalo đã và đang nỗ lực đổi mới sáng tạo nhằm đưa ra nhiều giải pháp công nghệ giá trị cho ngành giáo dục. Zalo mở ra một không gian kết nối giữa nhà trường và phụ huynh thông qua những sản phẩm công nghệ như Zalo OA, Zalo Mini App được phát triển ngay trên nền tảng Zalo. Với đa dạng tính năng, phụ huynh có thể dễ dàng kiểm tra tin tức tuyển sinh hay các thông tin quan trọng về tình hình học tập của con em trên ứng dụng Zalo. Chúng tôi tin tưởng rằng công nghệ từ Zalo có thể góp phần vun trồng các mầm non tương lai của đất nước, đưa ngành giáo dục Việt Nam tới một tầm cao mới”.

Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Giám đốc điều hành Edtech Agency, chia sẻ: "Edtech Expo 2025 không chỉ là một triển lãm, mà là điểm hẹn hội tụ của tri thức và công nghệ. Chúng tôi tin rằng đây là cơ hội để các nhà giáo dục khám phá những công cụ mạnh mẽ giúp tối ưu hóa giáo dục đào tạo. Đồng thời cũng là nơi các doanh nghiệp Edtech có thể chứng minh năng lực, mở rộng hợp tác và truyền cảm hứng cho tương lai giáo dục Việt Nam”.

Khách tham gia còn có cơ hội trải nghiệm thực tế các giải pháp như lớp học AI, thiết bị dạy học tương tác...

Bên cạnh các chuyên đề lớn với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam, trong khuôn khổ sự kiện còn có hoạt động Công bố Sách trắng EdTech Việt Nam 2025 - ấn phẩm định kỳ cập nhật các số liệu về thị trường công nghệ giáo dục trong nước, đồng thời ra mắt Bảng giới thiệu các sản phẩm Edtech tiêu biểu 2025 dựa trên các chỉ số minh bạch, cập nhật, cùng với các trọng số mới về công nghệ, nội dung website và đánh giá chuyên gia.

Ngoài ra, khách tham gia còn có cơ hội trải nghiệm triển lãm EdTech, nơi quy tụ các doanh nghiệp công nghệ giáo dục hàng đầu trong nước và quốc tế như British Council, Funecole, Nexta, BenQ, Prep, VoiceTube, Future Ready Academy… mang đến cơ hội trải nghiệm thực tế các giải pháp như lớp học AI, thiết bị dạy học tương tác, phần mềm quản lý trường học, kho học liệu mở, công cụ cá nhân hóa học tập.