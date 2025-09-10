Vì sao 'cha đẻ Bitcoin' không lộ mặt nhưng liên tục được dựng tượng?

Dù không ai biết Satoshi Nakamoto là ai, nhiều tượng của ông vẫn được làm trên khắp thế giới như biểu tượng của văn hóa blockchain.

Bức tượng Satoshi Nakamoto thứ năm trên thế giới, được đặt tại trụ sở của công ty 1Matrix tại Hà Nội. Ảnh: Mỹ Hà.

Bức tượng đầu tiên của "cha đẻ Bitcoin" được giới thiệu tại Budapest, Hungary năm 2021 với thiết kế khuôn mặt phản chiếu để du khách có thể nhìn thấy chính mình, thể hiện thông điệp "tất cả chúng ta đều là Satoshi". Thiết kế này tượng trưng cho tính ẩn danh của Satoshi Nakamoto, đồng thời mời gọi người xem nhìn thấy chính họ trong tác phẩm điêu khắc.

"Chúng tôi nghĩ Satoshi như cha đẻ của toàn bộ ngành công nghiệp tiền mã hóa. Ông ấy đã tạo ra Bitcoin, tạo ra công nghệ blockchain, ông ấy chính là thần của thị trường chúng tôi", András Györfi, người khởi xướng dự án, giải thích.

Satoshi Nakamoto, lập trình viên hoặc nhóm người đứng sau ý tưởng Bitcoin, đã ngừng xuất hiện kể từ tháng 4/2011. Tuy nhiên, thành công của công nghệ blockchain, Bitcoin và ý tưởng về tiền số phi tập trung đã truyền cảm hứng cho cả một ngành công nghệ phát triển mạnh mẽ đến nay.

Bức tượng đầu tiên của Satoshi Nakamoto được dựng lên ở Budapest, Hungary năm 2021. Ảnh: Crypto India.

Sau Hungary, nhiều tượng khác của Satoshi đã được giới thiệu ở Thụy Sĩ, Italy, Nhật Bản. Không phải lúc nào chúng cũng được đối xử như những tác phẩm nghệ thuật. Vào tháng 8, bức tượng tại thành phố Lugano (Thụy Sĩ) từng bị phá hoại và ném xuống hồ, nhưng sau đó được phục hồi.

Vietnam vừa trở thành quốc gia thứ 5 trên thế giới có tác phẩm tượng tôn vinh Satoshi Nakamoto. Bức tượng này được Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) phối hợp cùng Công ty 1Matrix giới thiệu, đặt tại trụ sở công ty ở Hà Nội.

Bức tượng do nữ nghệ sĩ người Italy tên Valentina Picozzi thiết kế với hiệu ứng "tan biến". Chỉ khi nhìn nghiêng, người xem mới thấy hình ảnh Satoshi Nakamoto ngồi với laptop của mình, còn khi nhìn trực diện thì gần như biến mất. Theo đại diện của VBA, ý tưởng này tượng trưng cho cách "cha đẻ Bitcoin" biến mất hoàn toàn sau khi xây dựng mạng Bitcoin và trao quyền lại cho cộng đồng toàn cầu.

Cùng với tượng Satoshi Nakamoto, VBA cũng thực hiện không gian trưng bày các tác phẩm nghệ thuật về blockchain. Bà Nguyễn Vân Hiền - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VBA, người trực tiếp khởi xướng và hiện thực hóa ý tưởng đưa tượng Satoshi về Việt Nam, cho biết đây là triển lãm giúp người xem trực tiếp cảm nhận, chia sẻ tinh thần đổi mới sáng tạo.

Ông Phan Đức Trung - Chủ tịch VBA, Chủ tịch 1Matrix cho biết tượng Satoshi và không gian nghệ thuật blockchain sẽ mở cửa rộng rãi cho công chúng vào mỗi thứ bảy hàng tuần. Ông Trung cũng cho biết VBA sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình trưng bày nghệ thuật để kiến tạo thêm nhiều không gian văn hoá - công nghệ dành cho cộng đồng Web3 trên khắp Việt Nam.