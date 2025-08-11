Nhà vệ sinh cảnh báo, cấm dùng nếu khách bẩn

Throne Labs đang đặt cược về hệ thống đánh giá kiểu Uber cùng cảm biến bảo vệ quyền riêng tư có thể dẫn đến một hệ thống nhà vệ vinh tốt và bền vững hơn tại Mỹ

Khi nói đến sự phổ biến của nhà vệ sinh công cộng, một phân tích cho thấy Mỹ chỉ đứng thứ 30 trên thế giới, ngang hàng với Botswana.

Xây thêm là một giải pháp hiển nhiên, nhưng nó không hiệu quả. Các nhà vệ sinh công cộng mới nhanh chóng trở thành loại cơ sở vật chất tồi tàn và sau đó bị rơi vào "lãng quên".

Theo WSJ, có một giải pháp khắc phục triệt để hơn. Theo đó, các hệ thống thông minh tận dụng công nghệ không chỉ để giám sát và bảo vệ nhà vệ sinh, mà còn để khuyến khích người dùng cư xử đúng mực khi ở bên trong.

Cách tiếp cận mới này — có thể triển khai nhanh chóng và trên quy mô lớn — thậm chí còn mượn một khẩu hiệu từ ngành công nghệ là "xem nhà vệ sinh như một dịch vụ".

Khóa nhưng vẫn mở

Tại Mỹ, những nhà nhà vệ sinh này hiện được cung cấp bởi Throne Labs có trụ sở tại Washington, D.C. Những bộ óc đứng sau Throne bắt đầu bằng việc nhìn nhận thực tế về lý do tại sao người Mỹ thường không thể có những thứ tốt đẹp.

Họ giả định một sự bất lực về văn hóa trong việc bảo vệ và duy trì tài sản chung. Từ đó, nhóm thiết kế hệ thống với phần mềm và đủ các cảm biến kết nối Internet để giám sát các cơ sở vệ sinh mà không vi phạm quyền riêng tư của người dùng.

Cụ thể, người dùng sẽ được liên kết với một mã định danh duy nhất thông qua ứng dụng hoặc tin nhắn văn bản. Nếu làm bẩn nhà vệ sinh, bạn sẽ nhận được cảnh báo, và nếu tái phạm sẽ có thể mất đặc quyền sử dụng nhà vệ sinh của mình.

Theo Fletcher Wilson, Giám đốc điều hành của Throne Labs, cách hoạt động này tương tự điểm đánh giá người dùng Uber.

Bên trong một nhà vệ sinh thông minh. Ảnh: Throne Labs.

Ngoài ra, nhà vệ sinh thông minh của Throne cũng có cảm biến khói để phát hiện nếu ai đó hút thuốc, cảm biến chiếm dụng sẽ được bật. Chúng giới hạn mỗi phiên sử dụng trong 10 phút.

Sau một cảnh báo, cửa sẽ tự động mở. Những người dùng khác sẽ được yêu cầu đánh giá độ sạch sẽ của nhà vệ sinh đó khi bước vào. Nếu cần được làm sạch, một nhân viên của Throne sẽ được cử đến để dọn dẹp.

Tại Los Angeles, hệ thống Metro của khu vực đã triển khai 20 nhà vệ sinh Throne và có kế hoạch bổ sung thêm 44 cái nữa để chuẩn bị cho các sự kiện như World Cup 2026 và Thế vận hội 2028.

Một trong những lần triển khai đầu tiên của thành phố là tại ga Metro ở Công viên MacArthur, một khu vực đông dân cư từng bị tàn phá bởi tình trạng nghiện ngập.

Stephen Tu, người đứng đầu bộ phận trải nghiệm nhà ga của LA Metro, cho biết một cơ chế "cộng đồng tự quản" đã hình thành xung quanh nhà vệ sinh thông minh này. Những người vô gia cư luôn tuân thủ để có một nơi sạch sẽ và đàng hoàng để giải quyết các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, đã cố gắng để đảm bảo không ai làm hỏng những nhà vệ sinh này.

Lợi thế và chi phí hiệu quả

Một điểm khác biệt nữa của Throne là các nhà vệ sinh hoàn toàn không cần kết nối lưới điện. Mỗi nhà vệ sinh đúc sẵn có nước máy, năng lượng mặt trời trên mái nhà và bồn cầu xả trực tiếp vào bể chứa tích hợp.

Dù các nhà vệ sinh vẫn phải được đổ đầy và làm sạch thường xuyên, công ty có thể theo dõi việc sử dụng và điều chỉnh tần suất dịch vụ, theo Jessica Heinzelman, giám đốc điều hành của Throne. Nhờ đó, nhà vệ sinh loại này được bảo dưỡng với tần suất ít hơn so với các nhà vệ sinh thông thường, vốn được bảo dưỡng theo lịch trình cố định, hoặc thường xuyên hơn nếu có một sự kiện lớn đang diễn ra.

Tại Mỹ, việc xây dựng nhà vệ sinh công cộng thông thường có thể cực kỳ tốn kém. Một nhà vệ sinh độc lập ở San Francisco có chi phí dự kiến ban đầu là 1,7 triệu USD và đó chỉ là chi phí đầu tư ban đầu. Điều thực sự đáng ngại sau đó là chi phí vận hành, có thể lên tới hàng chục nghìn USD mỗi năm.

Một phòng tắm thông minh, khép kín, không cần lưới điện, được kết nối Internet từ Throne Labs. Ảnh: Throne Labs.

Trong khi đó, hệ thống LA Metro đã ký hợp đồng với Throne cho 30 địa điểm với chi phí 2,71 triệu USD cho cả năm 2025, với chi phí khoảng 90.000 USD cho mỗi địa điểm một năm.

Con số này có vẻ cao, nhưng nó cũng bao gồm tất cả cơ sở vật chất và dịch vụ. So với chi phí điển hình để xây dựng một nhà vệ sinh mới, sau đó kết nối với các dịch vụ và duy trì, mức giá của Throne là rất cạnh tranh.

Quan trọng hơn, nhà vệ sinh của Throne có thể được triển khai chỉ sau một đêm, trái ngược với nhiều năm để lập kế hoạch, đặt hàng và xây dựng một nhà vệ sinh mới thông thường.

Cho đến nay, Throne đã triển khai hơn 100 trạm vệ sinh tự chứa trên khắp nước Mỹ và có kế hoạch tiếp tục cải tiến ví dụ như một cảm biến có thể tăng cường hệ thống thông gió trong trường hợp có mùi quá hôi. Tuy nhiên, dù đổi mới trong tương lai như thế nào, những người sáng lập Throne cam kết các cảm biến của họ, cũng như dữ liệu người dùng, sẽ không bị xâm phạm bởi bất kỳ ai.