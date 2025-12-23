Đối thủ của Nvidia tại Trung Quốc lộ diện

Moore Threads, công ty thiết kế bộ xử lý đồ họa (GPU) của Trung Quốc ra mắt chip Huashan dành cho AI và chip Lushan dành cho chơi game thủ với hiệu suất vượt qua sản phẩm đến từ Nvidia.

GPU của Moore Threads tại Trung Quốc. Ảnh: Moore Threads.

Trong bối cảnh cuộc đua bán dẫn toàn cầu đang nóng lên từng ngày, Moore Threads – nhà sản xuất chip được niêm yết tại Thượng Hải đã có một bước đi đầy táo bạo.

Cụ thể, công ty đã chính thức giới thiệu hai dòng chip mới bao gồm Huashan (dành cho AI) và c (dành cho đồ họa), với tham vọng soán ngôi các dòng sản phẩm cao cấp từ gã khổng lồ Nvidia.

Tâm điểm của sự kiện ra mắt là chip AI Huashan khi ông Zhang Jianzhong – nhà sáng lập Moore Threads đưa ra những tuyên bố gây sốc về hiệu suất của dòng chip này.

Vị chủ tịch kiêm CEO 59 tuổi khẳng định hiệu suất của Huashan đã vượt qua dòng Hopper của Nvidia (bao gồm cả chip H100 và H200) về khả năng tính toán, băng thông bộ nhớ và dung lượng.

"Giờ đây chúng tôi có thể khẳng định rằng nếu bạn từng sử dụng chip Hopper, việc chuyển sang sản phẩm mới của Moore Threads cho các mô hình ngôn ngữ lớn sẽ mang lại kết quả tốt hơn", nhà sáng lập Moore Threads phát biểu.

Bên cạnh mảng AI, Moore Threads cũng tập trung vào thị trường đồ họa với chip Lushan. Đây được kỳ vọng là một "món hời" cho những game thủ yêu thích các tựa game cấu hình cao tại Trung Quốc.

Theo nhà sản xuất Trung Quốc, chip Lushan cung cấp hiệu suất chơi game cao gấp 15 lần đối với các tựa game bom tấn dán nhãn AAA.

Theo SCMP, cả hai dòng chip Huashan và Huashan đều được xây dựng trên Huagang – kiến trúc đơn vị xử lý đồ họa (GPU) thế hệ mới nhất của Moore Threads, mang lại hiệu suất tốt hơn 10% so với thế hệ trước.

Moore Threads đang gây được tiếng vang lớn trong giới game thủ tại Trung Quốc nhờ tung ra nhiều GPU sở hữu hiệu năng tốt. Công ty này có trụ sở tại Bắc Kinh và được thành lập bởi Zhang Jianzhong, một cựu quản lý của Nvidia vào năm 2020.

Moore Threads Technology bất ngờ bị Mỹ thêm vào danh sách hạn chế về thương mại vào cuối năm 2023. Gần đây, công ty đã nổi lên như một đối thủ cạnh tranh chính trong thị trường GPU, vốn do Nvidia và Advanced Micro Devices (AMD) thống trị.

Sau khi Moore Threads mở rộng số lượng tựa game hỗ trợ cho GPU MTT S80 lên 130 trò chơi, nhiều game thủ tại Trung Quốc đã so sánh linh kiện này với phần cứng của Nvidia. Trong đó, một số người tự tin rằng nó có khả năng sánh ngang với GeForce. Tuy nhiên, RTX 3060 vẫn cho thấy sự cách biệt về mặt hiệu năng thực tế.

“Nó ngang bằng với các sản phẩm của Nvidia như GTX 3060 trong các tình huống thông thường, nhưng vẫn có khoảng cách khi chơi game AAA (game đầu bảng)”, Eliot Yang Bingshi, một game thủ tại Tứ Xuyên (Trung Quốc) cho biết.