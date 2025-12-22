Nhìn kỹ thông số này khi mua TV năm 2026

Việc các hãng liên tục cải tiến tấm nền màn hình có thể mang đến những mẫu TV siêu sáng trong năm 2026.

TV Philips OLED910 với tấm nền OLED 4 lớp (Primary RGB Tandem) của LG Display. Ảnh: What Hi-Fi?

Độ sáng là thông số được nhiều người quan tâm trên TV những năm gần đây. Khởi đầu từ sự xuất hiện của HDR và tấm nền mới, các thương hiệu ngày càng đẩy mạnh công nghệ màn hình để đạt độ sáng cao, phù hợp nội dung HDR.

Năm 2025, "cuộc đua" độ sáng lên đỉnh điểm với những model có thể đạt 5.000 nit từ TCL hay Hisense, bên cạnh công nghệ OLED 4 lớp (Primary RGB Tandem) của LG Display. Tuy hữu ích trong một số trường hợp đặc thù, TV siêu sáng vẫn được đánh giá là xu hướng mới trên thị trường những năm tiếp theo.

Một trong những công nghệ TV nổi bật năm 2025 là tấm nền Primary RGB Tandem của LG, trang bị trên một số sản phẩm như LG G5, Panasonic Z95B và Philips OLED950/OLED910.

Với công nghệ này, LG thay đổi cấu trúc tấm nền RGB của màn hình OLED, chuyển từ kết cấu 3 lớp (xanh dương, vàng, xanh dương) sang cấu trúc 4 lớp (đỏ, xanh dương, xanh lá, đỏ). Thiết kế này giúp tăng độ sáng tối đa, có thể đạt 4.000 nit, bằng cách tạo ra nhiều ánh sáng hơn trên mỗi lớp, đồng thời giữ màu sắc tinh khiết.

Không chịu thua kém, các hãng TCL, Hisense và Sony tung ra một số mẫu dùng tấm nền Mini LED độ sáng cao. Những cải tiến xoay quanh điều khiển đèn nền, giúp khắc phục nhược điểm lớn của TV LED khi hiện tượng lóa sáng tác động đến khả năng hiển thị màu đen.

Theo The Verge, Hisense và TCL còn cải tiến công nghệ làm mờ cục bộ (local dimming) trên TV, riêng TCL thu hẹp khoảng cách giữa đèn nền và màn hình, giúp khả năng hiển thị màu đen trên sản phẩm Mini LED tiệm cận OLED.

Công nghệ Mini LED cũng chứng kiến bước tiến mới trong năm 2025. Tại triển lãm CES hồi tháng 1, Hisense trình diễn tấm nền RGB Mini LED với đèn nền có cả 3 màu (đỏ, xanh dương, xanh lá), thay vì bóng LED trắng hoặc xanh dương như thông thường.

Đến tháng 9, TCL trình làng TV Q10M sử dụng RGB Mini LED. Samsung trình diễn công nghệ tương tự và đặt tên Micro RGB. Nguyên mẫu TV của hãng được đánh giá sở hữu màu sắc sống động, độ sáng cao. Riêng Sony dự kiến ra mắt công nghệ này vào năm 2026.

RGB Mini LED có tiềm năng lớn, song rào cản kỹ thuật và xử lý khiến chi phí sản xuất màn hình cao, dao động từ 12.000- 30.000 USD tùy kích thước và nhà sản xuất. Công nghệ này được kỳ vọng tiếp tục xuất hiện tại triển lãm CES 2026 với những phiên bản kích thước nhỏ, giá rẻ hơn.

Những công nghệ mới có thể giúp độ sáng TV ngày càng cao. TV độ sáng cao hỗ trợ giảm thiểu chói lóa trong phòng sáng, song có thể khiến người dùng khó chịu nếu sử dụng trong môi trường tối hơn.

Đã có những TV độ sáng 5.000 nit trên thị trường, về lý thuyết có thể xử lý nội dung HDR ở mức 4.000 nit. Do OLED vẫn kém hơn Mini LED về độ sáng, các hãng sẽ tiếp tục đẩy cao thông số này trong năm 2025.

Không chỉ OLED, các nhà sản xuất TV Mini LED có thể dùng độ sáng để thu hút sự chú ý của người dùng. Tất nhiên, công nghệ mới cũng hứa hẹn cải thiện khả năng xử lý, giúp TV hiển thị màu đen tốt hơn.