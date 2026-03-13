Ngập hình ảnh web cá độ trong MV của RichChoi

Video mới nhất trên kênh RichChoi chứa đầy hình ảnh, lời nhạc liên quan đến website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam.

RichChoi với logo nhà cái phía sau trong MV Anh Biết Mà.

Trong MV mới nhất của rapper RichChoi, hình ảnh nhà cái xuất hiện nổi bật, nhiều lần. Nghệ sĩ còn lồng ghép thương hiệu cá độ phi pháp vào trong lời bài hát. Đơn vị này từng bị phát hiện có mặt trong nhiều bài đăng của nghệ sĩ Việt Nam, bị người hâm mộ lên án.

Trước đó không lâu, hàng loạt nghệ sĩ dính bê bối khi để các website phi pháp xuất hiện trong sản phẩm nghệ thuật, hình ảnh trên mạng xã hội.

Ngày 13/2, RichChoi tung MV Anh Biết Mà trên kênh YouTube chính thức của nam nghệ sĩ. Sau 3 tuần, bài hát hiện có khoảng 350.000 lượt xem ở nền tảng này. Nội dung này còn được nam rapper chia sẻ lên fanpage, Facebook cá nhân. Đáng nói, chỉ trong 2 phút 41 giây của video, hình ảnh logo nhà cái phi pháp B** xuất hiện với tần suất liên tục. Đây vốn là website trái pháp luật, bị cấm hoạt động và được đưa vào danh sách đen quảng cáo tại Việt Nam.

Logo nhà cái phi pháp B** xuất hiện liên tục trong MV Anh Biết Mà của RichChoi.

Ngay ở những giây đầu, logo nhà cái B** đã xuất hiện trên tòa nhà RichChoi đứng. Các phân cảnh chính của MV đều được lồng ghép hình ảnh đơn vị phi pháp này dưới dạng đèn chiếu phía sau, biểu tượng làm hậu cảnh, trên vật dụng ăn uống hay quần áo vũ công. Logo web cá độ được hiển thị rõ nét, nhắc lại liên tục ở nhiều góc quay.

Ngoài hình ảnh lồng ghép, tên nhà cái nói trên còn xuất hiện trong lời bài hát. “Có B** chưa, ok anh có mà”, RichChoi rap. Câu này lặp lại 5 lần trong MV. Gần đây trên TikTok, các đoạn cắt của bài hát Anh Biết Mà với đoạn lời và hình ảnh có liên quan đến nhà cái B** được chạy quảng cáo.

Dưới video trên kênh của RichChoi, nhiều bình luận của người xem cũng nhắc đến việc hình ảnh, lời bài hát liên quan đến web cá độ.

Trước ngày RichChoi tung MV không lâu, Hoa hậu Tiểu Vy, ca sĩ Sỹ Thanh cũng bị phản ứng vì đăng tải hình ảnh dính nhà cái B** trên mạng xã hội. Sau đó, nghệ sĩ phải xóa bài, xin lỗi vì sự việc. Cầu thủ Lê Công Vinh hồi 2021 cũng dính phải bê bối lớn khi quảng cáo cho đơn vị B** nói trên.

“Họ cam kết chỉ là ứng dụng xem TV online và có tên miền hoàn toàn khác, không liên quan đến cá cược. Tuy nhiên, chúng tôi nhận được tin các trang web cá cược đang dùng hình ảnh Công Vinh trái phép. Phía Công Vinh đã liên hệ xử lý từ tuần trước nhưng không nhận được phản hồi. Chúng tôi đang thu thập chứng cứ và nhờ luật sư làm việc", đại diện Công Vinh cho biết tại thời điểm đó, sau khi vụ việc gây chú ý.