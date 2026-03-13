Tin mới về iPhone gập

iPhone màn hình gập dự kiến "vay mượn" một số tính năng đa nhiệm từ iPad dù vẫn chạy hệ điều hành iOS.

Kích thước của iPhone gập khi mở ra có thể tương đương iPad mini. Ảnh: Bloomberg.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, mẫu iPhone màn hình gập sắp ra mắt của Apple sẽ cập nhật hệ điều hành iOS, lần đầu hỗ trợ bố cục app dạng iPad và chạy song song 2 ứng dụng. Điều này giúp cải thiện khả năng hoạt động đa nhiệm, tận dụng kích thước màn hình lớn.

Bố cục mới của Apple dự kiến bổ sung thanh menu cạnh trái màn hình tương tự app iPad hiện nay. Các nhà phát triển cũng có thể cập nhật ứng dụng theo giao diện mới, khi xoay ngang máy sẽ có tỷ lệ khung hình tương tự iPad.

Dựa trên tin đồn, màn hình chính của iPhone gập có kích thước xấp xỉ iPad mini, trong khi màn hình ngoài sẽ tương đương iPhone cỡ nhỏ.

Màn hình bên trong dự kiến có tỷ lệ rộng, khác biệt so với tỷ lệ thuôn dài thường thấy hiện nay. Nguồn tin cho biết đây sẽ là yếu tố được Apple chú trọng khi quảng bá thiết bị.

Apple đang chịu áp lực tạo ra khác biệt cho smartphone màn hình gập. Chiếc iPhone đầu tiên với thiết kế mới dự kiến được trình làng vào tháng 9, tức 7 năm sau khi đối thủ Samsung ra mắt thế hệ Galaxy Z Fold đầu tiên.

"Thiết kế của Apple nhằm mục đích giúp thiết bị hấp dẫn hơn khi xem video. Điều này cũng giúp nhà phát triển dễ dàng hơn trong việc thiết kế lại ứng dụng iPhone cho giống phần mềm của iPad", nhà phân tích Mark Gurman dẫn lời nguồn tin giấu tên.

Dù mang đến trải nghiệm giống iPad, iPhone màn hình gập vẫn chạy hệ điều hành iOS tiêu chuẩn thay vì iPadOS. Điều này đồng nghĩa sản phẩm sẽ duy trì hệ thống đa nhiệm đơn giản, thay vì khả năng chạy app dạng cửa sổ như iPadOS 26.

Tuy vậy, tin đồn cho biết sản phẩm vẫn hỗ trợ chạy 2 ứng dụng đặt cạnh nhau, tương tự smartphone gập từ các hãng như Samsung và Google.

Trong quá trình phát triển, Apple kết luận 2 nhược điểm lớn nhất của smartphone gập hiện nay là màn hình trong có không gian hẹp, nếp gấp dễ nhìn thấy. Việc khắc phục những vấn đề trên không đơn giản, khiến hãng gia nhập phân khúc muộn hơn nhiều đối thủ.

Theo Bloomberg, Apple đã lựa chọn công nghệ màn hình mới để giảm thiểu nếp gấp. Dù không thể loại bỏ hoàn toàn, cách tiếp cận này có thể mang đến lợi thế cạnh tranh. Độ bền cũng là vấn đề cần giải quyết.

Samsung Galaxy Z Fold7. Ảnh: Bloomberg.

Màn hình ngoài của iPhone gập dự kiến tích hợp camera selfie dạng đục lỗ. Apple nhiều khả năng loại bỏ hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID, thay vào đó tích hợp Touch ID lên nút nguồn tương tự một số dòng iPad.

"Ngoài giải pháp này, Apple không còn lựa chọn khác bởi mặt trước của iPhone gập quá mỏng để chứa Face ID. Thiết kế lỗ tròn vẫn hỗ trợ giao diện Dynamic Island để xem thông báo và cập nhật thông tin từ app", Gurman nhấn mạnh.

Với màn hình trong, Apple đang thử nghiệm 2 giải pháp cho camera selfie, gồm ẩn dưới màn hình hoặc đục lỗ. Trong quá trình thử nghiệm, hãng xác nhận việc đặt camera dưới màn hình cho chất lượng ảnh kém hơn.

Mặt lưng của iPhone gập dự kiến trang bị 2 camera sau, ít hơn so với iPhone Pro. Dù vậy, Apple cho rằng với kích thước màn hình trong lớn, hỗ trợ đa nhiệm và giá bán khoảng 2.000 USD sẽ đưa iPhone gập trở thành dòng máy cao cấp nhất của hãng. Công ty cũng hướng đến việc thu hút người dùng smartphone gập chạy Android chuyển sang.