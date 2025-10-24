Sẽ không có iPhone 19?

Thay vì ra mắt iPhone 19, Apple có thể lên thẳng iPhone 20 vào năm 2027 để kỷ niệm 20 năm ra mắt dòng máy này.

iPhone 17 Pro Max. Ảnh: The Verge.

Trong một hội nghị tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc), nhà nghiên cứu Heo Moo-yeol từ Omdia cho biết Apple dự kiến ra mắt iPhone 18e và iPhone 18 tiêu chuẩn vào đầu năm 2027.

Tiếp theo, những model ra mắt cuối 2027 gồm iPhone 20 Pro, iPhone 20 Pro Max, iPhone Air thế hệ tiếp theo và iPhone màn hình gập thế hệ 2.

Nếu thông tin chính xác, Táo khuyết sẽ bỏ qua dòng iPhone 19 mà lên thẳng iPhone 20. Điều này cũng đánh dấu chiến lược mới của Táo khuyết khi trình làng iPhone hai đợt mỗi năm.

Theo MacRumors, động thái của Apple có thể nhằm kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone. Trước đó vào năm 2017, hãng cũng bỏ qua iPhone 9, chỉ giới thiệu iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X (số La Mã của 10).

Hồi tháng 5, nguồn tin từ The Information và nhà phân tích Ming-Chi Kuo đều cho rằng Apple đang cân nhắc chuyển lịch trình ra mắt iPhone hai đợt mỗi năm để duy trì doanh số.

“Dòng iPhone 18 sẽ bao gồm bản nâng cấp của iPhone siêu mỏng, iPhone Pro, Pro Max cùng model gập. Đến mùa xuân năm 2027, Apple có kế hoạch trình làng iPhone 18 tiêu chuẩn và phiên bản kế nhiệm của iPhone 16e”, tác giả Wayne Ma của The Information cho biết.

Chiến lược mới của Apple có thể áp dụng ngay từ năm sau. Bằng cách giới thiệu iPhone vào nửa đầu và nửa cuối năm, Apple có thể tránh mô hình doanh số tập trung mạnh vào quý IV, đồng thời tận dụng các giai đoạn thường ghi nhận sức mua yếu. iPhone 17 năm nay được cho là thế hệ cuối cùng ra mắt theo mô hình cũ.

Việc thay đổi lịch trình ra mắt cũng có thể giúp Apple dễ dàng quản lý các mẫu iPhone mới. Sự xuất hiện của iPhone gập đồng nghĩa iPhone 2026 sẽ có 6 thiết bị thay vì 5. Do đó, việc ra mắt theo từng đợt có thể cắt giảm lượng công nhân phải tuyển dụng cùng lúc.

iPhone 18 và iPhone 18e dựa trên thiết kế cũ và ít phức tạp hơn, dự kiến trải qua giai đoạn sản xuất thử nghiệm tại Ấn Độ. Đây cũng là giải pháp mới của Apple nhằm giảm thiểu rủi ro nếu sản xuất ở Trung Quốc.

iPhone 16e. Ảnh: Bloomberg.

Theo nguồn tin được ETNews chia sẻ hồi tháng 8, Apple cũng thông báo với một số nhà cung ứng rằng iPhone 18 không nằm trong đợt ra mắt cuối năm 2026. Thay vào đó, hãng chỉ trình làng dòng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max vào tháng 9.

Nếu tin đồn chính xác, Apple sẽ định vị iPhone 18 dưới dạng model giá rẻ tương tự iPhone 18e. Táo khuyết đã trình làng iPhone 16e vào tháng 2 năm nay để thay thế iPhone SE.

Với việc không còn iPhone 18, Omdia dự đoán nhu cầu iPhone 2026 sẽ giảm. Apple dự kiến tạm thời giảm 20 triệu đơn hàng tấm nền cho iPhone năm 2026. Con số này có thể được bù đắp khi iPhone màn hình gập xuất hiện.

“Lượng tấm nền iPhone xuất xưởng năm nay dự kiến đạt 245 triệu chiếc, tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù nhu cầu tấm nền iPhone có thể giảm vào năm tới, việc iPhone gập trình làng năm 2027 và chiến lược ra mắt mới có thể phục hồi sản lượng lên khoảng 250 triệu chiếc”, Heo cho biết.