Thêm hãng Trung Quốc chạm mức pin không tưởng

Sau mẫu Power 2 với viên pin gần 10.000 mAh, Honor đang thử nghiệm thêm một mẫu smartphone có dung lượng pin tương tự, có thể thuộc dòng GT 2.

Honor đang phát triển thêm một mẫu smartphone có dung lượng pin chạm ngưỡng 10.000 mAh. Ảnh: Gizmochina.

Honor Power 2 gần đây xuất hiện trong cơ sở dữ liệu chứng nhận tại Trung Quốc với viên pin dung lượng tới 10.000 mAh. Tuy nhiên, có vẻ đây chưa phải là thiết bị duy nhất của Honor chạm tới ngưỡng pin khủng này.

Theo nguồn tin từ Digital Chat Station, hãng smartphone đang phát triển thêm một mẫu điện thoại thứ hai với dung lượng pin tương đương. Nguồn này cho biết thiết bị mới đã bước vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm tại Trung Quốc.

Viên pin trên mẫu máy thứ hai có dung lượng 36,88 Wh, tương đương 9.755 mAh. Dung lượng trung bình dường như vào khoảng 9.900 mAh và trong phiên bản thương mại, pin nhiều khả năng chạm ngưỡng 10.000 mAh.

Thông tin này xuất hiện sau khi Honor Power 2 được phát hiện trong chứng nhận 3C của Trung Quốc với dung lượng pin định mức 9.886 mAh. Như vậy, Honor có thể sẽ sớm sở hữu ít nhất 2 mẫu smartphone có mức pin xấp xỉ hoặc đạt mốc 10.000 mAh.

Sự phát triển của công nghệ pin silicon-carbon là yếu tố then chốt giúp các hãng điện thoại mang dung lượng pin lớn lên smartphone mà không làm tăng đáng kể kích thước hay trọng lượng thiết bị. Honor dường như đang tận dụng mạnh mẽ xu hướng này, tập trung vào thời lượng sử dụng dài hơn thay vì chỉ nâng cấu hình.

Tên thương mại của mẫu máy thứ hai với pin 10.000 mAh hiện chưa được xác định. Dù vậy, một báo cáo hồi tháng 10 cho biết Honor đang phát triển dòng GT 2 với dung lượng pin trên 9.000 mAh, trùng khớp với các thông tin rò rỉ gần đây.

Honor GT 2 được đồn đoán sử dụng SoC Snapdragon 8 Elite, trong khi phiên bản GT 2 Pro có thể trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới hơn của Qualcomm. Dòng sản phẩm này có thể sở hữu cảm biến vân tay siêu âm 3D dưới màn hình và khả năng chống nước, với tiêu chuẩn IP68 và IP69.

Với Honor Power 2, các nguồn tin cho rằng máy sẽ dùng chip Dimensity 8500 của MediaTek. Thiết bị có thể được trang bị màn hình OLED LTPS kích thước 6,79 inch, độ phân giải 1,5K. Dù mang viên pin dung lượng lớn, thân máy có khả năng chỉ dày khoảng 8 mm.

Hiện toàn bộ các chi tiết trên chỉ dừng ở mức tin đồn và tài liệu chứng nhận. Trong khi đó, Honor chưa đưa ra xác nhận hay lịch trình ra mắt chính thức cho Honor Power 2 cũng như mẫu máy pin 10.000 mAh thứ hai.