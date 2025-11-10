Vấn đề lớn trên Windows 11 được khắc phục

Với bản cập nhật tính năng 25H2, menu Start của Windows 11 lớn hơn, giao diện có thể tuỳ chỉnh gọn gàng và bổ sung những cải tiến hữu ích.

Menu Start trên phiên bản Windows 11 mới nhất có nhiều cải tiến. Ảnh: PCMag.

Người dùng có thể tìm kiếm ứng dụng nhanh hơn, dễ dàng quản lý các mục ghim, thậm chí có thể xóa phần Recommended (đề xuất) nếu muốn giao diện đơn giản hơn. Tuy chưa hoàn hảo và vẫn còn một vài hạn chế, thiết kế mới là một bước đi đúng hướng của Microsoft.

Lớn hơn, tốt hơn

Với bản cập nhật mới, Microsoft thiết kế lại menu Start lần đầu tiên kể từ khi Windows 11 ra mắt. Một trong những điều dễ nhận thấy là menu này lớn hơn trước và được sắp xếp gọn gàng thành 3 mục Pinned, Recommended và All.

Theo mặc định, mục Pinned hiển thị 2 hàng ứng dụng, với 6 ứng dụng mỗi hàng trên màn hình nhỏ và 8 ứng dụng trên màn hình lớn. Nếu có nhiều ứng dụng ghim hơn, người dùng có thể nhấp vào Show all để mở rộng chế độ xem. Trong trường hợp có ít phần mềm được đánh dấu ghim, mục này sẽ tự động thu gọn lại thành một hàng duy nhất.

Bố cục menu Start mới khi loại bỏ mục Recommended. Ảnh: MakeUseOf.

Một cải tiến lớn khác là người dùng không còn phải nhấp vào nút Show all để xem ứng dụng nữa. Bạn chỉ cần cuộn xuống và ứng dụng sẽ xuất hiện. Windows cung cấp 3 dạng khác nhau để xem ứng dụng, gồm Category, Grid và List.

Chế độ xem danh mục sắp xếp ứng dụng vào các thư mục Productivity, Social, Creativity và Games. Những phần mềm được dùng thường xuyên sẽ xuất hiện ở đầu mục. Windows chỉ tạo danh mục nếu có ít nhất 3 ứng dụng phù hợp; nếu không, các ứng dụng sẽ xuất hiện trong danh mục chung có tên Other ở cuối.

Kiểm soát bố cục menu Start

Với nhiều người, mục Recommended trong menu Start là vấn đề khó chịu. Đây là nơi Windows hiển thị các ứng dụng mới cài đặt, các file sử dụng gần đây và cả những gợi ý ứng dụng hoặc quảng cáo phiền phức.

Trong các phiên bản trước, người dùng có thể ẩn từng mục được đề xuất riêng lẻ, nhưng không thể tắt hoàn toàn cả phần này, điều đó thật sự gây khó chịu.

Người dùng có thể tuỳ biến sâu hơn trên menu Start. Ảnh: MakeUseOf.

Với menu Start mới, phiền toái đó không còn nữa. Giờ đây, tất cả những gì bạn cần làm là vào Settings > Personalization > Start và tắt cả 3 nút bật/tắt trong mục Recommended. Sau thao tác đó, mục này biến mất hoàn toàn.

Trên giao diện menu Start chỉ còn các mục Pinned và All, trông gọn gàng hơn nhiều.

Truy cập nhanh tin nhắn, cuộc gọi và file trên điện thoại

Phone Link là một trong những ứng dụng Microsoft tốt nhất dành cho bất kỳ ai thường xuyên sử dụng PC. Ứng dụng này được tích hợp sẵn nhiều tính năng hữu ích, và Microsoft thêm nó vào thanh bên trong menu Start mới.

Mặc dù thay đổi này xuất hiện trước bản cập nhật 25H2, nhưng vẫn đáng để nhấn mạnh vì đây là một phần của menu Start mới.

Từ menu Start, Phone Link cho phép người dùng xem trạng thái pin và kết nối của điện thoại, truy cập tin nhắn và cuộc gọi, cũng như theo dõi các hoạt động gần đây nhất. Thậm chí có thể chia sẻ file giữa điện thoại và PC mà không cần mở một ứng dụng riêng biệt.

Phone Link có nhiều tiện ích khi được hiển thị dạng một thanh bên của menu Start. Ảnh: MakeUseOf.

Tất nhiên, Phone Link không dành cho mọi người. Công cụ này có thể hữu ích hoặc không tùy thuộc vào cách sử dụng. Nếu không thích, người dùng có thể dễ dàng ẩn đi trong mục cài đặt của menu Start.

Chưa hoàn hảo nhưng là khởi đầu tốt

Với tất cả những cải tiến ở trên, menu Start vẫn còn một số hạn chế. Người dùng vẫn không thể tuỳ biến kích thước, đặc biệt khi khi diện tích menu vừa tăng lên đáng kể. Điều này dễ nhận thấy trên màn hình laptop nhỏ.

Một điểm khó chịu khác là khi tìm kiếm ứng dụng, cài đặt hoặc file, Start sẽ lập tức chuyển sang menu tìm kiếm nhỏ hơn, gây cảm giác hơi khó chịu.

Dù vậy, menu Start mới là một bước cải tiến đáng khen ngợi. Tính năng này chưa hoàn hảo, nhưng cũng không tệ đến mức khiến người dùng muốn tìm giải pháp thay thể.

Với khả năng truy cập ứng dụng dễ dàng hơn, tùy chọn loại bỏ hoàn toàn phần Recommended và những bổ sung tiện lợi như Phone Link, có vẻ như Microsoft đã lắng nghe phần nào phản hồi từ người dùng.