Cái kết của Windows 10

  • Thứ ba, 14/10/2025 10:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Từ hôm nay (14/10), Microsoft chính thức ngừng hỗ trợ Windows 10.

14/10 là hạn chót quan trọng đối hàng trăm triệu người dùng Windows 10 khi Microsoft chính thức ngừng hỗ trợ hệ điều hành này. Sau thời điểm đó, máy tính chạy Windows 10 sẽ không còn nhận được các bản vá bảo mật và cập nhật tính năng, khiến thiết bị dễ trở thành mục tiêu của tin tặc.

Theo Canalys Research, có tới 240 triệu người dùng vẫn đang sử dụng Windows 10 và có nguy cơ bị khai thác qua nhiều lỗ hổng bảo mật nếu không nâng cấp. Dù các thiết bị mới đủ điều kiện có thể chuyển sang Windows 11 miễn phí, nhiều máy tính đời cũ lại không đáp ứng yêu cầu phần cứng, đặc biệt là chip bảo mật TPM 2.0.

Trước làn sóng người dùng chưa sẵn sàng nâng cấp, Microsoft đã tung ra chương trình Cập nhật Hỗ trợ Mở rộng (Extended Security Updates). Đây là giải pháp giúp người dùng tiếp tục nhận các bản vá bảo mật thêm một năm sau khi Windows 10 “nghỉ hưu”. Tuy nhiên, chương trình này không miễn phí khi người dùng phải trả 30 USD/năm hoặc đồng ý sao lưu dữ liệu lên máy chủ của Microsoft để được gia hạn.

Việc chọn phương án thứ hai đồng nghĩa người dùng phải chia sẻ một phần dữ liệu cá nhân, trong khi giới hạn lưu trữ OneDrive miễn phí có thể khiến họ phải trả thêm phí nếu vượt quá dung lượng.

Dù vậy, vẫn còn một cách để gia hạn bảo mật miễn phí trong 12 tháng, giúp người dùng có thêm thời gian chuẩn bị trước khi buộc phải nâng cấp. Theo hướng dẫn, khách hàng chỉ cần đảm bảo máy tính đang chạy phiên bản Windows 10 mới nhất bằng cách truy cập Giới thiệu trên máy, sau đó kiểm tra quyền quản trị viên trong mục Thông tin của bạn.

Khi đủ điều kiện, người dùng có thể đăng ký nhận bản cập nhật ESU miễn phí thông qua công cụ hỗ trợ mà Microsoft cung cấp trực tiếp trong hệ thống.

Giải pháp này không giúp Windows 10 “sống mãi” nhưng ít nhất có thể kéo dài thêm một năm bảo mật cho những ai chưa sẵn sàng rời bỏ hệ điều hành quen thuộc. Sau thời gian đó, việc nâng cấp lên Windows 11 hoặc chuyển sang hệ điều hành khác sẽ là lựa chọn duy nhất để đảm bảo thiết bị tiếp tục được bảo vệ.

Minh Hoàng

