Thiết bị bất ngờ 'hồi sinh' tại Nhật

Xu hướng nâng cấp từ Windows 10 sang 11 bất ngờ thúc đẩy nhu cầu cho ổ đĩa quang tại Nhật Bản.

Ổ đĩa quang cháy hàng tại Nhật Bản. Ảnh: IT Media.

Tuần qua, Microsoft đã chính thức ngừng hỗ trợ cho Windows 10, thúc đẩy người dùng toàn cầu nâng cấp lên phiên bản Windows 11. Trong khi những người rành công nghệ đang tìm cách cài bản này lên máy tính không đạt chuẩn, phần lớn người dùng vẫn làm theo đúng quy trình để được hỗ trợ chính thức.

Trong đó, tại Nhật Bản, xu hướng này đang kéo theo một lượng lớn người mua ổ đĩa quang, khiến mặt hàng này bỗng dưng cháy hàng. Theo IT Media, các cửa hàng ở khu phố điện tử Akihabara sầm uất của Tokyo đang chứng kiến nhu cầu tăng vọt đối với Windows 11 cùng với ổ đĩa quang, một thiết bị tưởng chừng đã lỗi thời.

Tom’s Hardware cho rằng hai xu hướng này có tác động trực tiếp lẫn nhau. Nhiều người tại Nhật từng mua phần mềm, game, phim, nhạc dưới dạng đĩa và sở hữu trọn đời (perpetual license). Khi chuyển sang máy tính mới chạy Windows 11, họ cần ổ đĩa để đảm bảo có thể truy cập bộ sưu tập dữ liệu lưu trên đĩa vật lý.

Hiện mặt hàng này gần như cháy hàng ở khắp nơi, đặc biệt là các ổ Blu-ray gắn trong (BD-R), vốn cao cấp hơn ổ DVD-R thông thường. Nhưng ngay cả loại phổ thông cũng rất khan hiếm.

“Tốc độ của ổ đĩa gắn ngoài chắc chắn sẽ bị giới hạn. Do đó, nhiều người ưu tiên yếu tố này muốn dùng ổ đĩa gắn trong”, đại diện Dospara Akihabara Main Shop, một nhà bán lẻ linh kiện máy tính nổi tiếng trong khu vực, cho biết. Một nhà bán lẻ khác giải thích thiết kế ổ đĩa quang gắn trong hiện nay phần lớn bị bỏ qua vì hầu hết vỏ máy tính hiện đại không còn khe lắp đúng chuẩn.

Thiết kế tối giản thẩm mỹ, kèm theo sự phổ biến của ổ cứng SSD đã khiến các hãng máy tính loại bỏ khe lắp cho ổ địa quang để đảm bảo khả năng tản nhiệt. Điều này càng quang trọng trong bối cảnh GPU tiêu thụ điện nhiều hơn.

Dù nhu cầu chuyển từ Windows 10 lên 11 không quá cấp bách như lúc các bản 7 hay 8.1, đối với người quyết định nâng cấp, họ cần tìm các giải pháp để tiếp tục truy cập dữ liệu của mình. Đặc biệt ở thời đại mọi thứ đang chuyển sang bản quyền kỹ thuật số, thuê bao, người dùng càng muốn giữ quyền kiểm soát nội dung mình thực sự sở hữu dưới dạng vật lý.

Do đó, những người đang thiết lập hệ thống PC mới để chạy Windows 11 đã đồng loạt tìm mua ổ đĩa, góp phần thúc đẩy xu hướng này.

“Có khá nhiều người muốn lắp ổ đĩa quang vào máy khi dùng Windows 11, giống như cách họ đã làm với Windows 10”, TSUKUMO eX., một cửa hàng khác ở Akihabara, cho biết.

Xu hướng trên cho thấy, trong khi phần lớn người dùng phương Tây đã từ bỏ việc sử dụng ổ đĩa để chuyển sang lưu trữ đám mây, kỹ thuật số, người Nhật vẫn trung thành với các loại đĩa vật lý truyền thống.