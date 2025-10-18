Máy bay Trung Quốc hạ cánh khẩn do cháy pin

Gần đây, Cục hàng không Trung Quốc cho biết nhận được nhiều trường hợp cháy nổ do pin lithium, sạc dự phòng, dẫn đến siết chặt quy định bay.

Một chuyến bay từ hãng Air China phải hạ cánh khẩn. Ảnh: Reuters.

Một chuyến bay chở khách thương mại do hãng Air China vận hành đã hạ cánh khẩn cấp an toàn xuống Thượng Hải ngày 18/10. Nguyên nhân do một viên pin được cất trong hành lý xách tay của một hành khách đã bốc cháy, hãng hàng không cho biết.

Sự cố xảy ra trên chuyến bay từ thành phố Hàng Châu, phía đông Trung Quốc đến Sân bay Quốc tế Incheon, gần Seoul, Hàn Quốc. Dữ liệu từ trang web theo dõi Flightradar24 cho biết chuyến bay cất cánh lúc 9h47 sáng theo giờ địa phương.

“Một viên pin lithium đã tự phát cháy trong hành lý xách tay của một hành khách được cất trong khoang hành lý phía trên đầu trên chuyến bay CA139”, Air China công bố trên Weibo.

Bài viết cũng cho biết tổ bay đã ngay lập tức xử lý tình huống theo đúng quy trình và không hành khách nào bị thương. Theo đó, chiếc máy bay đã được chuyển hướng để hạ cánh khẩn cấp tại Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải nhằm bảo đảm an toàn bay.

Trong một đoạn clip do hành khách quay lại và đăng tải bởi hãng tin Jimu News, có thể thấy ngọn lửa bùng lên từ một khoang chứa hành lý phía trên đầu. Hình ảnh cho thấy khói đen xuất hiện trong khoang, và ít nhất một hành khách đã cố gắng dập lửa.

Sự cố cháy pin được một hành khách ghi lại. Ảnh: SCMP.

Trước đó, máy bay dự kiến ​​hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon lúc 12h20. Tuy nhiên sau sự cố, thiết bị đã quay đầu hoàn toàn trên vùng biển cách đều bờ biển phía đông Trung Quốc và đảo Kyushu phía nam của Nhật Bản, và hạ cánh xuống Thượng Hải lúc hơn 11h sáng.

Đây là một trong những vụ cháy pin lithium và sạc dự phòng mới nhất được ghi nhận. Tháng 1 năm nay, một vụ cháy tương tự xảy ra tại khoang chứa hành lý của chuyến Air Busan Flight 391 đến Hong Kong khi máy bay đang lăn bánh trước khi cất cánh, khiến 7 người bị thương.

Theo SCMP, Trung Quốc cũng đưa ra báo cáo có nhiều sự cố liên quan đến thiết bị pin lithium, pin dự trữ quá nhiệt, dẫn tới việc siết chặt quy định về các vật dụng trên. Từ cuối tháng 6, Cơ quan Hàng không Trung Quốc thông báo sẽ cấm hành khách mang trên máy bay sạc dự phòng không có dấu “China Compulsory Certification (3C)”, hoặc không rõ ràng.

Quy định này được đưa ra chỉ vài tháng sau khi Cục Hàng không Dân dụng Hong Kong áp dụng lệnh cấm sử dụng sạc dự phòng trên máy bay. Từ ngày 7/4, hành khách không được đặt sạc dự phòng trong khoang hành lý phía trên đầu, nhưng vẫn được phép để dưới ghế hoặc trong túi ghế phía trước.