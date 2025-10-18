Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Bí ẩn cách Mỹ thu 15 tỷ USD Bitcoin từ Trần Chí

  • Thứ bảy, 18/10/2025 08:59 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Số tài sản mã hoá khổng lồ được xác định có nguồn gốc từ vụ hack Bitcoin lớn nhất lịch sử, bị giấu nhẹm trong hơn 4 năm và chứa nhiều tình tiết kỳ lạ.

LuBian từng là một trong những công ty khai thác Bitcoin lớn. Ảnh: Elliptic.

Vào tháng 8/2025, nền tảng phân tích blockchain Arkham Intelligence công bố vụ trộm 127.426 BTC (trị giá 3,5 tỷ USD vào thời điểm đó) bị nghi ngờ xảy ra vào tháng 12/2020. Nạn nhân là LuBian, một công ty khai thác Bitcoin chiếm tỷ lệ khai thác thuộc nhóm đầu trên thế giới.

Với hoạt động tại Trung Quốc và Iran, LuBian từng kiểm soát gần 6% thị phần khai thác Bitcoin toàn cầu. Cả LuBian và tin tặc đều không công khai thừa nhận vụ tấn công. Arkham là bên đầu tiên phát hiện và công bố sự việc.

Vụ trộm nhắm vào điểm yếu trong thuật toán được LuBian sử dụng để tạo khóa mã hóa, vốn dễ bị tấn công bằng phương pháp brute-force. Vài ngày sau, LuBian dùng hơn 40.000 USD để gửi hàng trăm giao dịch đến ví của tin tặc, chứa thông điệp nhúng bên trong: “Xin hãy trả lại tiền cho chúng tôi, chúng tôi sẽ trả thưởng”.

Số Bitcoin "bị đánh cắp" vẫn nằm im cho đến tháng 6/2024, khi chúng được chuyển đến ví mới, sau đó tiếp tục bất động.

Đến ngày 14/10, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) công bố bản cáo trạng buộc tội chủ tịch Tập đoàn Prince của Trần Chí (Chen Zhi) về tội gian lận chuyển tiền và âm mưu rửa tiền liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến do tập đoàn này thực hiện.

Cáo trạng mô tả cách Prince Group rửa tiền từ các vụ lừa đảo trực tuyến thông qua mạng lưới doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp, bao gồm cả hoạt động khai thác tiền mã hoá, tạo ra một lượng lớn BTC sạch, không liên quan đến tiền thu được từ tội phạm. Một trong những doanh nghiệp khai thác này là LuBian.

thu Bitcoin cua Chen Zhi anh 1

Dòng tiền mã hoá bị đánh cắp của LuBian. Ảnh: Elliptic.

Cùng với bản cáo trạng, Bộ Tư pháp Mỹ công bố hành động tịch thu lớn nhất trong lịch sử, tịch thu khoảng 127.271 BTC thuộc sở hữu của Zhi.

Bản cáo trạng cho thấy số BTC này chính là tài sản bị "đánh cắp" từ LuBian vào năm 2021. Hồ sơ liệt kê 25 địa chỉ ví BTC, trong đó nêu rõ số BTC bị tịch thu được lưu giữ trước đó. Các địa chỉ này chính là các địa chỉ LuBian (do Chen kiểm soát) mà từ đó số Bitcoin bị "đánh cắp".

DOJ tuyên bố đang quản lý số BTC bị tịch thu. Với giá trị hiện tại 15 tỷ USD, đây là hoạt động tịch thu lớn nhất từ ​​trước đến nay của chính phủ Mỹ. Điều này cho thấy biến động BTC trong tháng 6 và tháng 7/2024 có thể là hoạt động chuyển tài sản vào các ví do chính quyền Mỹ kiểm soát.

Vẫn chưa rõ số Bitcoin này được lưu giữ tại Mỹ như thế nào. Cũng chưa rõ ai "đánh cắp" số BTC từ Chen/LuBian, hoặc liệu vụ trộm có thực sự xảy ra hay không. Nếu có, rất có thể một hacker cơ hội chớp thời cơ lấy cắp số BTC của LuBian trước khi bị chính phủ Mỹ phát hiện.

Nhóm người săn lùng loại mã độc nguy hiểm nhất thế giới công nghệ

Trong quyển sách mới, Renee Dudley và Daniel Golden đưa độc giả đến gần hơn với cuộc chiến thầm lặng của những chuyên gia công nghệ toàn cầu, chống lại kẻ đứng sau ransomware.

Cách Mỹ thu hồi 15 tỷ USD Bitcoin của Trần Chí

Trần Chí, Chủ tịch Prince Group tại Campuchia, tạo dựng mạng lưới ví phức tạp để che giấu hoạt động rửa tiền bằng Bitcoin.

16 giờ trước

Mỹ tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin từ tập đoàn lừa đảo Campuchia

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết đã thu giữ số Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD từ tập đoàn lừa đảo có quy mô lớn tại Campuchia.

08:20 15/10/2025

Nguyễn Hiếu

thu Bitcoin của Chen Zhi Bitcoin Tiền mã hóa LuBian Bitcoin Chen Zhi Trần Chí Campuchia

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý