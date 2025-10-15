Mỹ tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin từ tập đoàn lừa đảo Campuchia

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết đã thu giữ số Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD từ tập đoàn lừa đảo có quy mô lớn tại Campuchia.

Một trong các hình thức lừa đảo là dụ nạn nhân vào các mối quan hệ tình cảm “ảo” rồi thuyết phục họ đầu tư số tiền lớn vào các nền tảng tiền điện tử giả. Ảnh: NewsNation.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho biết đã khởi tố người sáng lập một tập đoàn Campuchia về hành vi “mổ lợn” (pig butchering), hình thức lừa đảo chủ yếu bắt nguồn từ các nhóm tội phạm tổ chức Trung Quốc lợi dụng tình hình bất ổn và quản lý yếu kém ở Myanmar, Campuchia và Lào.

Đây cũng là hành động tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử DOJ. Bản cáo trạng buộc tội Chen Zhi, hay còn được biết đến với tên gọi Vincent, đã được công bố tại tòa án liên bang ở Brooklyn, New York.

Theo cáo trạng, Zhi được xác định trong hồ sơ tòa án là người sáng lập và chủ tịch của Prince Holding Group, một tập đoàn kinh doanh đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia.

Dưới sự chỉ đạo của nhân vật này, các công tố viên cho biết tập đoàn đã nhanh chóng phát triển thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất Châu Á. Hiện tại, Zhi vẫn đang bị truy nã.

Theo Văn phòng Luật sư Mỹ tiết lộ trong thông cáo báo chí, Prince Group, tập đoàn hoạt động kinh doanh tại hơn 30 quốc gia, đã điều hành các “khu phức hợp lừa đảo lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia”.

“Các vụ lừa đảo đầu tư của Prince Group đã gây ra thiệt hại hàng tỷ USD và vô số đau khổ cho các nạn nhân trên khắp thế giới, bao gồm cả ở New York. Đã có những người bị buôn bán và buộc phải làm việc trái với ý muốn của họ”, luật sư Joseph Nocella cho biết.

Hoạt động "mổ lợn" chỉ mới nổi lên trong khoảng 5 năm trở lại. Đây là một kiểu lừa đảo bằng cách tạo dựng mối quan hệ thân thiết với nạn nhân. Những kẻ lừa đảo thường bắt đầu bằng việc gửi tin nhắn đến các mục tiêu tiềm năng không hề quen biết và dần dần bắt chuyện.

Sau khi tạo dựng lòng tin thành công kẻ lừa đảo sẽ giới thiệu cho nạn nhân về cơ hội đầu tư hấp dẫn, thường là liên quan đến tiền mã hóa. Nạn nhân sẽ bị thuyết phục gửi tiền thông qua một nền tảng giả mạo giống hệt một dịch vụ quản lý tài sản hợp pháp. Từ đó, kẻ lừa đảo sẽ tìm cách rửa tiền.

Theo Wired, hoạt động này đòi hỏi một lực lượng lao động lớn. Nhiều người bị cưỡng bức làm việc trong các trung tâm lừa đảo. Các chuyên gia ước tính rằng người từ hơn 60 quốc gia đã bị bắt cóc và buôn đến các trại lừa đảo ở Đông Nam Á.