Khi AI trở thành cầu nối giữa Gen Z và nhà tuyển dụng

Thị trường việc làm thời AI không dành cho người chỉ giỏi thao tác hay tuân thủ quy trình, mà thuộc về những ai biết tận dụng công cụ để khuếch đại tiếng nói riêng.

Khi quá trình tuyển dụng ngày càng khốc liệt, kỹ năng công nghệ không còn là điểm cộng mà trở thành điều mặc định và sự khác biệt thực chất đến từ tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và làm chủ AI.

Khi khoảng cách không bắt đầu từ vòng phỏng vấn

Vy, nhân vật trong tập đầu tiên của Voices of Galaxy - chuỗi phim truyền cảm hứng Vươn mình cùng Việt Nam của Samsung, từng rơi vào tình huống quen thuộc với rất nhiều bạn trẻ: Hồ sơ xin việc không đủ mạnh, CV đầy đặn nhưng chưa đáng nhớ. Tuy vậy, Vy không chờ đợi mà dùng trí tuệ nhân tạo (AI) như Galaxy AI và Gemini Live để nhìn lại chính mình, xác định điểm khác biệt của bản thân và làm mới hồ sơ theo cách phản ánh đúng nhất con người nhân vật.

Voices of Galaxy lên sóng từ tháng 9 trên YouTube Samsung Việt Nam.

Câu chuyện phản ánh sự thật: Khoảng cách giữa Gen Z và nhà tuyển dụng không bắt đầu từ vòng phỏng vấn, mà hình thành khi hai bên không chung tiếng nói về cách nhìn nhận năng lực và tiềm năng. Khi trí tuệ nhân tạo trở thành một phần không thể tách rời của thị trường lao động, khoảng cách ấy ngày càng hiện rõ.

Khác biệt về góc nhìn và sự thấu hiểu

Thế hệ trẻ lớn lên cùng công nghệ, thành thạo nền tảng số và nhanh chóng tiếp cận công cụ mới. Nhưng chính điều này cũng khiến nhiều nhà tuyển dụng có cảm giác họ “na ná” nhau. Một bản CV gọn gàng do AI hỗ trợ có thể đúng cấu trúc nhưng thiếu điểm nhấn quan trọng: Dấu ấn cá nhân.

Theo khảo sát đăng trên Fortune vào tháng 10: Chỉ 8% nhà tuyển dụng cho rằng Gen Z thực sự sẵn sàng cho môi trường làm việc. Khảo sát khác của Forbes vào tháng 5/2024 cũng cho thấy 45% nhà quản lý coi Gen Z là thế hệ khó quản lý nhất. Và với việc 90% công ty thuộc Fortune 500 sử dụng hệ thống lọc hồ sơ tự động, một bản hồ sơ không có điểm nhấn đủ mạnh sẽ dễ dàng bị loại ngay từ vòng đầu tiên, trước khi con người kịp nhìn thấy.

AI hỗ trợ làm nổi bật dấu ấn cá nhân khi tìm việc.

Tuy vậy, không phải mọi khoảng cách đều đến từ ứng viên. Một phần không nhỏ còn đến từ cách doanh nghiệp tuyển dụng. Nhiều công ty đang duy trì quy trình cũ kỹ: Mô tả công việc khô khan, phỏng vấn rập khuôn, ưu tiên bằng cấp hơn trải nghiệm. Với thế hệ trưởng thành cùng mạng xã hội, nơi cảm hứng và giá trị được thể hiện bằng không gian sáng tạo, những điều quá khuôn mẫu sẽ ít tạo lực hút. Nhiều nơi hạn chế ứng viên sử dụng công cụ hỗ trợ hoặc chạy theo đầu tư công nghệ mà quên đầu tư vào văn hóa, môi trường làm việc. Điều này tạo khoảng cách rõ rệt với kỳ vọng của ứng viên.

Khi trí tuệ nhân tạo trở thành cầu nối

AI không phải rào chắn mà có thể là cầu nối đôi bên. Với doanh nghiệp, điều quan trọng là xác định vị trí của AI để giúp con người tỏa sáng. Khi việc tuyển dụng tạo không gian để ứng viên thể hiện bản sắc, AI sẽ giúp tinh giản thủ tục thay vì làm lu mờ con người. Các công cụ AI hiểu tiếng Việt như Galaxy AI và Gemini Live sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho Gen Z trong việc phân tích thế mạnh, rèn luyện kỹ năng mềm hay kể câu chuyện cá nhân.

Theo Forbes (5/2025), 99% nhà quản lý tuyển dụng đã tích hợp AI vào quy trình sàng lọc, khẳng định AI không còn là lợi thế riêng mà là bối cảnh chung của thị trường. Điều đó đặt ra câu hỏi về khả năng thích nghi của 2 bên với công nghệ. Khi AI định hình lại thị trường việc làm, người thành công là người biết cách tận dụng công cụ để khuếch đại tiếng nói. Gen Z sẽ có lợi thế nếu họ bước ra khỏi lối mòn của những bộ hồ sơ sạch sẽ mà thiếu xúc cảm. Doanh nghiệp sẽ thu hút nhân tài nếu họ hiểu nhu cầu phát triển của thế hệ trẻ.

Gen Z tận dụng AI để cải thiện bản thân.

Câu chuyện tìm việc thời AI không còn là cuộc so găng, mà là bài kiểm tra về khả năng thấu hiểu, thích nghi và khai mở tiềm năng của cả hai phía. Khi cùng nhau bước qua cây cầu mang tên AI, nhà tuyển dụng và Gen Z không còn ở hai bờ đối nghịch. Khi được thấu hiểu, Gen Z sẽ có không gian để “vươn mình”, tự tạo cơ hội cho bản thân bứt phá, như câu chuyện mà tập 1 của Voices of Galaxy đã truyền tải.