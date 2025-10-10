Mặc Bitcoin tăng, Pi Network lại vừa có đáy mới

Giữa giai đoạn Bitcoin tăng trưởng, cán mốc cao nhất mọi thời, đồng Pi Network lại ngược dòng, giảm sâu.

Pi Network tiếp tục giảm sâu, có đáy mới.

Sáng 10/10, đồng Pi Network tiếp tục đà giảm giá duy trì trong nhiều tuần qua. Đồng tiền số cán mốc 0,22 USD , thấp nhất từng được ghi nhận từ lúc lên sàn. Như vậy, giá 1 Pi chỉ chưa chưa đến 6.000 đồng, cách xa mức trăm triệu, đổi nhà đổi xe nhiều người Việt từng kỳ vọng.

Tính rộng ra, trong 30 ngày gần nhất, Pi giảm đến 33%, tương đương 1/3 giá trị. So với đỉnh gần 3 USD lúc vừa lên sàn hồi đầu năm, đồng tiền số mất đến 92%, chia 13 lần.

Khi Pi giảm, CoinMarketCap ghi nhận khối lượng giao dịch tăng mạnh. Điều này cho thấy lực bán lớn khiến những người bảo vệ giá không thể chống đỡ, mất các ngưỡng kháng cự. Chưa đầy 1 tháng trước, dự án này xác lập mốc thấp nhất lịch sử. Chỉ 20 ngày sau, kỷ lục lại bị phá.

Diễn biến giá Pi Network gần đây. Ảnh: CoinMarketCap.

Theo CoinMarketCap, Pi đang được giao dịch quanh mốc 0,23 USD , tăng nhẹ so với đáy, nhưng không đáng kể. Gần đây, những người sáng lập dự án liên tục xuất hiện, xúc tiến giá trị ứng dụng của đồng tiền số, nhưng không có tác dụng lên giá coin.

Tuần qua, Bitcoin tăng mạnh, xác lập đỉnh mới ở mốc 125.000 USD . Hòa nhịp thị trường, ETH hay BNB cũng hồi phục, tạo đỉnh. Pi Network nằm trong số ít coin ngược dòng, giảm sâu.

Cách vận hành khác thường của Pi Network cũng đặt dấu hỏi lớn về lượng cung hiện hành và cách phân bổ token. Dự án công bố có 7,71 tỷ Pi đang lưu hành. Nhưng lượng này có bao nhiêu phần được mở khóa, đội ngũ và sàn có bao nhiêu vẫn là dấu hỏi lớn. Mặt khác, nó luôn chịu áp lực bán tháo khi một lượng lớn tiền số được khai thác thêm mỗi ngày cùng số được “rã đông” sau thời gian bị đóng băng.

Theo dữ liệu từ nền tảng theo dõi chuỗi khối Piscan, có 163 nút mạng của nền tảng chuỗi khối Pi Network nằm tại Việt Nam. Trong khi đó, dự án sở hữu 334 điểm xử lý trên toàn cầu. Điều này đồng nghĩa người dùng trong nước nắm giữ gần một nửa, tương đương 49% nút xác thực của Pi.

Thông tin chuỗi khối xác định phân phối các nút ở Việt Nam với 75 máy ở khu vực phía Bắc, 34 điểm tại Trung bộ cùng 54 đơn vị miền Nam. Số này gấp nhiều lần những khu vực đông người đào Pi khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc hay châu Âu.

Ngoài nút theo dõi, máy xác thực là bộ phận quan trọng để quyết định một giao dịch có được thông qua. Hiện Pi Network chỉ có hai đơn vị như vậy trên toàn cầu. Nhưng chúng nằm dưới sự quản lý của đội ngũ phát triển dự án, tỷ lệ kiểm soát 100%. Vì vậy, tính phân tán của nền tảng blockchain bị nghi ngờ.

Sự tập trung của các nút giám sát theo địa lý tạo ra lo ngại về tính công bằng. Người dùng tại một quốc gia có quyền kiểm soát đáng kể hoạt động của toàn mạng lưới.

Thông tin về loại tiền số trong bài viết không phải là lời khuyên đầu tư từ Tri Thức - Znews. Các loại tiền số luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính.