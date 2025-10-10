Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Xiaomi vượt Apple, Huawei nhờ 17 Pro Max

  • Thứ sáu, 10/10/2025 09:35 (GMT+7)
  • 09:35 10/10/2025

Doanh số Xiaomi 17 series bùng nổ, vượt mốc một triệu chiếc chỉ sau 5 ngày mở bán, giúp Xiaomi soán ngôi Apple về thị phần smartphone hàng tuần tại Trung Quốc.

Xiaomi 17 series giúp Xiaomi trở thành thương hiệu bán chạy nhất Trung Quốc. Ảnh: AntuTu.

Theo báo cáo ngày 9/10 của Kuaikeji, Xiaomi 17 series đã vượt mốc một triệu chiếc bán ra chỉ sau 5 ngày ra mắt. Thành tích này được CCTV News đăng tải và được CEO Xiaomi Lei Jun chia sẻ lại trên trang cá nhân.

Thành tích bán hàng này được phản ánh trực tiếp trong dữ liệu hàng tuần. Với thị phần 22,08% trong tuần thứ 39 của năm 2025 (22-28/9), Xiaomi có lần đầu trở thành thương hiệu số một trên thị trường smartphone Trung Quốc, tạm thời vượt qua Apple.

Đáng chú ý, chỉ một tuần trước đó, Xiaomi còn đứng ở vị trí thứ năm với thị phần 12,8%, trong khi Apple đứng đầu với 26,4%.

Trước đó, ông Lu Weibing, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc bộ phận điện thoại di động và thương hiệu Xiaomi, cho biết trên Weibo doanh số của toàn bộ dòng Xiaomi 17 đã tăng trưởng hơn 20% so với cùng kỳ các thế hệ tiền nhiệm, bất chấp kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung thu tại nước này đang diễn ra.

Dòng Xiaomi Mi 17 chính thức được mở bán vào sáng ngày 27/9. Chỉ sau 5 phút đầu tiên, dòng sản phẩm này đã phá vỡ kỷ lục doanh số và doanh thu ngày đầu tiên của một dòng điện thoại nội địa mới ở mọi phân khúc giá trong năm 2025.

Mẫu Xiaomi Mi 17 Pro Max thiết lập kỷ lục về doanh số và doanh thu ngày đầu tiên cho một mẫu điện thoại nội địa mới trong năm nay, chiếm hơn 50% tổng doanh số bán ra của toàn bộ dòng Xiaomi Mi 17 series.

Ông Lu Weibing nhấn mạnh dòng Xiaomi 17 Pro, mô tả doanh số đã "vượt xa mọi kỳ vọng" và tập đoàn đang khẩn trương bổ sung nguồn cung. Phiên bản tiêu chuẩn của dòng máy này cũng đang ghi nhận mức độ phổ biến ngày càng tăng.

Những chiếc bẫy vô hình trên mạng xã hội

Cuốn sách Vũ trụ kĩ thuật số của giáo sư Kim Sang Kyun đã đi sâu phân tích, mổ xẻ một cách tường tận, những tác động các thiết bị thông minh, thế giới ảo và mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại.

Lei Jun 'mạnh miệng' về Xiaomi 17

CEO Lei Jun khẳng định mẫu flagship nhỏ gọn Xiaomi 17 với viên pin 7.000 mAh đủ sức đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày, xóa bỏ lo ngại về thời lượng sử dụng.

14:06 8/10/2025

Anh Tuấn

Xiaomi 17 Apple Xiaomi Huawei Xiaomi Xiaomi 17 Apple

  • Huawei

    Huawei

    Huawei, tên đầy đủ là Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Hoa Vi, là một tập đoàn đa quốc gia về thiết bị mạng và viễn thông, có trụ sở chính tại Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc. Năm 2018, Huawei trở thành 1 trong 72 tập đoàn Fortune Global 500 trên tạp chí Fortune. Từ năm 2018, Huawei là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai trên thế giới.

    • Thành lập: 1987
    • Sáng lập: Nhậm Chính Phi
    • Trụ sở chính: Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc

Đọc tiếp

iPhone 17 Pro Max lai gap loi moi hinh anh

iPhone 17 Pro Max lại gặp lỗi mới

06:46 10/10/2025 06:46 10/10/2025

0

Nhiều người dùng iPhone 17 Pro Max đang phản ánh về chất lượng âm thanh, cho rằng thiết bị phát ra âm lượng nhỏ và lẫn tạp âm bất thường khi nghe nhạc.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý