iPhone 17 Pro Max lại gặp lỗi mới

Nhiều người dùng iPhone 17 Pro Max đang phản ánh về chất lượng âm thanh, cho rằng thiết bị phát ra âm lượng nhỏ và lẫn tạp âm bất thường khi nghe nhạc.

iPhone 17 Pro Max đang gặp sự cố về loa. Ảnh: CNET.

Theo ghi nhận của CNET, một số mẫu iPhone 17 Pro Max đang gặp sự cố về hệ thống âm thanh, dẫn đến việc loa phát ra những tiếng ồn không mong muốn và làm giảm đáng kể mức âm lượng tổng thể.

Sự cố này đã được báo cáo từ trước trên các trang công nghệ lớn như MacRumors, Reddit và trang hỗ trợ khách hàng chính thức của Apple. Đáng lưu ý, một thành viên trong đội ngũ biên tập của CNET cũng xác nhận gặp phải lỗi loa tương tự.

Tuy nhiên, theo nhận định của CNET đây không được xem là một lỗi sản xuất hàng loạt. Hiện tại, trang tin đã liên hệ với Apple để chờ phản hồi chính thức.

Ông Jeffrey Mizrahi, Chuyên viên phân tích cấp cao của CNET, xác nhận chất lượng âm thanh trên chiếc iPhone 17 Pro Max của ông bị "rè, vỡ tiếng" so với mẫu iPhone 16 Pro Max trước đây. Cụ thể, khi nghe các đoạn hội thoại, giọng nói có dấu hiệu bị méo mó, biến dạng.

Ngoài việc âm thanh bị nhỏ và rè, ông Mizrahi còn mô tả về một tiếng ồn tĩnh điện (static noise) bất thường. Tiếng ồn này phát ra từ loa khi chiếc điện thoại được cắm sạc qua cổng USB-C có dây, ngay cả khi âm lượng đã được đặt về mức không.

Các báo cáo trên nhiều diễn đàn khác cũng xác nhận hiện tượng này. Tiếng động lạ được mô tả giống như âm thanh bộ đàm và đặc biệt là không xuất hiện khi thiết bị không sạc hoặc đang sử dụng sạc không dây MagSafe.

Các báo cáo tương tự về vấn đề âm thanh đã liên tục xuất hiện trên các diễn đàn hỗ trợ của Apple kể từ thời điểm iPhone 17 Pro Max ra mắt vào cuối tháng 9. Đáng chú ý, một số người dùng Reddit còn cho biết lỗi âm thanh này vẫn xảy ra, bất kể thiết bị có đang sạc pin hay không.

Đây là sự cố mới nhất liên quan đến iPhone 17 Pro. Trước đó, có thông tin về việc lớp mạ anode trên iPhone 17 Pro và 17 Pro Max có thể bị bong tróc ở các cạnh xung quanh cụm camera. Về vấn đề này, Apple trả lời CNET rằng việc lớp phủ xuất hiện các vết trầy xước nhỏ là do hao mòn thông thường trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh đó, iPhone 17 Pro Max cũng gặp phải sự cố phần mềm liên quan đến tính năng Apple Intelligence. Nhiều người dùng báo cáo không thể kích hoạt hoặc tải xuống các tính năng AI này, dù đã cập nhật lên nền tảng iOS 26 mới nhất.

Tình trạng này khiến nhiều tính năng chủ chốt bị khóa và không thể sử dụng. Các trang tin công nghệ cho biết Apple đã ghi nhận các phản hồi và cam kết sẽ khắc phục triệt để lỗi phần mềm này trong bản cập nhật sắp tới.