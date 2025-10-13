Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Công nghệ Blockchain

'Cá voi' bí ẩn đặt lệnh hơn 100 triệu USD bán khống Bitcoin

  • Thứ hai, 13/10/2025 16:46 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Sau khi kiếm 192 triệu USD từ lệnh bán khống ngay trước thông báo thuế quan của ông Trump, một nhà giao dịch lại mở vị thế bán khống Bitcoin trị giá 163 triệu USD.

Một nhà giao dịch lớn trên sàn phái sinh Hyperliquid vừa mở vị thế short (bán khống) Bitcoin trị giá 163 triệu USD vào ngày 12/10. Trader này sử dụng đòn bẩy 10 lần và đến chiều 13/10 đang lời 3,5 triệu USD. Tuy nhiên, vị thế sẽ bị thanh lý nếu giá Bitcoin chạm mốc 125.500 USD.

Nhà đầu tư có địa chỉ ví 0xb317 đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng crypto sau khi mở lệnh short chỉ 30 phút trước khi tổng thống Donald Trump công bố chính sách thuế quan hôm thứ Sáu. Động thái này giúp họ kiếm được 192 triệu USD khi thị trường crypto sụp đổ.

Cộng đồng đang gọi người này là "cá voi nội gián" do thời điểm giao dịch quá trùng hợp. Một số người cho rằng chính trader này đã gây ra làn sóng thanh lý ồ ạt cuối tuần. "Điều điên rồ là anh ta đã short thêm hàng trăm triệu USD BTC và ETH vài phút trước khi thị trường sập", MLM - một người quan sát cho biết. MLM còn nói thêm: "Và đây chỉ là những gì công khai trên Hyperliquid, hãy tưởng tượng anh ta còn làm gì trên các sàn tập trung khác".

"Mọi người trong lĩnh vực tiền số đang nhận ra ý nghĩa của thị trường không được quản lý: Giao dịch nội gián, tham nhũng, tội phạm và không có trách nhiệm giải trình", Janis Kluge - nhà nghiên cứu tại SWP Berlin nhận xét.

Binance đã phủ nhận vai trò trong sự sụp đổ thị trường. Sàn này khẳng định các hệ thống giao dịch futures và spot vẫn hoạt động bình thường trong suốt sự kiện. Binance cũng công bố gói bồi thường khoảng 283 triệu USD cho các trader bị thanh lý do giữ USDE, BNSOL và WBETH làm tài sản thế chấp. Token BNB đã phục hồi mạnh với mức tăng 14% trong 24 giờ qua, vượt lại mốc 1.300 USD.

Một loạt coin về 0, Binance lên tiếng

Sàn giao dịch tiền mã hóa Binance lên tiếng sau sự kiện giá của nhiều token trên nền tảng này bất ngờ hiển thị về mức 0 USD.

5 giờ trước

Để blockchain không bị hiểu nhầm

Blockchain vẫn là lĩnh vực rất mới mẻ, dù mang đến tiềm năng thay đổi nhiều ngành công nghiệp. Phần lớn người quan sát nghĩ rằng blockchain gắn với tiền mã hóa cùng hàng loạt bê bối trong thị trường này, nhưng thực chất công nghệ chuỗi khối rộng hơn nhiều.

Mục Công nghệ giới thiệu những bài viết, cuốn sách hay nhất về blockchain để độc giả tìm hiểu thêm về công nghệ được đánh giá cao hiện nay.

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Thong tin dau tien ve iPhone 18 Pro hinh anh

Thông tin đầu tiên về iPhone 18 Pro

1 giờ trước 15:57 13/10/2025

0

iPhone 18 Pro dự kiến có nhiều nâng cấp mạnh mẽ với phần khuyết Dynamic Island nhỏ hơn, mặt kính trong suốt hay con chip A20 Pro tiến trình 2 nm.

Dia CD tro lai hinh anh

Đĩa CD trở lại

2 giờ trước 15:24 13/10/2025

0

Không muốn bị phụ thuộc vào smartphone, nhiều người trẻ đang trở lại dùng đĩa CD, điện thoại nắp gập và camera kỹ thuật số.

Xiaomi bi chi trich hinh anh

Xiaomi bị chỉ trích

6 giờ trước 10:45 13/10/2025

0

Phong cách marketing kiểu "giả nghèo", trực tiếp chê các đối thủ dường như đang tạo ra phản ứng ngược với Xiaomi.

