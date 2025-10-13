'Cá voi' bí ẩn đặt lệnh hơn 100 triệu USD bán khống Bitcoin

Sau khi kiếm 192 triệu USD từ lệnh bán khống ngay trước thông báo thuế quan của ông Trump, một nhà giao dịch lại mở vị thế bán khống Bitcoin trị giá 163 triệu USD.

Một nhà giao dịch lớn trên sàn phái sinh Hyperliquid vừa mở vị thế short (bán khống) Bitcoin trị giá 163 triệu USD vào ngày 12/10. Trader này sử dụng đòn bẩy 10 lần và đến chiều 13/10 đang lời 3,5 triệu USD . Tuy nhiên, vị thế sẽ bị thanh lý nếu giá Bitcoin chạm mốc 125.500 USD .

Nhà đầu tư có địa chỉ ví 0xb317 đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng crypto sau khi mở lệnh short chỉ 30 phút trước khi tổng thống Donald Trump công bố chính sách thuế quan hôm thứ Sáu. Động thái này giúp họ kiếm được 192 triệu USD khi thị trường crypto sụp đổ.

Cộng đồng đang gọi người này là "cá voi nội gián" do thời điểm giao dịch quá trùng hợp. Một số người cho rằng chính trader này đã gây ra làn sóng thanh lý ồ ạt cuối tuần. "Điều điên rồ là anh ta đã short thêm hàng trăm triệu USD BTC và ETH vài phút trước khi thị trường sập", MLM - một người quan sát cho biết. MLM còn nói thêm: "Và đây chỉ là những gì công khai trên Hyperliquid, hãy tưởng tượng anh ta còn làm gì trên các sàn tập trung khác".

"Mọi người trong lĩnh vực tiền số đang nhận ra ý nghĩa của thị trường không được quản lý: Giao dịch nội gián, tham nhũng, tội phạm và không có trách nhiệm giải trình", Janis Kluge - nhà nghiên cứu tại SWP Berlin nhận xét.

Binance đã phủ nhận vai trò trong sự sụp đổ thị trường. Sàn này khẳng định các hệ thống giao dịch futures và spot vẫn hoạt động bình thường trong suốt sự kiện. Binance cũng công bố gói bồi thường khoảng 283 triệu USD cho các trader bị thanh lý do giữ USDE, BNSOL và WBETH làm tài sản thế chấp. Token BNB đã phục hồi mạnh với mức tăng 14% trong 24 giờ qua, vượt lại mốc 1.300 USD .