Bitcoin lập đỉnh, Tổng thống El Salvador khoe lãi đậm

  • Chủ nhật, 5/10/2025 19:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giá Bitcoin cán mốc 125.000 USD/đồng vào ngày 5/10. El Salvador là bên hưởng lợi lớn nhờ niềm tin vào loại tài sản số.

El Salvador nhận lợi nhuận lớn từ thương vụ đầu tư Bitcoin. Ảnh: BeinCrypto.

Sáng 5/10 (giờ Việt Nam), Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đăng một bức ảnh trên X cùng biểu tượng “mặt ngầu”. Nội dung tấm hình là thông tin về lượng tài sản số mà quốc gia này nắm giữ, cùng mức tăng giá đáng kể từ năm 2021. Chiến lược hợp pháp hóa Bitcoin của vị lãnh đạo trẻ tuổi vấp phải nhiều chỉ trích trong thời gian qua. Nhưng nhìn chung, họ vẫn đang có lời trên giấy.

Theo báo cáo của DropStab, El Salvador đang nắm giữ 6.262 Bitcoin trong kho lưu trữ tài sản số. Tổng thống quốc gia Nam Mỹ này chỉ mua BTC kể từ 2021. Giá trị của chúng hiện tại vào khoảng 770 triệu USD, khi đồng tiền số giao dịch quanh mốc 122.000 USD vào sáng 5/10, thời điểm ông Bukele đăng bài.

Tổng số vốn mà nước này bỏ ra để mua Bitcoin suốt thời gian qua là 300 triệu USD. Như vậy, họ lãi 470 triệu USD, tương đương tỷ suất 156%. Giá trung bình mà quốc gia Nam Mỹ mua vào ở mức 48.000 USD/BTC, vị thế rất tốt so với thị trường. Lần gần nhất El Salvador mua Bitcoin là đầu tháng 8, khi nó ở giá 114.000 USD.

El salvador Bitcoin anh 1

Danh mục đầu tư và biến động tài sản trong kho tài sản số của El Salvador. Ảnh: DropStab.

Tuy nhiên, với chiến lược nắm giữ dài hạn, lợi nhuận mà nước này có vẫn trên giấy khi chưa bán chốt lời. Trong khi đó, quốc gia Nam Mỹ đối mặt với tình trạng bất ổn về kinh tế. Trong phần lớn thời gian kể từ khi ông Nayib Bukele giữ chức tổng thống từ năm 2019, El Salvador đã đứng bên bờ vực vỡ nợ. Tính đến mùa hè năm 2022, một số trái phiếu chính phủ của quốc gia Nam Mỹ này chỉ được giao dịch dưới mức 0,3 USD.

Để bảo toàn tiền mặt, chính phủ của ông Bukele bắt đầu hoãn trả lương cho khu vực công. Các nhà đầu tư đã chuẩn bị tinh thần cho kịch bản tồi tệ nhất.

Tuy nhiên, El Salvador đã vượt qua nhờ sự điều chỉnh kịp thời với chính sách theo đuổi Bitcoin. Vào ngày 26/2, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) phê duyệt khoản vay 1,4 tỷ USD và giải ngân trong 40 tháng với quốc gia Nam Mỹ.

Để nhận được khoản tiền này, El Salvador đã đưa ra những cam kết về kỷ luật tài chính. Trong đó, chính phủ của Tổng thống Nayib Bukele đã đồng ý rằng sẽ thu hẹp chính sách Bitcoin của mình.

Thỏa thuận nêu rõ rằng các khoản thanh toán thuế sẽ chỉ được thực hiện bằng loại tiền đấu thầu chính thức khác như USD. Ngoài ra, các doanh nghiệp tư nhân ở El Salvador sẽ chỉ chấp nhận Bitcoin trên cơ sở tự nguyện, thay vì bắt buộc như trước.

Năm 2021, quốc gia Nam Mỹ này trở thành nơi đầu tiên hợp pháp hóa Bitcoin. Tổng thống Nayib Bukele khi đó kêu gọi tránh xa thị trường gọi vốn truyền thống.

Thay vào đó, El Salvador phát hành trái phiếu Bitcoin để huy động vốn cho các dự án như "Bitcoin City", nhằm tạo ra một trung tâm kinh tế dựa trên tiền điện tử.

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

